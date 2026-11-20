Der Silberpreis stürzt am Freitag weiter ab: Am Morgen kostet die Feinunze Silber (Futures-Symbol SI=F an der COMEX) rund 41,50 bis 41,70 US-Dollar – umgerechnet knapp 38 Euro. Das ist nach Berichten von goodreturns.in der tiefste Stand seit über einem Jahr. Schon am Donnerstag war Silber um 4,8 Prozent auf 42,88 US-Dollar gefallen. Gold, der große Bruder unter den Edelmetallen, verliert parallel etwa 2 Prozent und rutscht auf rund 3.550 US-Dollar. Weil Silber stärker fällt, steigt das Gold-Silber-Verhältnis auf 85,5 – ein Wert, den das Portal als 14-Monats-Hoch einordnet.
Silberpreis: Tief seit über einem Jahr bei 41,50 Dollar, Gold-Silber-Ratio auf 85,5 - Wie viel Dollar- und Zinsangst steckt jetzt im Silber?
Der Silberpreis fällt am Freitag auf rund 41,50 US-Dollar je Feinunze und damit auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Das Gold-Silber-Verhältnis springt auf 85,5. Was treibt den Absturz bei Silber, was bedeutet er für Silber-Aktien – und was müssen Anleger jetzt beobachten?
Silberpreis aktuell
Warum fällt der Silberpreis so stark?
Silber ist doppelt verwundbar: Als Edelmetall leidet es unter steigenden Zinsen und einem starken Dollar, als Industriemetall unter schwachen Konjunkturdaten. Genau diese beiden Kräfte wirken am Freitag zusammen.
Zinssorgen
Die Märkte rechnen laut CME FedWatch (Stand 19.11.) mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im Dezember. Fed-Direktor Christopher Waller hat zudem einen Schritt von 50 Basispunkten nicht ausgeschlossen. Der Leitzins liegt bei 4,00 Prozent, die zehnjährige US-Rendite bei etwa 5,02 Prozent (goldreporter.de, 8:30 Uhr MEZ). Zinslose Anlagen wie Silber und Gold verlieren dadurch an Reiz.
Starker Dollar
Der Dollar-Index notiert laut goodreturns.in und ascendants.in um 104 Punkte, dem höchsten Stand seit April 2025. Da Silber in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Dollar das Metall für Käufer außerhalb der USA.
Industrie-Sorgen
Der Philadelphia-Fed-Index für die Industrie fiel im November laut ascendants.in auf 6,3 Punkte, nach 20,9 im Vormonat; die Auftragseingänge rutschten ins Minus. Weil ein großer Teil der Silbernachfrage aus der Industrie stammt, trifft das Silber härter als Gold.
Liquiditätsverkäufe im KI-Ausverkauf
An der Wall Street verloren der Dow Jones am Donnerstag 2,2 Prozent und der Nasdaq Composite 2,1 bis 2,3 Prozent (financefeeds.com, goldreporter.de). Goodreturns.in sieht Liquiditätsbedarf der Anleger als Grund für Verkäufe auch bei Edelmetallen.
Das große Bild
Was sagt das Gold-Silber-Verhältnis über den Silberpreis?
Das Gold-Silber-Verhältnis (Ratio) zeigt, wie viele Unzen Silber man für eine Unze Gold benötigt: 3.550 geteilt durch 41,5 ergibt rund 85,5. Ein hohes Verhältnis bedeutet, dass Silber im Vergleich zu Gold billig geworden ist – oder dass der Markt eine Konjunkturschwäche einpreist, unter der Silber als Industriemetall stärker leidet. Welche der beiden Lesarten stimmt, entscheidet sich an den Daten der kommenden Wochen. Dass die Ratio in einem Gold-Abschwung steigt, ist für sich genommen kein Widerspruch: Silber gilt als der Hebel unter den Edelmetallen und schwankt in beide Richtungen deutlich stärker.
Wie tief der Einbruch über den Monat reicht, lässt sich derzeit nicht sauber beziffern: Die Quellen nennen für Silber je nach Messzeitraum zwischen minus 14,7 und minus 28 Prozent. Einigkeit herrscht beim Wochenminus von mehr als 13 Prozent und beim Gold, das in vier Handelstagen in Folge rund 7 Prozent verloren hat (goldreporter.de). Der Relative-Stärke-Index von Gold liegt dort bei 23 – ein Wert, den Marktbeobachter als stark überverkauft einstufen.
|Metall
|Preis
|Veränderung
|Silber
|41,70
|-2,7%
|Gold
|3.550
|-2,1%
|Platin
|1.289,90
|-4,27%
|Palladium
|907
|-4,93%
Preise in US-Dollar je Feinunze. Veränderungen zum Vortag; Platin und Palladium laut Stand Donnerstagabend.
Quelle: goldreporter.de (8:15 Uhr MEZ), aktiencheck.de (Gold, Platin, Palladium: Stand 19.11., 20:43 Uhr, finanzen.net); eigene Zusammenstellung
Silber-Aktien
Was bedeutet der Silberpreis für Silber-Aktien?
Silberminen reagieren auf den Metallpreis mit Hebel: Fällt der Silberpreis, schrumpft die Marge der Förderer überproportional, weil ein großer Teil der Kosten fest ist. Betroffen sind Produzenten wie Pan American Silver, Hecla Mining oder First Majestic Silver ebenso wie Streaming-Unternehmen wie Wheaton Precious Metals. Entscheidend ist die Kostenkurve: Wer wie Pan American Silver im dritten Quartal 2026 laut US Gold Bureau (19.11.2026) Silber zu Gesamtkosten (AISC) von nur 11,21 US-Dollar je Unze förderte, hat mehr Abstand zum aktuellen Preis als Produzenten mit hohen Kosten. Mehr dazu in unserer Analyse zur Pan American Silver Aktie.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beim Silberpreis beobachten?
Heute: Die Endwerte der Verbraucherstimmung der Universität Michigan am Nachmittag sowie Auftritte der Fed-Vertreter Waller und Lisa Cook (goldreporter.de).
9. Dezember: Fed-Zinsentscheid; der Markt preist überwiegend 25 Basispunkte ein, Waller hält 50 für möglich.
Laufend: Dollar-Index, US-Renditen und Industriedaten aus den USA und China als Taktgeber für Silber.
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell?
Am Freitag, 20.11.2026, lag er um 8:15 Uhr MEZ bei rund 41,70 US-Dollar je Feinunze (etwa 37,97 Euro), ein Minus von 2,7 Prozent zum Vortag (goldreporter.de).
Warum fällt Silber stärker als Gold?
Silber ist zugleich Edelmetall und Industriemetall. Zinssorgen und Dollarstärke belasten beides, die schwachen Industriedaten zusätzlich nur das Silber.
Was ist das Gold-Silber-Verhältnis?
Es gibt an, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kosten. Bei 3.550 US-Dollar Gold und 41,5 US-Dollar Silber liegt es bei rund 85,5.
Wie wirkt sich der Silberpreis auf Silber-Aktien aus?
Minenaktien reagieren mit Hebel: Sinkt der Preis, schrumpft die Marge überproportional; je niedriger die Förderkosten, desto größer der Puffer.
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