Nicklas Frers, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker: SB1) weiterhin zu kaufen.
Smartbroker Holding Aktie: Guidance-Anpassung - Neukundenziel gesenkt, Ergebnis angehoben
Smartbroker senkt das Neukundenziel und hebt die Ergebniserwartung an – Montega bleibt bei seiner Kaufempfehlung.
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Smartbroker habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Durch anhaltende Anlegerzurückhaltung im Markt erwarte das Management dieses Jahr ein Wachstum von 55 Tausend Neukunden. Zwar führe das reduzierte Neukundenziel zu einer leichten Anpassung der Umsatzspanne nach unten, im Gegenzug hebe das Unternehmen jedoch seine Ergebniserwartung für das operative EBITDA an.
Weniger Neukunden als erwartet: Smartbroker habe das Ziel für die Bruttoneukundengewinnung beim SMARTBROKER+ für das Gesamtjahr 2026 von zuvor ca. 100.000 auf rund 55.000 Kunden angepasst (H1 2026: rund 31.000). Das Management reagiere damit auf eine seit April 2026 beobachtete, ausgeprägte Anlegerzurückhaltung im deutschen Brokerage-Markt. Demnach belaste das geopolitische Umfeld die Bereitschaft neuer Depoteröffnungen. Während die bestehende Kundschaft weiterhin auf sehr hohem Niveau handle (4,7 Mio. Trades in H1 2026, +60% yoy), würden potenzielle Neukunden ihre Depoteröffnung bewusst auf den Förderstart verschieben. Diese Zurückhaltung habe sich auch im September nach der Vorstellung der Produktkonditionen für das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot (AVD) nicht aufgelöst. Frers' Erachtens jedoch sollte Anfang des kommenden Jahres, wenn die staatliche Förderung am 1. Januar tatsächlich starte, ein spürbarer Zuwachs erkennbar sein. Der Vorstand rechne für das aktuelle zweite Halbjahr daher mit einer weitgehend linearen Neukundenentwicklung und lediglich leichtem saisonalen Anstieg im Q4. Infolge des geringeren Neukundenbeitrags sowie einer etwas schwächeren Umsatzentwicklung im Mediengeschäft sei die Konzernumsatzprognose für 2026 leicht auf 65,0 bis 70,0 Mio. Euro korrigiert worden (bislang: 67,0 bis 72,0 Mio. Euro).
Ergebnis-Guidance angehoben: Trotz der reduzierten Umsatzerwartung habe die Gesellschaft die Spanne für das operative EBITDA nach Kundengewinnungskosten auf -1,0 bis +2,0 Mio. Euro angehoben (bisher: -1,5 bis +1,5 Mio. Euro). Diese operative Ergebnisverbesserung resultiere aus den niedrigeren Customer Acquisition Costs in Folge des geringeren Neukundenwachstums. Das Management verzichte somit, wie bereits mehrmals geäußert, darauf, Wachstum zu überhöhten Akquisitionskosten einzukaufen.
Modellanpassungen: In Reaktion auf die angepasste Unternehmensprognose habe Frers seine Schätzungen für 2026 punktuell überarbeitet. Auf der Erlösseite reflektiere Frers das reduzierte Neukundenziel und senke seine Umsatzerwartung leicht ab, womit er sich in der oberen Hälfte der neuen Spanne positioniere. Operativ führe die Einsparung bei den Akquisekosten (CAC) zu einer leichten Anhebung seiner Ergebnisschätzung auf ein operatives EBITDA von 1,4 Mio. Euro (Guidance: -1,0 bis +2,0 Mio. Euro).
Fazit: Die Reduzierung des Neukundenziels habe sich bereits seit einiger Zeit abgezeichnet. Die im vierten Quartal erwartete Belebung des Neukundenwachstums werde nun auf Anfang 2027 verlagert. Das dann startende Altersvorsorgedepot (AVD) mit seinen wettbewerbsfähigen Konditionen (vgl. Comment vom 11.09.2026) solle dabei als Katalysator wirken. Gestützt durch den konsequenten Plattformausbau der letzten Monate (u. a. Einführung des SMARTBROKER+ Trader) und die im August gesicherte Betriebsmittelkreditlinie über bis zu 20 Mio. EUR zur Wachstumsfinanzierung sei die Basis für diesen spürbaren Zuwachs ab Januar gelegt. Da die geringfügigen Modellanpassungen das Kursziel unberührt lassen würden, bestätige Frers seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 EUR. (Analyse vom 03.11.2026)
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