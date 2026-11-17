Skydance hat Anfang Oktober 2026 die Übernahme von Warner Bros. Discovery abgeschlossen und vereint nun Paramount, Warner Bros., HBO, CBS und CNN. Die Zahlen zum dritten Quartal umfassen noch nur Paramount: Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 7,03 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,45 US-Dollar klar über den Erwartungen.

Die Bruttoschulden belaufen sich nach der Übernahme auf rund 87 Milliarden US-Dollar. Skydance will innerhalb von drei Jahren jährlich 6 Milliarden US-Dollar an Kosten einsparen und Anfang 2027 ein Paket aus HBO Max und Paramount+ starten.