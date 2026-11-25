Aus dem Rücksetzer ist ein Absturz geworden. Die Siltronic Aktie verliert am Mittwoch 7,21 Prozent auf 46,44 Euro (Stand 17:47 Uhr, comdirect) und steht an der Spitze der TecDAX Verlierer. Am Morgen hatte das Minus noch bei gut 2 Prozent gelegen, am Mittag bei rund 4,5 Prozent.
Siltronic Aktie: TecDAX Verlierer – minus 15 Prozent in zwei Tagen, der Wafer-Spezialist führt die rote Liste an
Die Siltronic Aktie bricht am Mittwoch um 7,21 Prozent auf 46,44 Euro ein und ist größter TecDAX Verlierer. Der weltweite Chip-Ausverkauf trifft den Waferhersteller mit voller Wucht. Die Hintergründe.
Warum stürzt die Siltronic Aktie heute ab?
Eine eigene schlechte Nachricht hat der Münchner Waferhersteller nicht gemeldet. Die Siltronic Aktie fällt, weil die gesamte Chipbranche fällt, und zwar weltweit. In Seoul verlor der Speicherchip-Hersteller SK Hynix rund 11 Prozent, der Kospi brach um mehr als 6 Prozent ein. In Frankfurt landeten Siltronic, Elmos und SUSS MicroTec laut dpa-AFX geschlossen am Ende des MDax. Der DAX rutschte unter die Marke von 25.000 Punkten.
Dahinter stehen drei Sorgen, die sich gegenseitig verstärken. Die Erholung nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang entpuppte sich als Strohfeuer, getragen vor allem von Eindeckungen der Leerverkäufer. Die Commerzbank verweist auf hohe Bewertungen und die wachsende Schuldenfinanzierung der KI-Investitionen. Und aus Washington kommen Signale für neue Zölle: Die US-Regierung will die Ergebnisse einer Untersuchung zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vorlegen, darunter China und die EU.
Warum es Siltronic besonders hart trifft
Siltronic liefert Siliziumscheiben, das Grundmaterial jedes Chips. Zu den wichtigsten Abnehmern der Branche gehören die großen Speicherchip-Hersteller in Asien. Wenn deren Aktien zweistellig fallen, rechnet der Markt mit vorsichtigeren Bestellungen bei den Zulieferern. Die Siltronic Aktie reagiert darauf traditionell mit großem Hebel.
Die Zwei-Tage-Bilanz ist entsprechend: Am Montag schloss das Papier nach einem Sprung um rund 11 Prozent bei 54,65 Euro. Zwei Handelstage später sind davon rund 15 Prozent wieder weg. Der Kurs liegt klar unter dem Niveau vom Freitag, bevor die Nvidia-Rally begann.
Das Unternehmen: Prognose steht
Operativ gibt es keinen neuen Befund. Am 4. November hatte Siltronic die Prognose für 2026 angehoben, der Umsatz soll bei rund 1,35 Milliarden Euro liegen, die EBITDA-Marge bei 22 bis 24 Prozent. Am Mittwoch stand das Management auf einer KI- und Halbleiterkonferenz von Goldman Sachs vor Investoren. Durchdringen konnte es an einem solchen Tag nicht.
Was jetzt für die Siltronic Aktie zählt
Wall Street vor dem Feiertag
Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird verkürzt gehandelt. Dünner Handel kann Ausschläge verstärken.
Stabilisierung in Asien
Die Kurse der Speicherhersteller in Seoul und Taipeh geben die Richtung vor.
Zollentscheidung
Konkrete Maßnahmen aus Washington entscheiden, ob aus der Sorge ein Geschäftsrisiko wird.
Stammdaten
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
Kurs: 46,44 Euro, minus 7,21 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
SK Hynix: ISIN KR7000660001, Handelsplatz Seoul (000660)
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
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