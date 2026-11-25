Eine eigene Meldung von Siltronic gibt es nicht. Der Druck kommt aus dem gesamten Chipsektor. Laut dpa-AFX dominierten im Technologiesektor auch am deutschen Markt die Verkäufer, Infineon fiel im DAX auf ein Tief seit April. Elmos, Siltronic und SUSS MicroTec sammelten sich am Ende des MDAX. Schon in der Nacht war der koreanische Kospi um mehr als sechs Prozent eingebrochen.