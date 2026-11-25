Die Smurfit Westrock-Aktie (ISIN: IE00028FXN24, WKN: A40C7D, Handelssymbol: SW an der NYSE) legt am Mittwoch um 4,3 Prozent auf 41,65 US-Dollar zu. Die Smurfit Westrock Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Am Vormittag hatte der Kurs noch kaum verändert bei rund 40 Dollar gelegen. Am Nachmittag zog er mit dem gesamten Grundstoffsektor an.
Smurfit Westrock-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 4 Prozent – Milliarden-Anleihe und Rückenwind für Grundstoffe
Die Smurfit Westrock-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,3 Prozent bei 41,65 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der Verpackungskonzern hat Anleihen über 1,5 Milliarden Dollar platziert und profitiert davon, dass Grundstoffwerte am Mittwoch den Markt anführten.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Frisches Geld und ein starker Sektor
Anleihe über 1,5 Milliarden Dollar
Eine Tochtergesellschaft hat am 24. November Anleihen in zwei Tranchen begeben, darunter 600 Millionen Dollar mit 6,134 Prozent Zins und Laufzeit bis 2037. Laut Medienberichten dient das Geld der Refinanzierung bestehender Schulden.
Grundstoffe führen den Markt
Grundstoffwerte waren am Mittwoch der stärkste Sektor. Auch International Paper (ISIN: US4601461035, WKN: 851413, Symbol: IP) gewann 4,8 Prozent.
Rotation aus Technologie
Anleger verkauften KI-Aktien und kauften Unternehmen der klassischen Wirtschaft mit laufenden Erträgen und Dividenden.
Einordnung
Kosten drücken, Preise sollen folgen
Smurfit Westrock ist einer der größten Hersteller von Wellpappe und Kartonverpackungen der Welt, mit Sitz in Dublin. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz nur leicht, weil Fracht- und Energiekosten stiegen. Ob die Marge zulegt, hängt davon ab, ob Preiserhöhungen die Kosten einholen. Die Aktie notiert mit 41,65 Dollar deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,65 Dollar.
Häufige Fragen zur Smurfit Westrock-Aktie
Warum ist die Smurfit Westrock-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Grundstoffwerte waren am Mittwoch der stärkste Sektor. Zudem hat der Konzern Anleihen über 1,5 Milliarden Dollar zur Refinanzierung platziert.
Wie stark ist die Smurfit Westrock Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,26 Prozent bei 41,65 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Smurfit Westrock-Aktie?
Die ISIN lautet IE00028FXN24, die WKN A40C7D. An der NYSE wird die Aktie unter SW gehandelt.
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