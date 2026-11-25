Der Silberpreis steht am Mittwochmorgen weiter unter Druck: Spot-Silber kostete um 10:02 Uhr MEZ 40,22 Dollar je Feinunze, 1,4 Prozent weniger als am Vortag (Kitco). Die Tagesspanne reicht von 39,91 bis 41,59 Dollar. Schon am Dienstag war Silber auf 40,76 Dollar gefallen, ein neues 14-Monats-Tief (BullionVault). Auslöser sind die Wette auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank und die PCE-Inflationsdaten, die um 14:30 Uhr MEZ erscheinen.
Silberpreis: Minus 39 Prozent in 13 Wochen, schlimmster Absturz seit Lehman – findet Silber vor den PCE-Daten einen Boden?
Der Silberpreis fällt am Mittwochmorgen auf rund 40,22 Dollar je Unze und liegt in 13 Wochen fast 39 Prozent im Minus – der steilste Absturz seit der Lehman-Krise. Treiber sind die erwartete Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember und der Ausverkauf bei Technologiewerten. Was jetzt für Silber spricht, was dagegen und was Anleger von Silberminen-Aktien bis zu den US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr beachten sollten.
Silberpreis aktuell
Wie tief ist der Silberpreis gefallen? Der schärfste Absturz seit 2008
Silber hat binnen drei Monaten fast zwei Fünftel seines Wertes verloren – und fällt damit weit stärker als Gold.
Nach Berechnung von BullionVault liegt der Silberpreis auf Sicht von 13 Wochen 39,0 Prozent im Minus, der steilste Absturz seit der Lehman-Krise 2008. Gold verlor im gleichen Zeitraum 22,1 Prozent in Dollar, das schlechteste 13-Wochen-Minus seit dem Frühjahr 2013. Die Edelmetalle insgesamt sind unter Druck: Platin fiel auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten, Palladium auf ein 27-Monats-Tief (BullionVault, 24.11.).
|Edelmetall
|Preis
|Veränderung
|Tagesspanne
|Silber
|40,22 $
|-1,43 %
|39,91–41,59 $
|Gold
|3.532,40 $
|-0,64 %
|3.512,00–3.575,60 $
|Platin
|1.255,00 $
|-1,26 %
|1.247–1.295 $
|Palladium
|835,00 $
|-0,71 %
|827–891 $
Preise je Feinunze in US-Dollar, Spotpreise (Bid).
Quelle: Kitco, Stand 10:02 Uhr MEZ (04:02 Uhr EST)
Die Treiber
Warum fällt der Silberpreis stärker als Gold? Weil Silber doppelt unter Druck steht
Der Markt preist für die Fed-Sitzung am 9. Dezember mit 97 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte ein, so die Zinsfutures laut CME FedWatch (BullionVault). Wetten auf einen weiteren Schritt vor März nahmen zu. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 4,90 Prozent, der Dollar-Index bei rund 103,9 Punkten und hat in einem Monat mehr als 2 Prozent zugelegt (Upstox). Ein teurer Dollar und hohe Zinsen belasten alle Edelmetalle, die keine Erträge abwerfen.
Hinzu kommt der Ausverkauf bei KI-Technologieaktien: Anleger verkaufen Edelmetalle, um Verluste und Nachschusspflichten an den Aktienmärkten zu decken. Zusätzlich fiel Kupfer am Dienstag um 3,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende März (BullionVault). Silber ist zugleich Anlage- und Industriemetall, die Redaktion sieht darin den Grund für die stärkeren Ausschläge: Es reagiert auf Zinsen und Dollar wie Gold, aber auch auf die Konjunktursorgen, die Industriemetalle drücken.
Gold-Silber-Verhältnis
Was sagt das Gold-Silber-Verhältnis über den Silberpreis? Silber ist im Vergleich billig wie lange nicht
Teilt man den Goldpreis von 3.532,40 Dollar durch den Silberpreis von 40,22 Dollar, ergibt sich rechnerisch ein Verhältnis von rund 87,8 – für eine Unze Gold bekommt man also fast 88 Unzen Silber (Rechnung der Redaktion). Ein hohes Verhältnis zeigt, dass Silber gegenüber Gold unter Druck steht. Ob es ein Signal für eine Erholung ist oder nur die Schwäche eines konjunktursensiblen Metalls spiegelt, lässt sich aus der Zahl allein nicht ablesen – aktiencheck.de gibt dazu keine Prognose ab.
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der Silberpreis für Silberminen-Aktien? Der Hebel wirkt gerade nach unten
Silberminen-Aktien wie Fresnillo, Hochschild Mining, Pan American Silver, First Majestic oder Hecla Mining reagieren in der Regel überproportional auf den Silberpreis: Die Kosten der Förderung sind weitgehend fix, sodass sich jeder Dollar Preisänderung stark auf die Gewinnmarge auswirkt. Das gilt in beide Richtungen – im aktuellen Ausverkauf belastet der Hebel die Aktien, bei einer Erholung kann er sie auch überproportional stützen. Für Anleger im Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu. Auch Goldminen wie Newmont, Barrick oder Agnico Eagle hängen am Edelmetallmarkt, Silber wird dort oft als Beiprodukt gefördert.
Was jetzt zählt
Was bedeutet die PCE-Inflation für den Silberpreis? Die Zahl um 14:30 Uhr setzt den Ton
Um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht das US-Handelsministerium den PCE-Preisindex für Oktober, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Fällt er höher aus als erwartet, könnte der Markt weitere Zinsschritte einpreisen – ein Gegenwind für Silber. Fällt er niedriger aus, bekäme der Silberpreis nach Wochen des Verkaufsdrucks erstmals ein Argument für eine Stabilisierung. Der Hedgefonds-Manager Bill Ackman argumentiert laut BullionVault, die Fed mache mit der Anhebung am 9. Dezember einen Fehler, die Finanzbedingungen hätten sich massiv verschärft. New Yorks Fed-Präsident John Williams sagte dagegen, es gebe noch Arbeit zu tun, die Inflation sei zu hoch. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, die Liquidität dürfte dünn sein.
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis heute?
Spot-Silber kostete am 25. November um 10:02 Uhr MEZ 40,22 Dollar je Feinunze, 1,43 Prozent weniger als am Vortag (Kitco).
Wie stark ist der Silberpreis gefallen?
In 13 Wochen um 39,0 Prozent, der steilste Absturz seit der Lehman-Krise 2008 (BullionVault, 24.11.2026).
Welche Termine sind für Silber jetzt wichtig?
Heute um 14:30 Uhr MEZ die US-PCE-Inflationsdaten, am 9. Dezember die Zinsentscheidung der Fed.
Was ist das Gold-Silber-Verhältnis?
Es zeigt, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kostet. Aktuell sind es rechnerisch rund 88 (Rechnung der Redaktion).
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