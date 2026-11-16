Ein Mediengigant entsteht, die Aktionäre leiden: Seit Jahresbeginn hat die Skydance-Aktie bis Anfang November rund 38 Prozent verloren. Barrington-Analyst Patrick Sholl bleibt für die Skydance-Aktie bei „Hold“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie notiert bei 7,27 US-Dollar.
Skydance-Aktie: Nach dem Warner-Deal fast 40 Prozent im Minus – Barrington wartet ab
Skydance hat die Übernahme von Warner Bros. Discovery abgeschlossen, die Aktie steht dennoch tief im Minus. Barrington-Analyst Patrick Sholl bleibt bei „Hold“ für die Skydance-Aktie, ein Kursziel nennt die Übersicht nicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Skydance Corporation
- Handelssymbol
- SKYD (NYSE)
- Analyst
- Patrick Sholl
- Bank
- Barrington Research
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- laut Übersicht nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Barrington zur Skydance-Aktie
Paramount plus Warner – jetzt muss die Integration gelingen
Patrick Sholl bleibt neutral. Der neue Konzern muss erst zeigen, dass die Großfusion aufgeht.
Skydance, hervorgegangen aus Paramount und Skydance Media, hat die Übernahme von Warner Bros. Discovery abgeschlossen. Im dritten Quartal erzielte der Konzern ohne Warner einen Umsatz von 7 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 73 Millionen US-Dollar.
Vorstandschef David Ellison will die Streamingdienste Paramount+ und HBO Max zusammenführen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barrington-Analyst Patrick Sholl zu lesen ist:
Streaming-Paket
Ein gemeinsames Angebot von Paramount+ und HBO Max ist für Anfang 2027 geplant.
Volle Fusion
Binnen eines Jahres sollen beide Streamingdienste vollständig verschmelzen.
Neue DC-Führung
Der frühere Marvel-Manager Jeremy Latcham übernimmt die Leitung der DC Studios.
Hohe Schulden
Nach der Übernahme ist der Konzern stark verschuldet.
Kein Stimmrecht für Börsenaktionäre
Die börsennotierten Class-B-Aktien haben kein Stimmrecht. Die Kontrolle liegt bei einem Konsortium um die Familie Ellison und RedBird Capital.
Für Anleger zählt vor allem, ob die Synergien die hohe Schuldenlast rechtfertigen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barrington Research Associates, Inc., Analyst Patrick Sholl. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.barringtonresearch.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Skydance Corporation (SKYD): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Patrick Sholl, Aktienanalyst, Barrington Research Associates, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Patrick Sholl, Aktienanalyst, Barrington Research Associates, Inc..
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