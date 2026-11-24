Die Jahresbilanz ist die eigentliche Geschichte. In US-Dollar steht Silber seit Jahresbeginn 40,7 Prozent im Minus, im November allein 13,5 Prozent. Für Anleger im Euroraum fällt der Verlust mit 36,1 Prozent im Jahr und 11,5 Prozent im Monat etwas geringer aus, weil der Dollar zum Euro zugelegt hat. Gold steht zum Vergleich seit Januar 16,2 Prozent im Minus.

Rechnerisch kostet eine Unze Gold damit rund 85,5 Unzen Silber (Redaktionsrechnung aus 3.616,41 und 42,29 Dollar). Dieses Gold-Silber-Verhältnis zeigt, dass Silber im Vergleich zu Gold schwach bleibt. Ob es ein Schnäppchen ist oder ein Zeichen für schwache Industrienachfrage, lässt sich daraus nicht ablesen. Silber ist anders als Gold zu großen Teilen ein Industriemetall, etwa für Solarmodule und Elektronik, und reagiert deshalb auch auf Konjunktur- und KI-Stimmung.

Als Belastung für Edelmetalle insgesamt nennt Goldreporter die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die bei 4,94 Prozent liegt. Hohe Zinsen machen Metalle ohne laufende Erträge relativ unattraktiv. Sinkende Marktzinsen und der niedrigere Ölpreis (Brent 89,48 Dollar) stützten am Dienstag dagegen etwas.