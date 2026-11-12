Siemens Jahreszahlen: Rekorde, höhere Dividende und neue Gewinnziele – Aktie springt 5%!

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) setzt sich nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 12. November 2026 an die Spitze des DAX. Beim genannten Kursstand von 291,35 EUR beträgt das Plus 14,35 EUR beziehungsweise 5,18%. Anleger reagieren auf Rekorde beim Auftragseingang, beim Ergebnis des Industriellen Geschäfts und beim Free Cashflow. Gleichzeitig hebt Siemens seine mittelfristigen Wachstumsziele an und stellt für das Geschäftsjahr 2027 eine beschleunigte Umsatzentwicklung in Aussicht. Industrielle Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung und digitale Infrastruktur liefern dafür die Wachstumsargumente. Doch nach dem Kurssprung stellt sich umso dringlicher die Frage, wie viel davon bereits im Aktienkurs steckt.