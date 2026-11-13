SMA Solar Technology Aktie: Solides Quartal, volle Auftragsbücher - doch Kursziel sinkt

Die aktuelle Aktienanalyse der DZ BANK zeichnet ein differenziertes Bild der SMA Solar Technology Aktie. Analyst Thorsten Reigber senkt den fairen Wert von 54 auf 52 EUR und bestätigt das Rating "halten". Gleichzeitig würdigt er das solide dritte Quartal, die gestiegene Ergebnistransparenz und den hohen Auftragsbestand, der die Geschäftsauslastung in den kommenden Quartalen absichert.

Die Botschaft für Anleger lautet: SMA Solar Technology gewinnt an Planbarkeit, muss aber zugleich mit niedrigeren oberen Grenzen seiner Jahresprognose zurechtkommen. Der hohe Auftragsbestand bildet eine wichtige Grundlage für die kommenden Quartale, während die tatsächliche Ertragskraft über die weitere Bewertung entscheiden dürfte.

Mit dem Kursziel 52 EUR bleibt die DZ BANK vorerst zurückhaltend. Für die SMA Solar Technology Aktie könnte nun entscheidend werden, ob das Unternehmen seine gesicherte Auslastung in überzeugende Geschäftsergebnisse umwandeln kann. Bis dahin lautet das Urteil von Thorsten Reigber unverändert: "halten".