Oberhalb des langfristigen Aufwärtstrends könnte sich die Gegenbewegung zunächst weiter fortsetzen. Spielraum wäre bis in den Bereich von 45,53 USD und anschließend bis zur gebrochenen Trendbegrenzung bei rund 47,50 USD gegeben. Erst oberhalb dieser Zone würde sich das Chartbild wieder deutlicher aufhellen. Solange der mittelfristige Abwärtstrend intakt bleibe, müssten jedoch weitere Abgaben einkalkuliert werden. Falle Silber auch unter den langfristigen Aufwärtstrend bei derzeit rund 41,00 USD zurück, könnte sich der Rückgang bis 39,52 USD ausweiten.