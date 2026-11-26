Was Fluggesellschaften schmerzt, hilft Raffinerien. Die SK Innovation Aktie stieg am Donnerstag um 3,22 Prozent auf 92.900 Won und gehört zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Im Handelsverlauf erreichte der Kurs 95.600 Won. Zuvor war der Ölpreis kräftig gestiegen: Die Huthi-Miliz im Jemen hatte erklärt, Saudi-Arabiens größte Raffinerie angegriffen zu haben.
SK Innovation Aktie: KOSPI 100 Gewinner – Öl springt nach Drohnenmeldung aus Saudi-Arabien, der Raffineriekonzern steigt
Die SK Innovation Aktie gewinnt 3,22 Prozent und zählt zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Der Ölpreis ist nach einem gemeldeten Angriff auf Saudi-Arabiens größte Raffinerie kräftig gestiegen. Was dem Raffinerie- und Batteriekonzern hilft und warum die Aktie trotzdem nur knapp über ihrem Jahrestief steht.
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Der Auslöser
Ras Tanura im Visier – der Ölmarkt reagiert sofort
Die mit dem Iran verbündeten Huthi erklärten am Mittwoch, sie hätten die Raffinerie Ras Tanura im Osten Saudi-Arabiens und das Finanzviertel von Riad angegriffen. Saudi-Arabien teilte mit, vier Drohnen abgefangen zu haben. Ob Anlagen beschädigt wurden und Lieferungen ausfallen, ist unklar. Der Markt wartete das nicht ab: Brent verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar, die US-Sorte WTI um 2,0 Prozent auf 83,68 Dollar.
SK Innovation betreibt über die Tochter SK Energy in Ulsan einen der größten Raffineriekomplexe Asiens. Steigt der Ölpreis, gewinnen die Lagerbestände an Wert, und fallen anderswo Raffinerien aus, steigen oft die Margen für Benzin und Diesel. Am selben Tag verloren Fluggesellschaften wie Korean Air mehr als 6 Prozent. Es ist dieselbe Nachricht, nur von der anderen Seite gelesen.
Die Einordnung
Ein Konzern, zwei Geschichten
SK Innovation ist mehr als eine Raffinerie. Zum Konzern gehört der Batteriehersteller SK On, der Elektroautos von Hyundai, Ford und anderen beliefert. Dieser Teil stand am Donnerstag auf der Verliererseite der Börse: Der Batterieriese LG Energy Solution verlor 2,11 Prozent, die Zulieferer EcoPro BM und EcoPro mehr als 3 Prozent. Dass der KOSPI 100 Gewinner SK Innovation dennoch stieg, zeigt, welches Geschäft die Anleger an diesem Tag bewerteten.
Der Blick auf das Jahr dämpft die Freude. Die SK Innovation Aktie hat in den vergangenen 52 Wochen zwischen 87.700 und 166.000 Won gekostet. Sie notiert damit nur rund 6 Prozent über ihrem Tief. Innerhalb der SK-Gruppe stiegen am Donnerstag 16 von 24 Aktien, darunter die Batterie-Tochter SK IE Technology mit plus 3,46 Prozent.
Ölpreis als Hebel
Höhere Rohölpreise heben den Wert der Lagerbestände einer Raffinerie.
Mögliche Ausfälle
Fallen Kapazitäten in Saudi-Arabien aus, können die Margen für Kraftstoffe steigen.
Niedrige Ausgangsbasis
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief.
Die SK Innovation Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur SK Innovation Aktie
Warum ist die SK Innovation Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Der Ölpreis stieg nach einem gemeldeten Angriff auf Saudi-Arabiens größte Raffinerie deutlich. Raffineriekonzerne profitieren davon in der Regel. Die Aktie gewann 3,22 Prozent auf 92.900 Won.
Wie stark stieg der Ölpreis?
Brent verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar je Barrel, WTI um 2,0 Prozent auf 83,68 Dollar.
Was gehört zu SK Innovation?
Unter anderem die Raffinerie SK Energy, die Chemiesparte SK Geo Centric und der Batteriehersteller SK On.
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