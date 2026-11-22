Volle Mietwagenhöfe im Sommer, ein Rekordquartal und eine höhere Prognose: Sixt hat geliefert. Dennoch gab die Sixt Aktie nach den Zahlen nach und schloss am 20. November bei 71,30 Euro. Diese Sixt Aktienanalyse zeigt, warum der Markt skeptisch bleibt und was die Sixt Aktie bewegen kann.
Sixt Aktienanalyse: Rekordumsatz, Prognose auf 4,7 Milliarden Euro angehoben – warum fährt die Aktie trotzdem nicht davon?
Sixt steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 11,8 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro und hob die Jahresprognose an. Das Vorsteuerergebnis wuchs aber langsamer. Die Sixt Aktie schloss am 20. November bei 71,30 Euro. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sixt SE
- ISIN
- DE0007231326 (Stammaktie)
- WKN
- 723132 (Stammaktie)
- Handelssymbol
- SIX2 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- kein reguläres US-Listing
- Branche
- Autovermietung und Mobilität
- Sitz
- Pullach bei München
- Tagesspanne 20.11.2026
- 71,05 € bis 72,80 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra, Stammaktie
Neben der Stammaktie ist auch die Sixt Vorzugsaktie börsennotiert: ISIN DE0007231334, WKN 723133, Handelssymbol SIX3.
Die Zahlen
Sixt Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 11,8 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro und übertraf die Markterwartung von rund 1,42 Milliarden Euro. Es war das 21. Quartal in Folge mit Umsatzplus. Das Ergebnis vor Steuern wuchs um 9,0 Prozent auf 281,8 Millionen Euro und lag damit leicht unter den Erwartungen.
Flotte
Die Flotte wuchs um 11,4 Prozent auf durchschnittlich 248.300 Fahrzeuge, etwas langsamer als der Umsatz.
Premium
Der wertmäßige Anteil von Premiumfahrzeugen stieg von 55 auf 62 Prozent.
Neun Monate
Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 3,60 Milliarden Euro (+10,2 Prozent), das Vorsteuerergebnis bei knapp 407 Millionen Euro (+17 Prozent).
Technologie
Sixt investiert 2026 mehr als 100 Millionen Euro in seine Technologieplattform, 2027 soll es mehr werden.
Sixt: Umsatzprognose 2026
Mrd. €
- Prognosen des Managements
Quelle: Sixt, Mitteilung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Prognose
|Umsatz
|Bisher untere Grenze
|4,45
|Bisher obere Grenze
|4,60
|Neu
|4,70
Die Prognose für die Vorsteuerrendite blieb bei rund 10 Prozent. Co-Chef Alexander Sixt sieht die Konjunktur weiter mit Vorsicht und will die Flotte auch 2027 bewusst knapp planen.
Bewertung
Was die Sixt Aktie einpreist
Die Sixt Aktie liegt auf zwölf Monate nur rund 3 Prozent im Plus. Der Markt zweifelt, ob das Umsatzwachstum in gleichem Tempo beim Gewinn ankommt. Für das Schlussquartal bleibt rechnerisch nur ein kleiner Ergebnisbeitrag, weil das Sommerquartal den Großteil des Jahresgewinns liefert.
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