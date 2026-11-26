Die mit dem Iran verbündeten Huthi erklärten am Mittwoch, sie hätten die Raffinerie Ras Tanura im Osten Saudi-Arabiens und das Finanzviertel von Riad angegriffen. Saudi-Arabien teilte mit, vier Drohnen abgefangen zu haben. Ob Anlagen beschädigt wurden und Lieferungen ausfallen, ist unklar. Der Markt wartete das nicht ab: Brent verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar, die US-Sorte WTI um 2,0 Prozent auf 83,68 Dollar.

SK Innovation betreibt über die Tochter SK Energy in Ulsan einen der größten Raffineriekomplexe Asiens. Steigt der Ölpreis, gewinnen die Lagerbestände an Wert, und fallen anderswo Raffinerien aus, steigen oft die Margen für Benzin und Diesel. Am selben Tag verloren Fluggesellschaften wie Korean Air mehr als 6 Prozent. Es ist dieselbe Nachricht, nur von der anderen Seite gelesen.