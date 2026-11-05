Smartbroker Holding Aktie: Wachstum verschoben, Ergebnisperspektive 2026 verbessert

Ergebnis: Die höhere EBITDA-Spanne resultiere aus geringeren Marketing- und Akquisitionskosten, da das Management nach eigener Aussage kein Wachstum zu überhöhten Akquisitionskosten einkaufe. Bei rund 160 EUR je Neukunde ergäben 24.000 Neukunden im zweiten Halbjahr Akquisitionskosten von rund 3,8 Mio. EUR, für das Gesamtjahr zusammen mit den im ersten Halbjahr angefallenen 4,87 Mio. EUR also rund 8,7 Mio. EUR statt der geplanten 12,0 Mio. EUR. Dass die Spanne nur um 0,5 Mio. EUR angehoben worden sei, dürfte auch an der um 2,0 Mio. EUR niedrigeren Umsatzmitte liegen. Zudem würden die Analysten davon ausgehen, dass ein Teil der Einsparungen in die Vorvermarktung des Altersvorsorgedepots im vierten Quartal fließe (Annahme der GBC AG).