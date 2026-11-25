SMA Solar Aktie: SDAX Verlierer am Mittag mit -2,88% - Prognoseanhebung verpufft, Tech-Ausverkauf belastet

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:04 2 Min.

Die SMA Solar Aktie fällt am Mittag um 2,88% auf 41,78 € und setzt den Abwärtstrend seit den Neunmonatszahlen fort. Der Ergebnissprung beruht großteils auf Sondereffekten, der Auftragsbestand wächst aber kräftig.

Bild: SMA Solar Technology AG

Die SMA Solar Aktie verliert am Mittwochmittag 2,88% auf 41,78 € und gehört zu den SDAX Verlierern. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie setzt den Abwärtstrend seit den Neunmonatszahlen fort: Die Xetra-Schlusskurse lauteten 48,24 € am 11. November und 45,26 € am 13. November, am Mittwochmorgen lag sie bei 42,06 €. Seit den Zahlen sind das rund 13% weniger. SMA Solar Aktie am Mittag (-2,88%) 41,78 € Auftragsbestand (Vorjahr 1.281,7 Mio. €) 1.857,6 Mio. € Nettoliquidität nach neun Monaten 301,6 Mio. € Quelle : Unternehmensangaben (12.11.2026) Kursverlust Schwankungsfreudige Nebenwerte zuerst Schwankungsfreudige Technologie-Nebenwerte werden im aktuellen Tech-Ausverkauf zuerst verkauft. Die SMA Solar Aktie leidet darunter, obwohl das Unternehmen Mitte November die Prognose angehoben hat. Zahlen Sondereffekte prägen das Ergebnis SMA aus Niestetal bei Kassel ist einer der weltweit größten Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern für Privathaushalte, Gewerbe und Großkraftwerke. SMA Solar nach neun Monaten 2026 Kennzahl Wert Umsatz 1.160,7 Mio. € (Vorjahr 1.134,7 Mio. €) EBITDA 146,3 Mio. € (Vorjahr -16,9 Mio. €) Bereinigtes EBITDA ohne Sondereffekte 109,6 Mio. € (Vorjahr 118,6 Mio. €) EBIT 107,4 Mio. € Konzerngewinn 98,9 Mio. € Ergebnis je Aktie 2,85 € Free Cashflow 135,8 Mio. € Quelle : Unternehmensangaben (12.11.2026) In den Umsatz ist ein mindernder Effekt aus US-Zollrückerstattungen von 22,3 Mio. € eingeflossen. Der Ergebnissprung beruht laut Einordnung vor allem auf Sondereffekten wie der Verwertung zuvor wertberichtigter Vorräte und den Zollrückerstattungen. Bereinigt ging das EBITDA zurück. Prognose 2026 von SMA Solar Kennzahl Neue Spanne Zuvor Umsatz 1.675 bis 1.725 Mio. € ab 1.625 Mio. € EBITDA 205 bis 230 Mio. € ab 180 Mio. € Quelle : Unternehmensangaben, goldesel Beide Werte sollen in der oberen Hälfte der Spanne liegen. Der Konsens liegt laut goldesel bei 1,67 Mrd. € Umsatz und 204 Mio. € EBITDA. Die DZ Bank senkte den fairen Wert auf 52 € mit Votum "Halten", Jefferies bleibt bei "Kaufen" mit 90 € Kursziel. Was gegen die SMA Solar Aktie spricht Das bereinigte EBITDA vor Sondereffekten ging zurück.

Der Abwärtstrend seit den Zahlen hält an.

Technologie-Nebenwerte werden bei Marktstress zuerst verkauft. Fazit zur SMA Solar Aktie Die Prognoseanhebung verpufft beim SDAX Verlierer, weil ein großer Teil des Ergebnissprungs auf Sondereffekten beruht. Positiv bleibt der kräftig gewachsene Auftragsbestand.

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