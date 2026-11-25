Die Siltronic Aktie gehört am Mittwochmittag zu den größten TecDAX-Verlierern: Der Waferhersteller aus München verliert 4,42% auf 47,84 Euro und rutscht damit unter die Marke von 50 Euro. Damit ist der gesamte Kursgewinn der Vorwoche aufgezehrt.
Siltronic Aktie TecDAX-Verlierer am Mittag: Chip-Ausverkauf frisst den Wochengewinn auf
Die Siltronic Aktie bricht am Mittag um 4,42% auf 47,84 Euro ein und ist TecDAX-Verlierer. Ohne eigene Nachricht fällt der Waferhersteller im Sog des weltweiten Chip-Ausverkaufs unter die Marke von 50 Euro.
Warum die Siltronic Aktie als TecDAX-Verlierer fällt
Siltronic hat keine neue Unternehmensmeldung veröffentlicht. Die Aktie ist ein reiner Sektor-Stimmungswert im weltweiten Halbleiterausverkauf.
Der Verlauf der Woche zeigt die extremen Schwankungen: Am Freitag (20.11.2026) schloss die Aktie bei 51,00 Euro, am Montag sprang sie um rund 11%. Auslöser war die Erholungsrally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, die den Nasdaq 100 um fast 7% steigen ließ. Am Dienstag folgte der Rückschlag mit einem Minus von 8,42% auf 50,05 Euro, am Mittwoch fiel der Kurs mittags auf 47,84 Euro.
Hintergrund: Wafer, Zahlen und hohe Abschreibungen
Siltronic produziert Reinstsilizium-Wafer mit bis zu 300 Millimetern Durchmesser, das Grundmaterial der Chipindustrie. Mehrheitsaktionär ist Wacker Chemie. Bei den Q3-Zahlen am 04.11.2026 stieg der Umsatz um 18,3%, die Prognose wurde angehoben: Der Umsatz soll 2026 bei rund 1,35 Mrd. Euro liegen, die EBITDA-Marge bei 22% bis 24%.
Dem stehen Abschreibungen von 480 bis 500 Mio. Euro im Jahr 2026 durch die neue Fabrik in Singapur gegenüber. Analysten erwarten für 2026 und 2027 weiterhin Verluste je Aktie, daher ist ein KGV nicht sinnvoll. Nach dem Zahlentag fiel die Aktie von gut 65 Euro zurück.
Analysten uneins
|Haus
|Datum
|Votum
|Kursziel
|Berenberg
|17./18.11.2026
|Buy (zuvor Hold)
|90 €
|Deutsche Bank
|05.11.2026
|Buy
|90 € (zuvor 100 €)
|UBS
|05.11.2026
|Buy
|123 € (zuvor 120 €)
|Bank of America
|Anfang Nov. 2026
|Underperform
|55 € (zuvor 84 €)
Quelle: Analystenmeldungen via Börsenportale, Stand November 2026
Berenberg nennt Siltronic einen "Spätblüher" des KI-Booms. Bank of America verweist dagegen auf steigende Kosten, die Preisanpassungen nicht ausgleichen dürften. Nach der BofA-Abstufung war die Aktie um rund 13% eingebrochen.
Charttechnik der Siltronic Aktie
Das Sechsmonatstief bei 50,10 Euro (05.11.2026) ist gefallen. Als Widerstand gelten 50 Euro, dann 55 und 57 Euro. Der Abwärtstrend ist intakt.
Chance: Wafer-Zyklus
Erholung der Nachfrage 2027, Rechenzentrums- und Speichernachfrage, Auslastung von Singapur.
Risiko: Preisdruck und Abschreibungen
Hohe Abschreibungen belasten die Ergebnisse, Preisdruck bleibt ein Thema.
Risiko: Zölle und Sentiment
Zölle und Exportkontrollen sowie die starke Abhängigkeit vom KI-Sentiment.
Ausblick: Goldman-Auftritt und Nvidia-Zahlen
Am 25.11.2026 präsentiert Siltronic beim European AI and Semis Symposium von Goldman Sachs. Die kommenden Nvidia-Quartalszahlen gelten als Stimmungstest für den gesamten Sektor. Bis dahin bleibt die Siltronic Aktie als TecDAX-Verlierer im Sog des Chipmarktes.
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