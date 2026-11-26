Warum ist die SmartSens Technology Aktie heute SSE Composite Verlierer?

Chinas Chipwerte standen erneut unter Druck. Die Aktie fiel um 8,66 Prozent auf 87,50 Yuan.

Was macht SmartSens Technology?

Das Unternehmen entwickelt CMOS-Bildsensoren für Kameras in Sicherheitstechnik, Autos, Smartphones und KI-Brillen.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange im Segment STAR Market unter der Nummer 688213.