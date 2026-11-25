Warum ist die Smurfit Westrock-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Grundstoffwerte waren am Mittwoch der stärkste Sektor. Zudem hat der Konzern Anleihen über 1,5 Milliarden Dollar zur Refinanzierung platziert.

Wie stark ist die Smurfit Westrock Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,26 Prozent bei 41,65 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Smurfit Westrock-Aktie?

Die ISIN lautet IE00028FXN24, die WKN A40C7D. An der NYSE wird die Aktie unter SW gehandelt.