Skydance, hervorgegangen aus Paramount und Skydance Media, hat die Übernahme von Warner Bros. Discovery abgeschlossen. Im dritten Quartal erzielte der Konzern ohne Warner einen Umsatz von 7 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 73 Millionen US-Dollar.

Vorstandschef David Ellison will die Streamingdienste Paramount+ und HBO Max zusammenführen.