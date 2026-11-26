SMA Solar Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – nach zwei Wochen Talfahrt endlich die Gegenbewegung

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die SMA Solar Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,41 Prozent auf 44,06 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Mit der Erholung der Technologiewerte kehren die Käufer zurück. Die angehobene Prognose bekommt eine zweite Chance.

Bild: SMA Solar Technology AG

Die Sonne kommt zurück: Die SMA Solar Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,41 Prozent auf 44,06 Euro und ist viertgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Gestern Morgen hatte der Wechselrichter-Hersteller mit 42,06 Euro noch auf der Verliererliste gestanden. Kurs der SMA Solar Aktie am Morgen 44,06 € Tagesgewinn, Platz 4 der SDAX Gewinner +4,41 % Umsatzprognose 2026 1,675–1,725 Mrd. € Auftragsbestand Ende September 1.857,6 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; SMA Solar, Neunmonatsmitteilung vom 12. November 2026 Der Auslöser Warum steigt die SMA Solar Aktie heute? Eine neue Meldung aus Niestetal gibt es nicht. Die SMA Solar Aktie profitiert von der breiten Erholung. Nach der Kehrtwende der US-Technologiewerte startete der Dax rund zwei Prozent höher, der SDAX gewinnt etwa 1,4 Prozent. Anleger greifen bevorzugt bei schwankungsfreudigen Titeln zu, die zuvor besonders gelitten hatten. Das trifft auf den SDAX Gewinner zu. Seit dem Xetra-Schluss vom 11. November bei 48,24 Euro hatte die Aktie fast ohne Pause nachgegeben. Vom Tief ist sie nun rund fünf Prozent entfernt. Der Hintergrund Prognose rauf, Skepsis geblieben Am 12. November hob SMA Solar die Untergrenzen seiner Jahresprognose an. Erwartet werden 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro Umsatz, das EBITDA einschließlich Sondereffekten lag nach neun Monaten bei 146,3 Millionen Euro. Anleger störten sich daran, dass das bereinigte EBITDA unter dem Vorjahr blieb. Die Analysten sind uneins: Die DZ Bank nennt 52 Euro als fairen Wert, Jefferies 90 Euro als Kursziel. Was für die SMA Solar Aktie spricht Prognose-Untergrenzen angehoben

Auftragsbestand von 1.857,6 Millionen Euro

Beide genannten Analystenwerte über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Bereinigtes EBITDA unter Vorjahr

Markterholung laut Experten vor allem technisch

Dünner Handel wegen US-Feiertag Kurz erklärt Fragen und Antworten zur SMA Solar Aktie Warum ist die SMA Solar Aktie SDAX Gewinner?

Der Titel erholt sich mit dem Gesamtmarkt nach zwei schwachen Wochen. Eine neue Nachricht gibt es nicht. Wie lautet die Prognose?

1,675 bis 1,725 Milliarden Euro Umsatz für 2026. SMA Solar Aktie: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Börsenkürzel S92. Fazit zur SMA Solar Aktie Die SMA Solar Aktie zeigt, wie schnell die Stimmung drehen kann. Fundamental hat sich seit den Zahlen nichts geändert. Ob der SDAX Gewinner mehr schafft als eine Gegenbewegung, entscheidet das Schlussquartal.

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