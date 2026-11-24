Der Silberpreis hat die Montags-Rally nicht halten können: Am Dienstagmorgen kostet die Feinunze Silber 42,29 US-Dollar (38,79 Euro) und liegt damit 1,9 Prozent im Minus. Auslöser sind Optionsverfall an der COMEX und eine Ankündigung der Terminbörse CME, Silber-Futures nach Handelsschluss teurer zu machen.
Silberpreis: CME hebt die Margin auf 9 Prozent, Silber rutscht auf 42,29 Dollar – bremst die Börse die Erholung aus?
Nach dem Plus von 4,6 Prozent am Montag gibt der Silberpreis am Dienstagmorgen wieder 1,9 Prozent nach. Die CME verteuert Silber-Futures nach Handelsschluss, dazu läuft der Optionsverfall. Was die Margin-Erhöhung bedeutet und warum Silber 2026 trotzdem rund 41 Prozent im Minus liegt.
Am Montag war Silber noch um 4,6 Prozent in US-Dollar gesprungen, nachdem der Technologiesektor nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze kräftig erholt war. Der Rücksetzer vom Dienstag fällt stärker aus als bei Gold, das um 0,5 Prozent auf 3.616 Dollar nachgab. Wer Silber handelt, kennt dieses Muster: Das Edelmetall fällt und steigt meist heftiger als das große Schwestermetall. Dieser Artikel ordnet ein, was die neue Sicherheitsleistung bedeutet, wo der Silberpreis im Jahresverlauf steht und worauf Anleger bei Silber und Silberminenaktien in den nächsten Tagen achten.
Auslöser
Was hat die CME beim Silberpreis geändert?
Laut der Mitteilung 26-389 der CME vom 23. November erhöht die Börse die Margin für Silber-Futures (5.000 Unzen) von 8 auf 9 Prozent, bei Gold (100 Unzen) von 5 auf 6 Prozent. Die Änderung gilt nach Handelsschluss am 24. November. Die CME begründet den Schritt nach Angaben von Goldreporter mit einer regulären Überprüfung der Marktvolatilität. Die Margin ist die Sicherheitsleistung, die Händler für einen Terminkontrakt hinterlegen müssen. Sie trifft Long- und Short-Positionen gleichermaßen.
|Margin-Satz
|Kontraktwert (ca.)
|Sicherheitsleistung (ca.)
|8 % (bisher)
|211.450 USD
|16.916 USD
|9 % (neu)
|211.450 USD
|19.031 USD
|Differenz
|–
|+2.115 USD
Eigene Berechnung der Redaktion auf Basis von 42,29 USD je Unze (24.11.2026, ca. 8:00 Uhr MEZ) und der von der CME genannten Prozentsätze; die tatsächliche Margin kann je Kontrakt und Händler abweichen.
Quelle: Goldreporter, CME-Mitteilung 26-389 (laut Goldreporter), Berechnung aktiencheck.de
Für Gold nennt Goldreporter ein eigenes Beispiel: Bei 3.700 Dollar steigt die Sicherheitsleistung je Standardkontrakt von 18.500 auf 22.200 Dollar. Höhere Margins zwingen gehebelte Händler, mehr Kapital zu binden oder Positionen zu verkleinern. Das kann kurzfristig Verkäufe auslösen, ist aber kein Urteil über die Richtung des Silberpreises.
Das große Bild
Warum liegt Silber 2026 so weit im Minus?
Die Jahresbilanz ist die eigentliche Geschichte. In US-Dollar steht Silber seit Jahresbeginn 40,7 Prozent im Minus, im November allein 13,5 Prozent. Für Anleger im Euroraum fällt der Verlust mit 36,1 Prozent im Jahr und 11,5 Prozent im Monat etwas geringer aus, weil der Dollar zum Euro zugelegt hat. Gold steht zum Vergleich seit Januar 16,2 Prozent im Minus.
Rechnerisch kostet eine Unze Gold damit rund 85,5 Unzen Silber (Redaktionsrechnung aus 3.616,41 und 42,29 Dollar). Dieses Gold-Silber-Verhältnis zeigt, dass Silber im Vergleich zu Gold schwach bleibt. Ob es ein Schnäppchen ist oder ein Zeichen für schwache Industrienachfrage, lässt sich daraus nicht ablesen. Silber ist anders als Gold zu großen Teilen ein Industriemetall, etwa für Solarmodule und Elektronik, und reagiert deshalb auch auf Konjunktur- und KI-Stimmung.
Als Belastung für Edelmetalle insgesamt nennt Goldreporter die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die bei 4,94 Prozent liegt. Hohe Zinsen machen Metalle ohne laufende Erträge relativ unattraktiv. Sinkende Marktzinsen und der niedrigere Ölpreis (Brent 89,48 Dollar) stützten am Dienstag dagegen etwas.
Termine
Was bedeutet der Optionsverfall für den Silberpreis heute?
Am 24. November laufen die Dezember-Optionen auf Gold und Silber an der COMEX aus. Rund um solche Termine bewegen sich die Preise oft sprunghafter, weil Positionen glattgestellt werden. Der letzte Handelstag der November-Futures ist laut Goldreporter am Mittwoch, dem 25. November. Zusammen mit der Margin-Erhöhung nach Handelsschluss bleibt der Silbermarkt in diesen Tagen technisch anfällig.
Silberminen
Was heißt das für Silberminen-Aktien?
Silberproduzenten wie Hecla Mining, Pan American Silver oder First Majestic reagieren mit Hebel auf den Silberpreis: Sinkt Silber, schwanken ihre Gewinne überproportional, weil die Kosten pro Unze weitgehend fix sind. Wie robust ein Produzent ist, hängt von seinen Förderkosten ab. Ein Beispiel: Hecla meldete für das dritte Quartal 2026 einen realisierten Silberpreis von 63,62 Dollar je Unze bei Gesamtkosten (AISC) von 14,34 Dollar; der heutige Spotpreis liegt mit 42,29 Dollar deutlich darunter. Wer Silberminenaktien beobachtet, sollte deshalb nicht nur auf den Silberpreis, sondern auf Kostenkurven und Absicherungen achten.
FAQ
Häufige Fragen zum Silberpreis
Warum fällt der Silberpreis heute? Optionsverfall an der COMEX, die angekündigte Margin-Erhöhung der CME und Gewinnmitnahmen nach dem Plus von 4,6 Prozent am Montag treffen auf einen Markt, der unter hohen US-Zinsen leidet.
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Laut Goldreporter lag der Silberpreis am 24. November gegen 8:00 bis 8:30 Uhr MEZ bei 42,29 US-Dollar bzw. 38,79 Euro je Feinunze.
Was ist eine Margin-Erhöhung bei Silber? Die Börse verlangt für Silber-Futures eine höhere Sicherheitsleistung. Für einen 5.000-Unzen-Kontrakt steigt sie von 8 auf 9 Prozent des Kontraktwerts.
Wie viel hat Silber 2026 verloren? In US-Dollar rund 40,7 Prozent, in Euro rund 36,1 Prozent (Stand 24.11.2026).
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