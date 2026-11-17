Großer Konzern, kleineres Ziel: Freedom-Analyst Saken Ism… bestätigt für die Skydance-Aktie das Rating „Hold“ und senkt das Kursziel von 10 auf 8,50 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 7,04 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 21 Prozent.
Skydance-Aktie: Medienriese mit 87 Milliarden Schulden – Freedom senkt das Ziel
Freedom-Analyst Saken Ism… senkt das Kursziel für die Skydance-Aktie von 10 auf 8,50 US-Dollar und bleibt bei „Hold“. Der Konzern aus Paramount und Warner Bros. steht am Anfang der Integration.
Steckbrief
- Unternehmen
- Skydance Corporation
- Handelssymbol
- SKYD (NYSE)
- Analyst
- Saken Ism…
- Bank
- Freedom Broker
- Rating
- Hold (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 8,50 US-Dollar (zuvor 10 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Freedom Broker zur Skydance-Aktie
Paramount plus Warner – Freedom bleibt vorsichtig
Der Freedom-Analyst sieht bei dem neuen Medienriesen noch viele offene Fragen.
Skydance hat Anfang Oktober 2026 die Übernahme von Warner Bros. Discovery abgeschlossen und vereint nun Paramount, Warner Bros., HBO, CBS und CNN. Die Zahlen zum dritten Quartal umfassen noch nur Paramount: Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 7,03 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,45 US-Dollar klar über den Erwartungen.
Die Bruttoschulden belaufen sich nach der Übernahme auf rund 87 Milliarden US-Dollar. Skydance will innerhalb von drei Jahren jährlich 6 Milliarden US-Dollar an Kosten einsparen und Anfang 2027 ein Paket aus HBO Max und Paramount+ starten.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Broker-Analyst Saken Ism… zu lesen ist:
Streaming wächst
Paramount+ steigerte den Umsatz um 21 Prozent.
Sparprogramm
Jährliche Einsparungen von 6 Milliarden US-Dollar sind geplant.
Hohe Schulden
Die Verschuldung lässt wenig Spielraum für Fehler.
Niedrigeres Ziel
Freedom senkt das Kursziel um 1,50 auf 8,50 US-Dollar.
Schwache Kinostarts belasten
Das Management warnte, dass schwache Filmstarts von Warner Bros. das vierte Quartal mit bis zu 200 Millionen US-Dollar belasten können. Die Aktie fiel nach den Zahlen um rund 7,6 Prozent.
Bis 2030 soll der freie Cashflow auf mindestens 10 Milliarden US-Dollar steigen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.), Analyst Saken Ism…. Die Einstufung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 8,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Skydance Corporation (SKYD): Halten, Kursziel 8,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Saken Ism…, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Saken Ism…, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.