Am Morgen sah es nach einer kräftigen Erholung aus, am Abend blieb ein Achtungserfolg. Die SK hynix Aktie schloss am Donnerstag 2,23 Prozent höher bei 1.053.000 Won und gehört zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Kurz nach Handelsbeginn hatte der Kurs bei 1.098.000 Won gelegen, ein Plus von 6,6 Prozent. Am Mittwoch war die Aktie des Speicherchipkonzerns um 11,05 Prozent eingebrochen.
SK hynix Aktie: KOSPI 100 Gewinner mit plus 2,2 Prozent – Ausländer kaufen wieder, doch zwei Drittel des Tagesgewinns sind weg
Die SK hynix Aktie schließt 2,23 Prozent höher bei 1.053.000 Won und zählt zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Am Morgen stand der Speicherchipriese noch 6,6 Prozent im Plus. Ausländische Investoren kaufen so viel wie von keinem anderen Wert, doch Zinserhöhung und Thanksgiving bremsen.
Die Gründe
Schnäppchenjäger und Käufer aus dem Ausland
Zwei Kräfte trieben den KOSPI 100 Gewinner. Erstens beruhigte sich die Lage in den USA. Der Technologieindex Nasdaq hatte am Mittwoch zeitweise mehr als 4 Prozent verloren und schloss nur leicht im Minus. Nachrichten zur Finanzierung des KI-Cloudanbieters CoreWeave und nachlassende Sorgen um Nvidia-Chef Jensen Huang stützten die Stimmung. Zweitens griffen Anleger nach dem Kurssturz zu. Ausländische Investoren kauften SK-hynix-Aktien für netto 314 Milliarden Won. Kein anderer Wert in Seoul war bei ihnen so gefragt. Samsung Electronics verkauften sie dagegen.
Rückenwind kam auch von der Notenbank. Die Bank of Korea erwartet nach einem Bericht des Dienstes TradingKey, dass die operativen Gewinne der Chiphersteller des Landes auf Jahressicht 700 Billionen Won erreichen. Sie hob ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent an und begründete das mit den Chipexporten.
Die Bremse
Zinsen rauf, Wall Street zu – der Schwung geht verloren
Im Tagesverlauf schmolz der Gewinn auf ein Drittel zusammen. Die Bank of Korea hob den Leitzins von 3,00 auf 3,25 Prozent an, zum dritten Mal in diesem Jahr. Danach drehten ausländische Anleger am Gesamtmarkt auf Verkauf. Hinzu kam Vorsicht vor dem Feiertag: Die US-Börsen bleiben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Der KOSPI gab den größten Teil seines Tagesgewinns von zeitweise mehr als 2 Prozent ab und schloss 0,29 Prozent höher.
Die SK hynix Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur SK hynix Aktie
Warum ist die SK hynix Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Nach dem Einbruch vom Mittwoch kauften Schnäppchenjäger und ausländische Investoren. Die Aktie schloss 2,23 Prozent höher bei 1.053.000 Won.
Warum schmolz der Gewinn im Tagesverlauf?
Die Bank of Korea erhöhte den Leitzins auf 3,25 Prozent, und vor dem US-Feiertag Thanksgiving wurden Anleger vorsichtiger.
Wie hoch stand die Aktie im Tageshoch?
Bei 1.098.000 Won, ein Plus von 6,6 Prozent.
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