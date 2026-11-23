Der Silberpreis erholt sich am Montagmorgen kräftig: Kitco notiert die Unze um 9:50 Uhr MEZ bei 42,41 US-Dollar, ein Plus von 3,15 Prozent. Auslöser ist ein Atemholen im Zinsstreit: Nach dem Ausverkauf an den Aktienmärkten haben Anleger ihre Wetten auf eine kräftige Zinserhöhung der Fed etwas zurückgenommen, wie Trading Economics berichtet. Am Freitag war Silber noch unter die Marke von 42 Dollar gefallen, auf den tiefsten Stand seit September 2025.

Das Edelmetall bleibt trotzdem tief im Minus. Auf Monatssicht steht laut Trading Economics ein Verlust von rund 21 Prozent, auf Jahressicht von rund 17 Prozent. Vom Rekordhoch bei 121,64 Dollar, das Silber am 29. Januar 2026 erreicht hatte, ist der Preis etwa 65 Prozent entfernt. Gold legt parallel um 2,04 Prozent auf 3.610,20 Dollar zu (Kitco, 9:35 Uhr MEZ). Für Silberaktien wie Pan American Silver, First Majestic, Hecla Mining oder den Streamer Wheaton Precious Metals ist der Silberpreis die wichtigste Stellschraube.