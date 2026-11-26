Endlich ein grüner Tag: Die SMA Solar Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,27 Prozent auf 44,00 Euro (Stand 09:10 Uhr, comdirect) und ist drittgrößter TecDAX Gewinner. Am Mittwoch hatte der Wechselrichterhersteller aus Niestetal bei Kassel noch bei 42,20 Euro geschlossen.
SMA Solar Aktie: TecDAX Gewinner – 4 Prozent Plus nach zwei Wochen Talfahrt, aber ein Haken bleibt
Die SMA Solar Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,27 Prozent auf 44,00 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Seit den Neunmonatszahlen hatte der Wechselrichterhersteller rund 13 Prozent verloren. Die Erholung kommt vom Markt, nicht vom Unternehmen.
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Warum steigt die SMA Solar Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die SMA Solar Aktie steigt, weil der Gesamtmarkt dreht. An der Wall Street hatte der Nasdaq 100 am Mittwoch zeitweise knapp 5 Prozent verloren und schloss dann nur 0,64 Prozent im Minus. Der DAX eröffnete am Donnerstag rund 2 Prozent höher, der TecDAX liegt 1,71 Prozent im Plus.
Gekauft werden vor allem Titel, die zuletzt stark gefallen sind. Dazu gehört SMA Solar. In Phasen von Marktstress stoßen Anleger kleinere Technologiewerte oft überproportional ab, und bei einer Gegenbewegung kehrt sich das um.
Starke Zahlen mit Schönheitsfehler
Der Abwärtstrend der vergangenen zwei Wochen begann ausgerechnet mit einer Prognoseanhebung. Am 12. November meldete SMA Solar für die ersten neun Monate einen Umsatz von 1.160,7 Millionen Euro (Vorjahr 1.134,7 Millionen Euro) und ein EBITDA von 146,3 Millionen Euro nach minus 16,9 Millionen Euro im Vorjahr. Für 2026 erwartet der Vorstand nun 1.675 bis 1.725 Millionen Euro Umsatz und 205 bis 230 Millionen Euro EBITDA, jeweils in der oberen Hälfte der Spanne.
Der Haken: Der Ergebnissprung geht zu einem großen Teil auf Sondereffekte zurück, vor allem den Verkauf zuvor abgeschriebener Vorräte und US-Zollrückerstattungen. Das um diese Effekte bereinigte EBITDA sank von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro. Am 11. November hatte die Aktie noch bei 48,24 Euro geschlossen, bis Mittwochabend verlor sie rund 13 Prozent.
Was jetzt für die SMA Solar Aktie zählt
Der Auftragsbestand
Mit 1.857,6 Millionen Euro liegt er rund 45 Prozent über dem Vorjahr. Er ist das stärkste Argument der Optimisten.
Die Qualität des Ergebnisses
Entscheidend wird, ob das bereinigte EBITDA im Schlussquartal wieder steigt.
Der Abstand zum Hoch
Das 52-Wochen-Hoch vom 18. Mai liegt bei 70,55 Euro. Der aktuelle Kurs notiert rund 38 Prozent darunter.
Stammdaten
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
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