Der Silberpreis ist am Dienstag unter Druck geraten: Spot-Silber lag um 14:37 Uhr MEZ (8:37 Uhr in New York) bei 42,04 US-Dollar je Feinunze und damit 2,33 Prozent im Minus (Kitco NewsWire via IndexBox). Im Laufe des Tages weitete sich der Verlust aus: Die Seitenleiste von Investing.com zeigt den Silber-Future bei 40,55 US-Dollar, ein Minus von 6,08 Prozent. Auch Gold gab nach und notiert beim Future bei 3.550 US-Dollar, 2,77 Prozent tiefer. Wer die Edelmetalle und Minenaktien verfolgt, wartet nun auf die US-Inflationsdaten am Mittwoch.
Silberpreis: Abverkauf bis auf 40,55 Dollar, Gold-Silber-Verhältnis über 87 – was verrät der Silber-Absturz vor den PCE-Daten?
Der Silberpreis ist am Dienstag um bis zu 6 Prozent abgerutscht und notiert je nach Quelle zwischen 40,55 und 42 Dollar je Unze. Gold hält sich knapp unter 3.600 Dollar. Am Mittwoch entscheiden die US-Inflationsdaten PCE, ob die Zinsangst den Edelmetallen weiter zusetzt.
Der Abend im Überblick
Warum fällt der Silberpreis stärker als Gold?
Silber ist Anlage- und Industriemetall zugleich, und das macht es in nervösen Phasen anfälliger als Gold. Am Dienstag kamen mehrere Belastungen zusammen: Fed-Vertreter Williams hatte am Montag die Inflation weiter für zu hoch erklärt, der Markt preist laut Trading Point und IndexBox eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 95 Prozent ein, und der Dollar hielt sich nahe seinem Hoch seit April 2025. Der Dollar-Index lag laut Investing.com bei 103,76 Punkten.
Die Zahlen unterscheiden sich je nach Quelle und Tageszeit: Schlagzeilen im Tagesverlauf nannten Silber zwischen 41,29 und 42,84 US-Dollar. Maßgeblich ist am Ende der Settlement-Kurs der COMEX, den die Redaktion für diesen Abend nicht verlässlich belegen konnte. Klar ist die Richtung: Silber ist am Dienstag das schwächere Edelmetall.
|Metall
|Spot 14:37 Uhr MEZ
|Future am Abend
|Silber (US-Dollar je Unze)
|42,04 (-2,33 %)
|40,55 (-6,08 %)
|Gold (US-Dollar je Unze)
|3.621,70 (-0,34 %)
|3.550,40 (-2,77 %)
|Gold-Silber-Verhältnis
|rund 86
|rund 88
Spot: 14:37 Uhr MEZ (Kitco NewsWire via IndexBox). Future: Seitenleiste Investing.com, Zeitpunkt nicht ausgewiesen. Verhältnis: Redaktionsrechnung.
Quelle: IndexBox/Kitco NewsWire, Investing.com, 24.11.2026
Das große Bild
Wie weit ist der Silberpreis vom Oktober-Niveau entfernt?
Der Blick auf die Monatsdurchschnitte zeigt, wie stark die Korrektur ist. Die Weltbank weist für Oktober einen durchschnittlichen Silberpreis von 57,00 US-Dollar je Unze aus, 11,8 Prozent weniger als im September (World Bank Pink Sheet via IndexBox). Gegenüber diesem Oktober-Durchschnitt liegt der Spotpreis von 42,04 US-Dollar rund 26 Prozent niedriger; das ist eine eigene Rechnung, und ein Monatsdurchschnitt ist kein Tagesschlusskurs. Gold hat seit Ende Oktober laut den Berichten von Montag etwa 6 Prozent verloren, in der Vorwoche mehr als 9 Prozent. Silber fällt also stärker – das übliche Muster, wenn Anleger Risiko abbauen.
Dazu kommt ein Terminmarkt-Faktor: Die CME hatte die Sicherheitsleistung für Silber-Futures nach Berichten dieses Tages auf 9 Prozent angehoben. Höhere Margen zwingen gehebelte Anleger, Positionen zu verkleinern, und können Kursausschläge verstärken. Rohstoffpreise sind hoch volatil, kurzfristige Bewegungen sagen wenig über die langfristige Entwicklung aus.
Minenaktien
Was bedeutet der Silberpreis für Silberförderer wie Hecla und Fresnillo?
Die Hebelwirkung der Produzenten kennt zwei Richtungen. Hecla Mining hatte im jüngsten Bericht einen realisierten Silberpreis von 63,62 US-Dollar je Unze ausgewiesen; verglichen mit dem Spotpreis von rund 42 US-Dollar zeigt das, wie weit die Marktpreise inzwischen unter den Durchschnittserlösen liegen, die in den Zahlen früherer Quartale stecken. In London gehörten die Silber- und Goldförderer Fresnillo und Hochschild Mining am Dienstag zu den Verlierern im FTSE. Wer Silber-Aktien beobachtet, sollte auf Förderkosten je Unze, Nebenprodukte wie Gold, Zink und Blei sowie die Bilanzen achten, nicht nur auf die Tagesbewegung.
Termine
Was müssen Anleger beim Silberpreis jetzt beobachten?
Im Mittelpunkt steht der Mittwoch: Um 8:30 Uhr New York (14:30 Uhr MEZ) erscheinen die US-Preisdaten PCE für Oktober, dazu Auftragseingänge und die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt; um 14:00 Uhr New York folgt das Beige Book der Fed (IndexBox). Trading Point nennt als Konsens für die Gesamtrate rund 3,8 Prozent zum Vorjahr nach 3,6 Prozent und für die Kernrate etwa 0,3 Prozent zum Vormonat. Die Fed entscheidet am 8. und 9. Dezember. Weitere Taktgeber sind der Dollar, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe (rund 4,9 Prozent) und die Stimmung bei KI-Aktien.
Häufige Fragen zum Silberpreis
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Spot-Silber lag am Dienstag um 14:37 Uhr MEZ bei 42,04 US-Dollar je Feinunze (Kitco NewsWire via IndexBox); der Silber-Future wird am Abend bei 40,55 US-Dollar angezeigt (Investing.com). Einen Euro-Kurs je Unze konnte die Redaktion nicht verlässlich belegen.
Warum fällt der Silberpreis heute? Die Quellen nennen Zinserhöhungserwartungen für Dezember, einen starken Dollar und die Vorsicht vor den US-Inflationsdaten am Mittwoch.
Was bedeutet das Gold-Silber-Verhältnis? Es zeigt, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kostet. Bei rund 87 ist Silber im Vergleich zu Gold günstig oder Gold teuer – je nach Sichtweise. Eine Aussage über die künftige Preisentwicklung ist damit nicht verbunden.
Welche Silber-Aktien sind betroffen? Silberproduzenten wie Hecla, Fresnillo und Hochschild reagieren üblicherweise überproportional auf den Silberpreis. Ein Urteil über die Aktien ist damit nicht verbunden.
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