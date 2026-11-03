Smartbroker Holding Aktie: Guidance-Anpassung - Neukundenziel gesenkt, Ergebnis angehoben

Weniger Neukunden als erwartet: Smartbroker habe das Ziel für die Bruttoneukundengewinnung beim SMARTBROKER+ für das Gesamtjahr 2026 von zuvor ca. 100.000 auf rund 55.000 Kunden angepasst (H1 2026: rund 31.000). Das Management reagiere damit auf eine seit April 2026 beobachtete, ausgeprägte Anlegerzurückhaltung im deutschen Brokerage-Markt. Demnach belaste das geopolitische Umfeld die Bereitschaft neuer Depoteröffnungen. Während die bestehende Kundschaft weiterhin auf sehr hohem Niveau handle (4,7 Mio. Trades in H1 2026, +60% yoy), würden potenzielle Neukunden ihre Depoteröffnung bewusst auf den Förderstart verschieben. Diese Zurückhaltung habe sich auch im September nach der Vorstellung der Produktkonditionen für das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot (AVD) nicht aufgelöst. Frers' Erachtens jedoch sollte Anfang des kommenden Jahres, wenn die staatliche Förderung am 1. Januar tatsächlich starte, ein spürbarer Zuwachs erkennbar sein. Der Vorstand rechne für das aktuelle zweite Halbjahr daher mit einer weitgehend linearen Neukundenentwicklung und lediglich leichtem saisonalen Anstieg im Q4. Infolge des geringeren Neukundenbeitrags sowie einer etwas schwächeren Umsatzentwicklung im Mediengeschäft sei die Konzernumsatzprognose für 2026 leicht auf 65,0 bis 70,0 Mio. Euro korrigiert worden (bislang: 67,0 bis 72,0 Mio. Euro).