Silber: Fortsetzung der Abwärtsbewegung - Chartanalyse

Die kurz- und mittelfristige Abwärtsbewegung könnte sich fortsetzen. Im Bereich der unteren Trendbegrenzung bei rund 48,00 USD wäre eine technische Gegenbewegung möglich. Spielraum könnte sich zunächst bis an den kurzfristigen Abwärtstrend bei derzeit rund 53,00 USD eröffnen. Erst ein Anstieg über diesen Trend und die Widerstandsmarke bei 54,48 USD dürfte das Chartbild wieder aufhellen und eine größere Erholung in Richtung 59,00 USD ermöglichen. Falle Silber hingegen auch unter die untere Trendbegrenzung zurück, könnte sich die Abwärtsbewegung bis 45,53 USD ausweiten.