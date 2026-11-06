Simon Property Group steigert Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 um 13 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 08:45 4 Min. Simon Property Group, Inc.

Der Konzernumsatz stieg auf 1,81 Mrd. USD. Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis sank auf 499,0 Mio. USD, belastet durch nicht zahlungswirksame Bewertungsverluste.

Konzernumsatz gesamt, +13,3 % 1,81 Mrd. USD Nettoergebnis, den Stammaktionären zurechenbar, -17,7 % 499,0 Mio. USD Konsolidiertes Nettoergebnis (einschließlich Minderheitsanteilen), -19,6 % 565,3 Mio. USD Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Stammaktie, -17,2 % 1,54 USD Die Simon Property Group, Inc. hat am 5. November 2026 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 13,3 Prozent auf 1,81 Mrd. USD nach 1,60 Mrd. USD. Die konsolidierten Mieterträge erhöhten sich um 15,7 Prozent auf 1,68 Mrd. USD nach 1,45 Mrd. USD. Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis ging um 17,7 Prozent auf 499,0 Mio. USD zurück, nach 606,2 Mio. USD im dritten Quartal 2025. Nach Angaben des Unternehmens enthält das Nettoergebnis des Quartals nicht zahlungswirksame Verluste nach Steuern von 99,6 Mio. USD beziehungsweise 0,27 USD je verwässerter Aktie aus unrealisierten Marktwertanpassungen der Klépierre-Umtauschanleihen und der Neubewertung eines Wertpapiers. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Stammaktie sank um 17,2 Prozent auf 1,54 USD nach 1,86 USD. SPG SPG — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das konsolidierte Nettoergebnis einschließlich Minderheitsanteilen fiel um 19,6 Prozent auf 565,3 Mio. USD nach 702,7 Mio. USD. Darin wirkten mehrere Sondereffekte: Unrealisierte Marktwertverluste aus börsennotierten Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten betrugen 129.565 Tsd. USD, nach einem Gewinn von 2.243 Tsd. USD im Vorjahresquartal. Gewinne aus Grundstücksverkäufen fielen beim eigenen Anteil mit 0,0 Mio. USD an, nach 18,5 Mio. USD im dritten Quartal 2025. Durch den Abschluss der TRG-Kaufpreisallokation stiegen die Abschreibungen netto um 24,6 Mio. USD beziehungsweise 0,06 USD je Aktie; dem standen 49,8 Mio. USD zusätzliche Abschreibungen und 25,2 Mio. USD weniger Amortisation gegenüber. Zudem fiel ein Steuerertrag von 22.565 Tsd. USD an, nach einem Steueraufwand von 15.114 Tsd. USD ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis vor sonstigen Posten lag mit 804,5 Mio. USD um 1,0 Prozent unter dem Vorjahreswert von 812,9 Mio. USD. Im Immobilienportfolio stieg das bereinigte Domestic Property NOI, das Nettobetriebsergebnis für Nordamerika, um 6,6 Prozent auf 1,54 Mrd. USD nach 1,44 Mrd. USD. Das bereinigte Portfolio NOI erhöhte sich um 6,7 Prozent auf 1,63 Mrd. USD nach 1,53 Mrd. USD. Die Basismiete je Quadratfuß in den U.S. Malls und Premium Outlets lag zum Stichtag 30. September bei 63 USD nach 59 USD im Vorjahr, ein Plus von 6,1 Prozent. Laut CEO setzte sich die Vermietungsdynamik fort, Mieten und Belegung stiegen und das Besucherwachstum beschleunigte sich im dritten Quartal in Folge. Dies führte nach seinen Worten zu kräftigem Umsatzwachstum der Einzelhändler im Portfolio. Das bereinigte Real Estate FFO der Operating Partnership stieg um 5,1 Prozent auf 1,28 Mrd. USD nach 1,22 Mrd. USD, je verwässerter Aktie um 4,7 Prozent auf 3,37 USD nach 3,22 USD. Das bereinigte FFO der Operating Partnership ging dagegen um 4,6 Prozent auf 1,17 Mrd. USD zurück, nach 1,23 Mrd. USD; je verwässerter Aktie sank es um 4,9 Prozent auf 3,09 USD nach 3,25 USD. Die bereinigten, zur Ausschüttung verfügbaren Mittel (FAD, eigener Anteil) erhöhten sich um 4,8 Prozent auf 1,14 Mrd. USD nach 1,09 Mrd. USD. Zum 30. September 2026 verfügte Simon nach eigenen Angaben über rund 9,0 Mrd. USD Liquidität. Im Quartal kaufte das Unternehmen 1.137.182 eigene Aktien zu durchschnittlich 207,98 USD zurück, insgesamt für 236,5 Mio. USD. Der Verwaltungsrat beschloss für das vierte Quartal 2026 eine Quartalsdividende von 2,30 USD je Stammaktie. Für das Gesamtjahr 2026 hat Simon die Prognose für das Real Estate FFO je Aktie angehoben, auf 13,30 bis 13,40 USD nach zuvor 13,20 bis 13,30 USD. Die Prognose für das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis je verwässerter Aktie hat das Unternehmen dagegen gesenkt, auf 6,32 bis 6,42 USD nach zuvor 6,47 bis 6,57 USD. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Konzernumsatz gesamt 1,81 Mrd. USD 1,60 Mrd. USD +13,3 % Nettoergebnis, den Stammaktionären zurechenbar 499,0 Mio. USD 606,2 Mio. USD -17,7 % Konsolidiertes Nettoergebnis (einschließlich Minderheitsanteilen) 565,3 Mio. USD 702,7 Mio. USD -19,6 % Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Stammaktie 1,54 USD 1,86 USD -17,2 % Operatives Ergebnis vor sonstigen Posten 804,5 Mio. USD 812,9 Mio. USD -1,0 % Domestic Property NOI (Nettobetriebsergebnis Nordamerika, Anteil) (bereinigt) 1,54 Mrd. USD 1,44 Mrd. USD +6,6 % Portfolio NOI (Nettobetriebsergebnis Portfolio, Anteil) (bereinigt) 1,63 Mrd. USD 1,53 Mrd. USD +6,7 % Real Estate FFO der Operating Partnership (bereinigt) 1,28 Mrd. USD 1,22 Mrd. USD +5,1 % Real Estate FFO je verwässerter Aktie (bereinigt) 3,37 USD 3,22 USD +4,7 % FFO der Operating Partnership (bereinigt) 1,17 Mrd. USD 1,23 Mrd. USD -4,6 % FFO je verwässerter Aktie (bereinigt) 3,09 USD 3,25 USD -4,9 % Mieterträge (konsolidiert) 1,68 Mrd. USD 1,45 Mrd. USD +15,7 % Zur Ausschüttung verfügbare Mittel (FAD, eigener Anteil) (bereinigt) 1,14 Mrd. USD 1,09 Mrd. USD +4,8 % Basismiete je Quadratfuß, U.S. Malls und Premium Outlets (Stichtag 30. September) 63 USD 59 USD +6,1 % Quelle : Simon Property Group, Inc., Mitteilung vom 5. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Simon Property Group, Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.