Die Vorlage kam aus den USA. Der Halbleiterindex SOX war am Mittwoch im Handelsverlauf um mehr als 8 Prozent gefallen und hatte ein neues Zwischentief markiert. Bis zum Schluss holte er einen großen Teil davon auf. Der Nasdaq 100 beendete den Tag nur 0,64 Prozent im Minus, nachdem er zeitweise knapp 5 Prozent verloren hatte.

Asiens Chipwerte erholten sich am Donnerstag, der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher. Technologiewerte führen die Gegenbewegung an. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology steigt um 2,5 Prozent, nachdem er am Vortag den tiefsten Stand seit April erreicht hatte.