Ein starkes Schlussquartal, aber ein vorsichtiger Ausblick: Siemens Healthineers stand zuletzt unter den DAX-Verlierern der Woche. Dazu kommt der größte Umbau seit dem Börsengang. Siemens will einen Teil seiner Beteiligung abspalten, der Konzern soll künftig einfach Healthineers heißen. Diese Siemens Healthineers Aktienanalyse ordnet Zahlen und Umbau ein.
Siemens Healthineers Aktienanalyse: Abspaltung kommt, Ausblick enttäuscht – was bedeutet der Umbau für die Aktie?
Siemens Healthineers schließt das Geschäftsjahr mit starkem Schlussquartal ab, doch der Ausblick 2027 fällt vorsichtig aus. Zudem steht die Abspaltung von Siemens an. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Prognose und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Healthineers AG
- ISIN
- DE000SHL1006
- WKN
- SHL100
- Handelssymbol
- SHL (Xetra)
- US-Handelssymbol
- SMMNY (ADR, OTC)
- Branche
- Medizintechnik, Bildgebung, Diagnostik
- Sitz
- Erlangen
- Tagesspanne 20.11.2026
- 42,85 € bis 43,85 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Siemens Healthineers Aktienanalyse: Das vierte Quartal
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 wuchs der vergleichbare Umsatz um 5,9 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Euro, getragen von der Bildgebung mit plus 10,0 Prozent. Das bereinigte EBIT lag bei 1,1 Milliarden Euro, die bereinigte Marge sank aber von 17,4 auf 15,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,69 Euro, der Free Cashflow 703 Millionen Euro.
Bildgebung stark
Imaging wuchs vergleichbar um 10,0 Prozent bei einer bereinigten EBIT-Marge von 21,9 Prozent.
Diagnostik schwach
Diagnostics ging vergleichbar um 4,2 Prozent zurück, die bereinigte EBIT-Marge lag bei 5,4 Prozent. Strukturelle Veränderungen in China belasten.
Geschäftsjahr 2026
Der vergleichbare Umsatz stieg um 4,0 Prozent auf 23,63 Milliarden Euro, am oberen Ende der Prognose. Der Free Cashflow lag bei rund 2,4 Milliarden Euro.
Dividende
Vorgeschlagen ist unverändert 1,00 Euro je Aktie.
Siemens Healthineers: Bereinigte EBIT-Marge im vierten Quartal
Prozent
- Q4 2025
- Q4 2026
Viertes Quartal des Geschäftsjahres, Konzern.
Quelle: Siemens Healthineers, Börsen-Zeitung
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q4 2025
|Q4 2026
|Bereinigte EBIT-Marge
|17,4
|15,9
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Healthineers ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 bis 5,0 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro. Das Unternehmen rechnet damit allenfalls mit einem stagnierenden Gewinn. Zudem kündigte es ein neues Restrukturierungsprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 an.
Abspaltung
Siemens und Healthineers: Was jetzt passiert
Siemens plant, im Wege einer Abspaltung 34,1 Prozent seiner Beteiligung an die eigenen Aktionäre zu übertragen, pro zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben. Die Hauptversammlungen beider Konzerne sollen im Februar 2027 abstimmen, Siemens will die Tochter im Frühjahr 2027 entkonsolidieren. Danach soll das Unternehmen unter dem Namen Healthineers auftreten.
Bewertung
Was der Kurs von 42,96 Euro einpreist
Mit einem KGV von 21,74 und einer Dividendenrendite von 2,33 Prozent liegt die Siemens Healthineers Aktie über dem Durchschnitt der Branche. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 48,1 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von etwa 4 Prozent.
Bernstein Research hat laut Berichten sein Rating für die Siemens Healthineers Aktie gesenkt.
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