Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) setzt sich nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 12. November 2026 an die Spitze des DAX. Beim genannten Kursstand von 291,35 EUR beträgt das Plus 14,35 EUR beziehungsweise 5,18%. Anleger reagieren auf Rekorde beim Auftragseingang, beim Ergebnis des Industriellen Geschäfts und beim Free Cashflow. Gleichzeitig hebt Siemens seine mittelfristigen Wachstumsziele an und stellt für das Geschäftsjahr 2027 eine beschleunigte Umsatzentwicklung in Aussicht. Industrielle Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung und digitale Infrastruktur liefern dafür die Wachstumsargumente. Doch nach dem Kurssprung stellt sich umso dringlicher die Frage, wie viel davon bereits im Aktienkurs steckt.
Siemens Jahreszahlen: Rekorde, höhere Dividende und neue Gewinnziele – Aktie springt 5%!
Siemens springt nach Rekordzahlen an die DAX-Spitze: Höhere Wachstumsziele und Industrielle KI beflügeln die Aktie – doch die Erwartungen steigen mit.
Ein Schlussquartal mit außergewöhnlicher Dynamik
Das vierte Quartal liefert einen wesentlichen Grund für die Begeisterung. Der Auftragseingang sprang um 58% auf den Quartalsrekord von 34,8 Mrd. EUR. Besonders starke Beiträge kamen von Mobility und Smart Infrastructure, während sämtliche industriellen Geschäfte Wachstum verzeichneten. Auch auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte, betrug das Plus 58%.
Der Umsatz legte im Schlussquartal um 11% auf 23,7 Mrd. EUR zu; vergleichbar lag das Wachstum bei 10%. Damit wuchsen die Bestellungen erheblich schneller als die Erlöse. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, die sogenannte Book-to-Bill-Ratio, erreichte 1,47. Siemens gewann somit deutlich mehr neues Geschäft hinzu, als im Quartal als Umsatz verbucht wurde.
Auch die Profitabilität zog an. Das Ergebnis des Industriellen Geschäfts stieg um 22% auf 3,9 Mrd. EUR, die entsprechende Marge lag bei 16,8%. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich um 32% auf 2,4 Mrd. EUR. Hinzu kam ein Free Cashflow des Konzerns von 5,6 Mrd. EUR. Die Stärke beschränkt sich damit nicht auf Bestellungen, sondern zeigt sich auch im Ergebnis und im Mittelzufluss.
143 Milliarden Euro Auftragsbestand: Sichtbarkeit mit Bedingungen
Im gesamten Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, erreichte der Auftragseingang 108,2 Mrd. EUR nach 88,4 Mrd. EUR im Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis entspricht das einem Zuwachs von 25%. Der Umsatz stieg vergleichbar um 8% auf 83,4 Mrd. EUR nach 78,9 Mrd. EUR. Die vergleichbaren Wachstumsraten dürfen dabei nicht mit der bloßen prozentualen Veränderung der ausgewiesenen Eurobeträge verwechselt werden.
Die Book-to-Bill-Ratio verbesserte sich im Gesamtjahr von 1,12 auf 1,30. Gleichzeitig wuchs der Auftragsbestand von 117 auf 143 Mrd. EUR. Dieser Bestand schafft eine erhebliche Grundlage für künftige Umsätze und erhöht die Sichtbarkeit der Geschäftsentwicklung.
Ein Auftragsbestand ist allerdings noch kein verdienter Gewinn. Gerade länger laufende Projekte müssen über die vereinbarten Zeiträume abgearbeitet werden. Kostensteigerungen, Verzögerungen oder Probleme bei der Umsetzung können die spätere Profitabilität belasten. Zudem können große Einzelaufträge den Auftragseingang einzelner Quartale stark beeinflussen. Das außergewöhnliche Plus des Schlussquartals lässt sich deshalb nicht einfach fortschreiben.
