Siltronic produziert Reinstsilizium-Wafer mit bis zu 300 Millimetern Durchmesser, das Grundmaterial der Chipindustrie. Mehrheitsaktionär ist Wacker Chemie. Bei den Q3-Zahlen am 04.11.2026 stieg der Umsatz um 18,3%, die Prognose wurde angehoben: Der Umsatz soll 2026 bei rund 1,35 Mrd. Euro liegen, die EBITDA-Marge bei 22% bis 24%.

Dem stehen Abschreibungen von 480 bis 500 Mio. Euro im Jahr 2026 durch die neue Fabrik in Singapur gegenüber. Analysten erwarten für 2026 und 2027 weiterhin Verluste je Aktie, daher ist ein KGV nicht sinnvoll. Nach dem Zahlentag fiel die Aktie von gut 65 Euro zurück.