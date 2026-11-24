Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Spot-Silber lag am Dienstag um 14:37 Uhr MEZ bei 42,04 US-Dollar je Feinunze (Kitco NewsWire via IndexBox); der Silber-Future wird am Abend bei 40,55 US-Dollar angezeigt (Investing.com). Einen Euro-Kurs je Unze konnte die Redaktion nicht verlässlich belegen.

Warum fällt der Silberpreis heute? Die Quellen nennen Zinserhöhungserwartungen für Dezember, einen starken Dollar und die Vorsicht vor den US-Inflationsdaten am Mittwoch.

Was bedeutet das Gold-Silber-Verhältnis? Es zeigt, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kostet. Bei rund 87 ist Silber im Vergleich zu Gold günstig oder Gold teuer – je nach Sichtweise. Eine Aussage über die künftige Preisentwicklung ist damit nicht verbunden.

Welche Silber-Aktien sind betroffen? Silberproduzenten wie Hecla, Fresnillo und Hochschild reagieren üblicherweise überproportional auf den Silberpreis. Ein Urteil über die Aktien ist damit nicht verbunden.