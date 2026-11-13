Es war das Comeback, auf das die Anleger monatelang gewartet hatten. Am 11. November legte Siemens Energy das beste Geschäftsjahr seiner Firmengeschichte vor: Rekordumsatz, Gewinn mehr als verdoppelt, Dividende mehr als verdreifacht, dazu ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro und ein Margenziel von bis zu 22 Prozent für 2030. Die Siemens Energy-Aktie sprang am Zahlentag um fast 9 Prozent und war der stärkste Wert im DAX. Zwei Tage später notiert sie bei rund 132 Euro – und damit noch immer fast ein Drittel unter ihrem Rekordhoch vom April. Wie passt das zusammen? Diese Siemens Energy Aktienanalyse geht der Frage nach, ob der Markt die Wende schon eingepreist hat – oder erst am Anfang steht.
Siemens Energy Aktienanalyse: Rekordjahr, 164 Milliarden Aufträge, bis zu 15 Milliarden Rückkauf – und trotzdem ein Drittel unter dem Hoch
4,1 Milliarden Euro Gewinn, eine mehr als verdreifachte Dividende, ein Margenziel von bis zu 22 Prozent – und eine Aktie, die noch immer rund 30 Prozent unter ihrem Rekord notiert. Unsere große Siemens Energy Aktienanalyse zerlegt die Quartalszahlen vom 11. November, die Sparten, den Ausblick bis 2030, die Bewertung und die Analystenstimmen – und zeigt, was die Siemens Energy-Aktie jetzt antreibt und was sie bremst.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Sitz
- München
- ISIN / WKN
- DE000ENER6Y0 / ENER6Y
- Kurs
- rund 132 Euro
- Rekordschluss
- 191,66 Euro (24. April 2026)
- KGV 2026
- rund 30
- Dividendenrendite
- rund 1,7 Prozent
- Nächste Zahlen
- 11. Februar 2027
Stand: 13.11.2026, Kurs Xetra am Vormittag des 13.11.2026; KGV und Rendite eigene Rechnung
Die Ausgangslage
Vom Börsenstar zum Prügelknaben – und zurück?
Kaum eine Aktie hat ihre Anleger in den vergangenen Jahren so reich gemacht – und kaum eine hat sie zuletzt so durchgeschüttelt.
Seit der Krise im Herbst 2023, als Siemens Energy den Staat um Garantien bitten musste, hatte sich der Kurs bis zum Frühjahr 2026 mehr als verzwanzigfacht. Am 24. April markierte die Siemens Energy-Aktie mit 191,66 Euro ihren Rekordschluss. Dann kippte die Stimmung: Zweifel an der Rendite der milliardenschweren KI-Investitionen, steigende Zinsen und nach den US-Zwischenwahlen die Sorge vor strengeren Regeln für Rechenzentren ließen die Aktie bis Anfang November um fast 40 Prozent fallen. Allein am 4. November verlor sie knapp 8 Prozent. Die Zahlen vom 11. November trafen damit auf einen Markt, der zu pessimistisch geworden war – die Aktie gewann auf Xetra 8,77 Prozent.
Für die Siemens Energy Aktienanalyse ist dieser Vorlauf entscheidend: Der Kursrutsch seit April hatte wenig mit dem Geschäft zu tun. Er war eine Wette darauf, dass der Boom bei Gasturbinen und Netztechnik mit dem Ende der KI-Euphorie abbricht. Die Jahreszahlen zeigen davon bislang nichts.
Die Quartalszahlen
Das Rekordjahr in Zahlen: alle Ziele erreicht oder übertroffen
Siemens Energy hat alle im Jahresverlauf angehobenen Prognosen erfüllt oder übertroffen – und das Schlussquartal war das umsatzstärkste der Firmengeschichte.
Im vierten Quartal (Juli bis September) stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 21,5 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro – ein Rekord, ebenso wie in den Sparten Gas Services und Grid Technologies. Das Ergebnis vor Sondereffekten verdreifachte sich von 471 Millionen auf 1,54 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern kletterte von 236 Millionen auf 1,36 Milliarden Euro. Der Auftragseingang wuchs vergleichbar um 5,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Das lag zwar unter den Analystenerwartungen von rund 15,5 Milliarden Euro, das Unternehmen verweist aber auf die normale Taktung großer Projekte nach drei außergewöhnlich starken Quartalen.
