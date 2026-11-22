Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 11,8 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro und übertraf die Markterwartung von rund 1,42 Milliarden Euro. Es war das 21. Quartal in Folge mit Umsatzplus. Das Ergebnis vor Steuern wuchs um 9,0 Prozent auf 281,8 Millionen Euro und lag damit leicht unter den Erwartungen.