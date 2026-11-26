Die Sonne kommt zurück: Die SMA Solar Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,41 Prozent auf 44,06 Euro und ist viertgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Gestern Morgen hatte der Wechselrichter-Hersteller mit 42,06 Euro noch auf der Verliererliste gestanden.
SMA Solar Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – nach zwei Wochen Talfahrt endlich die Gegenbewegung
Die SMA Solar Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,41 Prozent auf 44,06 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Mit der Erholung der Technologiewerte kehren die Käufer zurück. Die angehobene Prognose bekommt eine zweite Chance.
Der Auslöser
Warum steigt die SMA Solar Aktie heute?
Eine neue Meldung aus Niestetal gibt es nicht. Die SMA Solar Aktie profitiert von der breiten Erholung. Nach der Kehrtwende der US-Technologiewerte startete der Dax rund zwei Prozent höher, der SDAX gewinnt etwa 1,4 Prozent. Anleger greifen bevorzugt bei schwankungsfreudigen Titeln zu, die zuvor besonders gelitten hatten.
Das trifft auf den SDAX Gewinner zu. Seit dem Xetra-Schluss vom 11. November bei 48,24 Euro hatte die Aktie fast ohne Pause nachgegeben. Vom Tief ist sie nun rund fünf Prozent entfernt.
Der Hintergrund
Prognose rauf, Skepsis geblieben
Am 12. November hob SMA Solar die Untergrenzen seiner Jahresprognose an. Erwartet werden 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro Umsatz, das EBITDA einschließlich Sondereffekten lag nach neun Monaten bei 146,3 Millionen Euro. Anleger störten sich daran, dass das bereinigte EBITDA unter dem Vorjahr blieb. Die Analysten sind uneins: Die DZ Bank nennt 52 Euro als fairen Wert, Jefferies 90 Euro als Kursziel.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur SMA Solar Aktie
Warum ist die SMA Solar Aktie SDAX Gewinner?
Der Titel erholt sich mit dem Gesamtmarkt nach zwei schwachen Wochen. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie lautet die Prognose?
1,675 bis 1,725 Milliarden Euro Umsatz für 2026.
SMA Solar Aktie: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Börsenkürzel S92.
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