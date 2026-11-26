Unter den Tagesverlierern in Shanghai ist sie das Schwergewicht: Die SmartSens Technology Aktie (Handelssymbol Shanghai: 688213) fiel am Donnerstag um 8,66 Prozent auf 87,50 Yuan. Mit einem Börsenwert von umgerechnet 6,57 Milliarden Dollar ist der Entwickler von Bildsensoren der größte Wert unter den zehn SSE Composite Verlierern des Tages. Am 11. November hatte die Aktie noch bei 108,31 Yuan geschlossen, seitdem hat sie rund ein Fünftel verloren.
SmartSens Technology Aktie SSE Composite Verlierer: Der Bildsensor-Spezialist verliert in zwei Wochen ein Fünftel – trotz wachsender Gewinne
Die SmartSens Technology Aktie ist SSE Composite Verlierer des Tages: minus 8,66 Prozent auf 87,50 Yuan. Der Entwickler von Bildsensoren ist der größte Wert unter den zehn Tagesverlierern und wird vom Ausverkauf chinesischer Chipaktien erfasst. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
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Die Gründe
Chinas Chipwerte werden verkauft
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Kursverlust folgt dem Markt: Der Technologieindex STAR 50 verlor am Donnerstag 1,36 Prozent und war der schwächste der großen chinesischen Indizes. Halbleiterwerte waren mit einem Handelsumsatz von gut 160 Milliarden Yuan die meistgehandelte Branche und schlossen im Minus. Auf Sicht von fünf Handelstagen hat der Halbleiterindex 11,22 Prozent verloren, auf Sicht von 30 Tagen 20,21 Prozent. SmartSens Technology ist in den wichtigen Technologieindizes vertreten. Verkaufen Anleger Indexfonds, wird die Aktie automatisch mitverkauft.
Ausverkauf im Sektor
Chipaktien gehören seit Wochen zu den schwächsten Gruppen in China.
Ausländische Anleger reduzieren
Die über Hongkong gehaltenen Bestände sanken im dritten Quartal um 4,61 Millionen Aktien.
Erhöhter Handelsumsatz
Am Donnerstag wurde gut anderthalbmal so viel gehandelt wie üblich.
Einordnung
Ein Verlierer, der Geld verdient
Fundamental unterscheidet sich die SmartSens Technology Aktie von den meisten anderen Verlierern des Tages. Das Unternehmen ist profitabel, der Gewinn je Aktie wuchs zuletzt um knapp 36 Prozent, und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 32 ist es für einen chinesischen Chipentwickler moderat bewertet. Seine Bildsensoren stecken in Überwachungskameras, Autos und Smartphones. Zuletzt stellte es einen Sensor für KI-Brillen vor. Der Kursverlust ist also eher ein Urteil über die Branche als über das Unternehmen.
Häufige Fragen zur SmartSens Technology Aktie
Warum ist die SmartSens Technology Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Chinas Chipwerte standen erneut unter Druck. Die Aktie fiel um 8,66 Prozent auf 87,50 Yuan.
Was macht SmartSens Technology?
Das Unternehmen entwickelt CMOS-Bildsensoren für Kameras in Sicherheitstechnik, Autos, Smartphones und KI-Brillen.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange im Segment STAR Market unter der Nummer 688213.
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