Am Morgen sah es nach einem Rücksetzer aus, am Abend ist es ein Absturz. Die Siltronic Aktie schließt den Mittwoch bei 46,44 Euro, ein Minus von 7,21 Prozent. Damit ist der Münchner Waferhersteller der größte MDAX Verlierer des Tages. Seit Dienstagmorgen hat die Aktie rund 15 Prozent eingebüßt.
Siltronic Aktie: Minus 7 Prozent zum Handelsschluss – der Waferhersteller ist der größte MDAX Verlierer, der Chip-Crash frisst sich weiter
Die Siltronic Aktie fällt am Mittwoch um 7,21 Prozent auf 46,44 Euro und beendet den Tag als größter MDAX Verlierer. Aus einem Minus von 1,6 Prozent am Morgen ist am Abend ein Kurssturz geworden. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Der Auslöser
Warum die Siltronic Aktie als MDAX Verlierer abstürzt
Eine eigene Meldung von Siltronic gibt es nicht. Der Druck kommt aus dem gesamten Chipsektor. Laut dpa-AFX dominierten im Technologiesektor auch am deutschen Markt die Verkäufer, Infineon fiel im DAX auf ein Tief seit April. Elmos, Siltronic und SUSS MicroTec sammelten sich am Ende des MDAX. Schon in der Nacht war der koreanische Kospi um mehr als sechs Prozent eingebrochen.
Dahinter steht eine Vertrauenskrise bei KI-Werten. Der Nasdaq 100 war von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent gefallen. Die Führungskrise bei Nvidia heizt die Nervosität zusätzlich an. Die Erholung zum Wochenstart blieb ein Strohfeuer, der DAX rutschte am Mittwoch wieder unter 25.000 Punkte.
Die Einordnung
Fundament stabil, Kurs im freien Fall
Operativ hatte Siltronic Anfang November die Prognose angehoben, Berenberg stufte die Aktie danach hoch und nennt 90 Euro als Kursziel, fast doppelt so viel wie der aktuelle Kurs. Andere Häuser sind deutlich zurückhaltender. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Siltronic Aktie wird derzeit nicht nach eigenen Zahlen gehandelt, sondern nach der Stimmung im Chipsektor. Solange der Ausverkauf bei KI- und Halbleiterwerten anhält, fehlt dem MDAX Verlierer ein Halt.
FAQ
Häufige Fragen zur Siltronic Aktie
Warum fällt die Siltronic Aktie heute so stark?
Es gibt keine Unternehmensnachricht. Der weltweite Ausverkauf bei Chipwerten zieht die Aktie mit.
Wie viel hat die Siltronic Aktie seit Dienstag verloren?
Am Dienstag minus 8,42 Prozent, am Mittwoch minus 7,21 Prozent. Zusammen sind das rund 15 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siltronic Aktie?
ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300. Handelssymbol an deutschen Börsen: WAF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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