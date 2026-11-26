Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die SMA Solar Aktie steigt, weil der Gesamtmarkt dreht. An der Wall Street hatte der Nasdaq 100 am Mittwoch zeitweise knapp 5 Prozent verloren und schloss dann nur 0,64 Prozent im Minus. Der DAX eröffnete am Donnerstag rund 2 Prozent höher, der TecDAX liegt 1,71 Prozent im Plus.

Gekauft werden vor allem Titel, die zuletzt stark gefallen sind. Dazu gehört SMA Solar. In Phasen von Marktstress stoßen Anleger kleinere Technologiewerte oft überproportional ab, und bei einer Gegenbewegung kehrt sich das um.