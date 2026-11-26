Zwei Kräfte trieben den KOSPI 100 Gewinner. Erstens beruhigte sich die Lage in den USA. Der Technologieindex Nasdaq hatte am Mittwoch zeitweise mehr als 4 Prozent verloren und schloss nur leicht im Minus. Nachrichten zur Finanzierung des KI-Cloudanbieters CoreWeave und nachlassende Sorgen um Nvidia-Chef Jensen Huang stützten die Stimmung. Zweitens griffen Anleger nach dem Kurssturz zu. Ausländische Investoren kauften SK-hynix-Aktien für netto 314 Milliarden Won. Kein anderer Wert in Seoul war bei ihnen so gefragt. Samsung Electronics verkauften sie dagegen.

Rückenwind kam auch von der Notenbank. Die Bank of Korea erwartet nach einem Bericht des Dienstes TradingKey, dass die operativen Gewinne der Chiphersteller des Landes auf Jahressicht 700 Billionen Won erreichen. Sie hob ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent an und begründete das mit den Chipexporten.