Für die Aktie zählt künftig vor allem, ob Siemens die prall gefüllten Auftragsbücher in profitablen Umsatz und verlässliche Zahlungsströme umsetzt. Die jüngsten Zahlen liefern dafür gute Argumente, nehmen dem Konzern diese Aufgabe aber nicht ab.
Operativer Rekord trotz niedrigerem Jahresüberschuss
Das Ergebnis des Industriellen Geschäfts erhöhte sich im Gesamtjahr um 13% auf 13,3 Mrd. EUR. Die Ergebnismarge stieg von 15,4% auf 16,3%. Siemens verdiente im industriellen Kerngeschäft somit nicht nur absolut mehr, sondern auch gemessen am zugehörigen Umsatz.
Beim Gewinn nach Steuern zeigt sich dagegen zunächst ein Rückgang: Er sank von 10,4 auf 9,5 Mrd. EUR. Das steht jedoch nicht im Widerspruch zur operativen Verbesserung. Im Vorjahreswert war ein Gewinn von 2,1 Mrd. EUR aus dem Verkauf von Innomotics enthalten. Dieser Sondereffekt erschwert den direkten Vergleich erheblich.
Ähnliches gilt für das unverwässerte Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation, kurz EPS pre PPA. Es lag mit 11,76 EUR unter dem Vorjahreswert von 12,95 EUR, übertraf aber die nach dem dritten Quartal angehobene Prognose von 11,20 bis 11,50 EUR.
Die entscheidende Botschaft lautet deshalb: Siemens hat seine jüngsten Ergebniserwartungen übertroffen und im Industriellen Geschäft neue Bestmarken erreicht. Der niedrigere Konzerngewinn sollte weder ignoriert noch ohne Berücksichtigung des Vorjahreseffekts als Zeichen einer operativen Schwäche interpretiert werden.
Industrielle KI bekommt eine messbare wirtschaftliche Basis
Siemens verbindet seine Wachstumsstrategie eng mit Industrieller KI. Der Konzern will die reale und die digitale Welt stärker zusammenführen und sein Angebot rund um Siemens Xcelerator ausbauen. Das ONE Tech Company Programm soll dabei helfen, technologische Fähigkeiten konzernweit in zusätzliches Geschäft umzusetzen.
Die Entwicklung des digitalen Geschäfts liefert dafür konkrete Zahlen: Seine Umsatzerlöse stiegen um 16% auf 10,9 Mrd. EUR. Im Softwaregeschäft von Digital Industries legte der Umsatz vergleichbar um 13% auf 7,2 Mrd. EUR zu. Der Annual Recurring Revenue, also die Kennzahl für jährlich wiederkehrende Umsätze, wuchs vergleichbar um 12% auf 6,1 Mrd. EUR.
Wiederkehrende Erlöse können die Planbarkeit verbessern und die Bindung an Kunden stärken. Die ARR-Kennzahl ist allerdings nicht mit zusätzlich zum ausgewiesenen Jahresumsatz erzielten Erlösen gleichzusetzen. Ebenso lässt sich aus dem Wachstum des digitalen Geschäfts nicht ableiten, dass sämtliche zusätzlichen Umsätze unmittelbar auf KI entfallen.
Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, formuliert den Anspruch dennoch unmissverständlich: "Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte." Damit setzt sich der Konzern eine anspruchsvolle Messlatte. Für Anleger entsteht eine Chance, wenn Siemens seine industrielle Erfahrung und sein Softwareangebot erfolgreich verbindet. Das Risiko liegt in hohen Erwartungen, denen dauerhaft profitable Geschäftsabschlüsse folgen müssen.
Höhere Mittelfristziele verschieben den Bewertungsmaßstab
Siemens erwartet mittelfristig nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 7 bis 11%. Bisher lag die Zielspanne bei 6 bis 9%. Für das EPS pre PPA strebt der Konzern künftig prozentual zweistelliges Wachstum an, nachdem zuvor ein hohes einstelliges prozentuales Wachstum erwartet worden war.