Im Gesamtjahr erreichte der Auftragseingang 68,1 Milliarden Euro, ein Plus von 18,8 Prozent. Der Umsatz stieg vergleichbar um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, jede Sparte trug zum Wachstum bei. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, der Gewinn nach Steuern auf 4,13 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,69 Milliarden Euro). Je Aktie verdiente Siemens Energy 4,44 Euro nach 1,63 Euro. Der Free Cashflow vor Steuern verdoppelte sich nahezu auf 8,8 Milliarden Euro.
Unsere Ziele für 2030 geben eine klare Richtung vor und unterstreichen unsere erfolgreiche Umsetzung.
Siemens Energy: Free Cashflow vor Steuern
Mrd. Euro
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr endet am 30. September. GJ 2027: Ausblick vom 11. November 2026, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichungen GJ 2025 und GJ 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Free Cashflow
|GJ 2024
|1,9
|GJ 2025
|4,7
|GJ 2026
|8,8
|GJ 2027
|rund 10
Siemens Energy: Auftragsbestand zum Quartalsende
Mrd. Euro
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichungen Q4 GJ 2025 bis Q4 GJ 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Auftragsbestand
|Q4 GJ 2025
|138
|Q1 GJ 2026
|146
|Q2 GJ 2026
|154
|Q3 GJ 2026
|162
|Q4 GJ 2026
|164
Die Sparten
Zwei Motoren, ein Wackelkandidat: wo Siemens Energy sein Geld verdient
Hinter dem Rekordjahr stehen vor allem zwei Sparten. Sie profitieren von derselben Entwicklung: Die Welt braucht mehr Strom – und sie braucht ihn schnell.
Gas Services: die Turbine für das KI-Zeitalter
Die Gasturbinensparte wuchs vergleichbar um 20,3 Prozent bei einer Marge vor Sondereffekten von 16,4 Prozent. Rechenzentren, Programme zur Netzstabilität und der Kohleausstieg treiben die Nachfrage. Für 2027 plant Siemens Energy hier 24 bis 26 Prozent Wachstum und eine Marge von 18 bis 20 Prozent.
Grid Technologies: der Margenstar
Die Netztechnik legte vergleichbar um 26,2 Prozent zu und erreichte eine Marge von 18,9 Prozent. Elektrifizierung, Ausbau der Erneuerbaren und die Modernisierung alter Netze halten die Investitionen hoch. 2027 sollen 22 bis 24 Prozent Wachstum und 21 bis 23 Prozent Marge folgen.
Transformation of Industry: solide, aber langsam
Die Industriesparte wuchs vergleichbar um 3,4 Prozent bei 12,1 Prozent Marge. Für 2027 rechnet Siemens Energy nur mit 0 bis 2 Prozent Wachstum. Laut Reuters prüft der Konzern einen Teilverkauf oder Börsengang der Sparte.
Siemens Gamesa: Gewinnschwelle erreicht
Die Windtochter erreichte mit 0,1 Prozent Marge wie versprochen den Break-even und schrieb das zweite Quartal in Folge schwarze Zahlen. 2027 soll der Umsatz um 1 bis 3 Prozent schrumpfen, die Marge 0 bis 2 Prozent betragen.
Siemens Energy: Marge vor Sondereffekten nach Sparten
Prozent
- GJ 2026
- GJ 2027 (Ausblick)
- Ausblick des Managements
GJ 2027: Spannen laut Ausblick vom 11. November 2026, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichung Q4 GJ 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|GJ 2026
|GJ 2027 (Ausblick)
|Grid Technologies
|18,9
|21–23
|Gas Services
|16,4
|18–20
|Transformation of Industry
|12,1
|11–13
|Siemens Gamesa
|0,1
|0–2
Der Ausblick
Bis 2030: die Marge soll sich noch einmal fast verdoppeln
Das eigentlich Spannende an der Siemens Energy-Aktie sind nicht die Zahlen von gestern, sondern die Ziele für morgen.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent. Der Gewinn nach Steuern soll auf rund 5 Milliarden Euro steigen, der Free Cashflow vor Steuern auf rund 10 Milliarden Euro. Bis zum Geschäftsjahr 2030 will der Konzern jährlich um durchschnittlich 12 bis 14 Prozent wachsen und eine Marge von 20 bis 22 Prozent erreichen. Einen Schönheitsfehler hat der Ausblick: Beim Gewinn für 2027 hatten Analysten mit rund 5,5 Milliarden Euro gerechnet.
