Preise in US-Dollar je Feinunze. Veränderungen zum Vortag; Platin und Palladium laut Stand Donnerstagabend.

Quelle : goldreporter.de (8:15 Uhr MEZ), aktiencheck.de (Gold, Platin, Palladium: Stand 19.11., 20:43 Uhr, finanzen.net); eigene Zusammenstellung