Diese Anhebung ist für die Aktie besonders wichtig. Sie signalisiert, dass das Management die jüngste Stärke nicht nur als kurzfristigen Ausschlag betrachtet. Siemens traut dem Konzern eine höhere strukturelle Wachstumsrate zu.
Sollte diese Entwicklung eintreten, könnte sie eine anspruchsvollere Bewertung wirtschaftlich besser unterlegen. Höheres Wachstum schafft aber auch höhere Erwartungen. Wenn Aufträge langsamer in Umsatz übergehen, Investitionen der Kunden verschoben werden oder Margen hinter den Zielen zurückbleiben, kann der Abstand zwischen Börsenerwartung und tatsächlicher Entwicklung schnell größer werden.
Der aktuelle Kurssprung ist deshalb auch als Vertrauensvorschuss zu verstehen. Die Veröffentlichung liefert starke Zahlen; die angehobenen Ziele müssen sich erst über mehrere Berichtsperioden bewähren.
2027: Drei Geschäfte mit unterschiedlichen Wachstumstreibern
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens auf Konzernebene ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11% sowie eine Book-to-Bill-Ratio von über 1. Der Auftragseingang soll damit erneut über dem Umsatz liegen.
Digital Industries soll vergleichbar um 8 bis 12% wachsen und eine Ergebnismarge zwischen 20 und 22% erreichen. Die Sparte verbindet damit eine ambitionierte Wachstumsprognose mit hohen Profitabilitätszielen. Wie stark Kunden ihre industrielle Digitalisierung und Automatisierung vorantreiben, bleibt ein wichtiger Einflussfaktor.
Bei Smart Infrastructure erwartet Siemens ein vergleichbares Umsatzplus von 11 bis 13% und eine Marge von 19,5 bis 20,5%. Elektrifizierung und die Nachfrage nach digitaler Infrastruktur bieten hier Rückenwind. Die im Bericht hervorgehobene starke Position bei Rechenzentren macht den Bereich zu einem wichtigen Baustein der Wachstumsstory.
Mobility soll seine Umsätze vergleichbar um 6 bis 8% steigern und eine Marge zwischen 8 und 10% erzielen. Der Bereich bringt zusätzliche industrielle Breite in den Konzern, weist aber ein anderes Margenprofil auf als Digital Industries und Smart Infrastructure. Für die künftige Konzernprofitabilität ist deshalb auch entscheidend, welche Geschäfte besonders stark wachsen.
Healthineers: Warum der Gewinnvergleich besondere Sorgfalt verlangt
Ein zentraler Punkt des Ausblicks ist die geplante Neuordnung der Beteiligung an Siemens Healthineers. Siemens beabsichtigt, die Beteiligung im Geschäftsjahr 2027 durch eine Direktabspaltung zu reduzieren und Siemens Healthineers zu entkonsolidieren.
Nach den veröffentlichten Plänen sollen Aktionäre für jeweils zwei Siemens-Aktien eine Siemens-Healthineers-Aktie erhalten. Finanzvorständin Veronika Bienert verweist damit neben der Dividende auf einen weiteren wichtigen Bestandteil der geplanten Neuordnung. Die Übertragung ist jedoch ein Vorhaben und keine bereits vollzogene Ausschüttung.
Für die Prognose ist entscheidend, dass Siemens die Effekte im Zusammenhang mit Healthineers ausklammert. Dazu gehören operative Ergebnisbeiträge, abspaltungsbezogene Transaktionskosten, ein nicht zahlungswirksamer Transaktionsgewinn und künftige Effekte aus der Bilanzierung der verbleibenden Beteiligung.
Das für 2027 erwartete EPS pre PPA von 10,20 bis 10,80 EUR darf deshalb nicht direkt mit den für 2026 ausgewiesenen 11,76 EUR verglichen werden. Die relevante Vergleichsbasis ohne Siemens Healthineers beträgt 9,27 EUR. Gegenüber dieser Basis entspricht die neue Prognose einem rechnerischen Wachstum von rund 10 bis 17%.
