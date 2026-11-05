Siemens Healthineers Aktie: Imaging überrascht positiv – Rund 11,6% Kurspotenzial?

Der entscheidende Impuls kommt aus der medizinischen Bildgebung. Nach Einschätzung von Julien Dormois hat sich das Imaging-Geschäft deutlich erholt und damit das organische Wachstum des Konzerns stärker vorangetrieben, als erwartet worden war. Gleichzeitig sieht der Analyst die Veröffentlichung des vorsichtigen Ausblicks für 2027 offenbar als einen wichtigen Schritt zur Klärung der Erwartungen.