Rückblick: Silber stand in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck und setzte die Abwärtsbewegung unterhalb des mittelfristigen Abwärtstrends fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Silber: Fortsetzung der Abwärtsbewegung - Chartanalyse
Verkaufsdruck hält an
Nach dem Bruch der Unterstützung bei 54,48 USD habe sich der Verkaufsdruck in den vergangenen Handelstagen nochmals verschärft. Die Notierungen seien auf neue Bewegungstiefs gefallen und hätten sich der unteren Begrenzung des längerfristigen Trendkanals bei derzeit rund 48,00 USD genähert.
Ausblick
Die kurz- und mittelfristige Abwärtsbewegung könnte sich fortsetzen. Im Bereich der unteren Trendbegrenzung bei rund 48,00 USD wäre eine technische Gegenbewegung möglich. Spielraum könnte sich zunächst bis an den kurzfristigen Abwärtstrend bei derzeit rund 53,00 USD eröffnen. Erst ein Anstieg über diesen Trend und die Widerstandsmarke bei 54,48 USD dürfte das Chartbild wieder aufhellen und eine größere Erholung in Richtung 59,00 USD ermöglichen. Falle Silber hingegen auch unter die untere Trendbegrenzung zurück, könnte sich die Abwärtsbewegung bis 45,53 USD ausweiten.
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