Siemens plant, im Wege einer Abspaltung 34,1 Prozent seiner Beteiligung an die eigenen Aktionäre zu übertragen, pro zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben. Die Hauptversammlungen beider Konzerne sollen im Februar 2027 abstimmen, Siemens will die Tochter im Frühjahr 2027 entkonsolidieren. Danach soll das Unternehmen unter dem Namen Healthineers auftreten.