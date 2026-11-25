Eine eigene schlechte Nachricht hat der Münchner Waferhersteller nicht gemeldet. Die Siltronic Aktie fällt, weil die gesamte Chipbranche fällt, und zwar weltweit. In Seoul verlor der Speicherchip-Hersteller SK Hynix rund 11 Prozent, der Kospi brach um mehr als 6 Prozent ein. In Frankfurt landeten Siltronic, Elmos und SUSS MicroTec laut dpa-AFX geschlossen am Ende des MDax. Der DAX rutschte unter die Marke von 25.000 Punkten.

Dahinter stehen drei Sorgen, die sich gegenseitig verstärken. Die Erholung nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang entpuppte sich als Strohfeuer, getragen vor allem von Eindeckungen der Leerverkäufer. Die Commerzbank verweist auf hohe Bewertungen und die wachsende Schuldenfinanzierung der KI-Investitionen. Und aus Washington kommen Signale für neue Zölle: Die US-Regierung will die Ergebnisse einer Untersuchung zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vorlegen, darunter China und die EU.