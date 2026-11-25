Die SMA Solar Aktie verliert am Mittwochmittag 2,88% auf 41,78 € und gehört zu den SDAX Verlierern. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie setzt den Abwärtstrend seit den Neunmonatszahlen fort: Die Xetra-Schlusskurse lauteten 48,24 € am 11. November und 45,26 € am 13. November, am Mittwochmorgen lag sie bei 42,06 €. Seit den Zahlen sind das rund 13% weniger.
SMA Solar Aktie: SDAX Verlierer am Mittag mit -2,88% - Prognoseanhebung verpufft, Tech-Ausverkauf belastet
Die SMA Solar Aktie fällt am Mittag um 2,88% auf 41,78 € und setzt den Abwärtstrend seit den Neunmonatszahlen fort. Der Ergebnissprung beruht großteils auf Sondereffekten, der Auftragsbestand wächst aber kräftig.
Kursverlust
Schwankungsfreudige Nebenwerte zuerst
Schwankungsfreudige Technologie-Nebenwerte werden im aktuellen Tech-Ausverkauf zuerst verkauft. Die SMA Solar Aktie leidet darunter, obwohl das Unternehmen Mitte November die Prognose angehoben hat.
Zahlen
Sondereffekte prägen das Ergebnis
SMA aus Niestetal bei Kassel ist einer der weltweit größten Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern für Privathaushalte, Gewerbe und Großkraftwerke.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|1.160,7 Mio. € (Vorjahr 1.134,7 Mio. €)
|EBITDA
|146,3 Mio. € (Vorjahr -16,9 Mio. €)
|Bereinigtes EBITDA ohne Sondereffekte
|109,6 Mio. € (Vorjahr 118,6 Mio. €)
|EBIT
|107,4 Mio. €
|Konzerngewinn
|98,9 Mio. €
|Ergebnis je Aktie
|2,85 €
|Free Cashflow
|135,8 Mio. €
Quelle: Unternehmensangaben (12.11.2026)
In den Umsatz ist ein mindernder Effekt aus US-Zollrückerstattungen von 22,3 Mio. € eingeflossen. Der Ergebnissprung beruht laut Einordnung vor allem auf Sondereffekten wie der Verwertung zuvor wertberichtigter Vorräte und den Zollrückerstattungen. Bereinigt ging das EBITDA zurück.
|Kennzahl
|Neue Spanne
|Zuvor
|Umsatz
|1.675 bis 1.725 Mio. €
|ab 1.625 Mio. €
|EBITDA
|205 bis 230 Mio. €
|ab 180 Mio. €
Quelle: Unternehmensangaben, goldesel
Beide Werte sollen in der oberen Hälfte der Spanne liegen. Der Konsens liegt laut goldesel bei 1,67 Mrd. € Umsatz und 204 Mio. € EBITDA. Die DZ Bank senkte den fairen Wert auf 52 € mit Votum "Halten", Jefferies bleibt bei "Kaufen" mit 90 € Kursziel.
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