SMA Solar Technology Aktie: Q3 schlägt Erwartungen – Kursziel 90 Euro sorgt für Aufmerksamkeit

Auf der Risikoseite steht insbesondere die Frage nach der Nachhaltigkeit der Quartalsstärke. Sollten spätere Ergebnisse enttäuschen oder die konkretisierten Ziele verfehlt werden, könnte das die positive Einschätzung infrage stellen. Allgemeine Risiken wie Nachfrageveränderungen, Preisdruck und steigende Kosten bleiben ebenfalls relevant; konkrete neue Belastungen dieser Art nennt der vorliegende Studientext jedoch nicht.