Durchatmen in München: Die Siltronic Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 3,47 Prozent auf 48,36 Euro (Stand 09:10 Uhr, comdirect) und gehört zu den TecDAX Gewinnern. Am Mittwoch war der Waferhersteller mit einem Minus von 7,21 Prozent noch einer der beiden größten Verlierer im Index gewesen.
Siltronic Aktie: TecDAX Gewinner – der Waferhersteller holt Luft, nachdem 15 Prozent verloren gingen
Die Siltronic Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,47 Prozent auf 48,36 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach dem Absturz der beiden Vortage kaufen Anleger Chipwerte zurück. Experten sprechen von einer technischen Erholung.
Warum steigt die Siltronic Aktie heute?
Die Vorlage kam aus den USA. Der Halbleiterindex SOX war am Mittwoch im Handelsverlauf um mehr als 8 Prozent gefallen und hatte ein neues Zwischentief markiert. Bis zum Schluss holte er einen großen Teil davon auf. Der Nasdaq 100 beendete den Tag nur 0,64 Prozent im Minus, nachdem er zeitweise knapp 5 Prozent verloren hatte.
Asiens Chipwerte erholten sich am Donnerstag, der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher. Technologiewerte führen die Gegenbewegung an. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology steigt um 2,5 Prozent, nachdem er am Vortag den tiefsten Stand seit April erreicht hatte.
Ganz vorn in der Lieferkette
Siltronic stellt Wafer aus Reinstsilizium her, das Ausgangsmaterial für nahezu alle Chips. Das Unternehmen steht damit am Anfang der Lieferkette und reagiert empfindlich, wenn Anleger die Nachfrage nach Halbleitern insgesamt infrage stellen. Genau das geschah in dieser Woche. Seit dem Montagsschluss hatte die Siltronic Aktie bis Mittwochabend rund 15 Prozent verloren.
Der Rückschlag traf ein Unternehmen, das zuletzt Fortschritte gemeldet hatte. Mit den Neunmonatszahlen hob Siltronic seine Prognose an, schreibt aber weiterhin Verluste. Die Erholung der Waferpreise und die Auslastung der Werke bleiben die Stellschrauben.
Was jetzt für die Siltronic Aktie zählt
Die Marke von 50 Euro
Eine Rückkehr über die runde Marke wäre das erste Signal, dass die Gegenbewegung trägt.
Der Mittwochsschluss
Bei 46,74 Euro liegt das Tief der Woche. Darunter würde sich der Abwärtstrend fortsetzen.
Der Handel am Montag
Erst mit voll besetzten US-Börsen zeigt sich, ob die Käufer geblieben sind.
Stammdaten
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
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