Der Markt preist für die Fed-Sitzung am 9. Dezember mit 97 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte ein, so die Zinsfutures laut CME FedWatch (BullionVault). Wetten auf einen weiteren Schritt vor März nahmen zu. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 4,90 Prozent, der Dollar-Index bei rund 103,9 Punkten und hat in einem Monat mehr als 2 Prozent zugelegt (Upstox). Ein teurer Dollar und hohe Zinsen belasten alle Edelmetalle, die keine Erträge abwerfen.

Hinzu kommt der Ausverkauf bei KI-Technologieaktien: Anleger verkaufen Edelmetalle, um Verluste und Nachschusspflichten an den Aktienmärkten zu decken. Zusätzlich fiel Kupfer am Dienstag um 3,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende März (BullionVault). Silber ist zugleich Anlage- und Industriemetall, die Redaktion sieht darin den Grund für die stärkeren Ausschläge: Es reagiert auf Zinsen und Dollar wie Gold, aber auch auf die Konjunktursorgen, die Industriemetalle drücken.