Diese Unterscheidung verändert die Interpretation grundlegend: Die Prognose beschreibt auf vergleichbarer Basis einen Gewinnanstieg. Die Neuordnung kann den Fokus des verbleibenden Siemens-Konzerns schärfen, verändert aber zugleich dessen Zusammensetzung. Auch eine Übertragung von Aktien schafft nicht automatisch zusätzlichen wirtschaftlichen Wert in gleicher Höhe; die Vermögenswerte werden zwischen den Beteiligungen neu zugeordnet.
Cashflow-Rekord und höhere Dividende
Der Free Cashflow des Konzerns aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten erreichte 12,1 Mrd. EUR nach 10,8 Mrd. EUR im Vorjahr. Das Industrielle Geschäft steigerte seinen Free Cashflow von 11,9 auf 13,3 Mrd. EUR. Dass die Kennzahl des Industriellen Geschäfts über dem Konzernwert liegt, ist kein Widerspruch: Beide Größen beziehen sich auf unterschiedliche Betrachtungsebenen.
Der hohe Mittelzufluss stärkt grundsätzlich den finanziellen Spielraum für Investitionen, Ausschüttungen und strategische Maßnahmen. Er ist deshalb ein wichtiges Gegengewicht zu der Gefahr, dass eine Wachstumsgeschichte hauptsächlich von Erwartungen lebt. Zugleich bleibt zu beobachten, wie nachhaltig das starke Niveau ist. Allein im Schlussquartal wurden 5,6 Mrd. EUR des jährlichen Konzern-Free-Cashflows erwirtschaftet.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Erhöhung der Dividende von 5,35 auf 5,50 EUR je Aktie vor. Das entspricht einem Plus von rund 2,8%. Beim genannten Kurs von 291,35 EUR ergibt sich daraus eine rechnerische Bruttodividendenrendite von rund 1,9%. Über den Vorschlag muss die Hauptversammlung entscheiden.
Die Dividende bietet damit eine Beteiligung am Geschäftserfolg. Das stärkere Bewertungsargument bleibt bei diesem Kursniveau allerdings die erwartete Entwicklung von Umsatz, Ergebnis und Cashflow.
Starke Perspektiven, anspruchsvolle Erwartungen
Die Chancen für die Siemens-Aktie sind klar erkennbar: ein hoher Auftragsbestand, steigende industrielle Margen, ein wachsendes Softwaregeschäft und die Nachfrage nach Elektrifizierung und digitaler Infrastruktur. Industrielle KI könnte diese Entwicklung zusätzlich unterstützen. Die höheren Mittelfristziele verleihen dem positiven Bild mehr Gewicht.
Dem stehen die konjunkturelle Abhängigkeit industrieller Investitionen, Risiken bei der Umsetzung großer Projekte und mögliche Schwankungen im Auftragseingang gegenüber. Der Ausblick setzt zudem weiteres Weltwirtschaftswachstum voraus und nimmt Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen ausdrücklich aus. Auch die geplante Healthineers-Transaktion bringt Veränderungen mit sich, die bei künftigen Vergleichen berücksichtigt werden müssen.
Nach dem deutlichen Kursanstieg ist außerdem entscheidend, welche Fortschritte die Börse bereits vorwegnimmt. Ein Unternehmen kann hervorragende Ergebnisse liefern, ohne dass seine Aktie zu jedem Preis günstig ist. Die vorliegenden Zahlen belegen operative Stärke, erlauben für sich genommen aber kein abschließendes Urteil über den angemessenen Aktienwert.
Insgesamt überwiegen die positiven Impulse. Siemens verbindet Rekordwerte mit höheren Wachstumsambitionen und einer konkreten Verbesserung der Gewinnperspektive auf vergleichbarer Basis. Damit besitzt die Rally eine nachvollziehbare fundamentale Grundlage. Nachhaltig überzeugend bleibt sie vor allem dann, wenn Siemens den heutigen Auftrags- und Technologieerfolg in die Erträge von morgen übersetzt.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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