Siemens Energy: Marge vor Sondereffekten im Konzern
Prozent
- Ausblick und Ziel des Managements
Ausblick und Ziel als Spannen, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichungen GJ 2025 und GJ 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Marge
|GJ 2025
|6,0
|GJ 2026
|12,4
|GJ 2027
|14–16
|GJ 2030
|20–22
Die Grundlage dafür ist der Auftragsbestand. Mit 164 Milliarden Euro entspricht er rund dem 3,7-Fachen eines Jahresumsatzes – Siemens Energy hat damit für mehrere Jahre zu tun. Laut der französischen Zeitung Les Echos dauert die Fertigung einer großen Gasturbine rund 24 Monate. Wer heute bestellt, wird frühestens 2028 beliefert. Diese Knappheit gibt Siemens Energy Preissetzungsmacht und ist der wichtigste Grund, warum die Margen weiter steigen sollen.
Die Aktionäre
Dividende mal drei, Rückkauf mal zwei: das Geld fließt zurück
Erstmals seit Jahren lässt Siemens Energy seine Aktionäre in großem Stil am Erfolg teilhaben. Für das Geschäftsjahr 2026 schlägt der Konzern eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor, nach 0,70 Euro im Vorjahr – rund die Hälfte des bereinigten Gewinns. Im abgelaufenen Jahr kaufte Siemens Energy bereits eigene Aktien für 3,1 Milliarden Euro zurück. Am Vorabend der Zahlen kündigte der Konzern zusätzlich ein neues Programm über bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030 an – zusätzlich zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.
Mit einer Dividende von 2,30 € je Aktie und durch unser kontinuierliches Aktienrückkaufprogramm profitieren unsere Aktionäre vom Geschäftserfolg.
Die Bewertung
KGV um 30, Free-Cashflow-Rendite um 8 Prozent: teuer oder günstig?
Der Kern jeder Siemens Energy Aktienanalyse ist die Bewertung. Sie fällt je nach Blickwinkel erstaunlich unterschiedlich aus.
Auf Basis des Gewinns je Aktie 2026 von 4,44 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis beim aktuellen Kurs bei rund 30. Mit dem für 2027 angepeilten Gewinn von rund 5 Milliarden Euro sinkt es rechnerisch auf etwa 25 – ohne den Effekt der Aktienrückkäufe, die den Gewinn je Aktie zusätzlich heben. Der US-Konkurrent GE Vernova wird mit einem erwarteten KGV von rund 32 gehandelt. Aufschlussreicher ist der Blick auf den Cashflow: Bei einem Börsenwert von überschlägig rund 120 Milliarden Euro entspricht der für 2027 erwartete Free Cashflow vor Steuern von rund 10 Milliarden Euro einer Rendite von etwa 8 Prozent. Allein das neue Rückkaufprogramm über 9 Milliarden Euro entspricht rund 7,5 Prozent des heutigen Börsenwerts.
Hier liegt der Kern der Siemens Energy Aktienanalyse: Gemessen am Gewinn ist die Aktie kein Schnäppchen, gemessen am Cashflow und am Margenpfad bis 2030 aber deutlich günstiger, als es das KGV vermuten lässt. Gelingt der Sprung auf 20 bis 22 Prozent Marge, wächst Siemens Energy in die Bewertung hinein. Kühlt der Investitionszyklus bei Rechenzentren ab, wäre die Fallhöhe dagegen erheblich – das hat der Kurssturz seit April gezeigt.
Die Analysten
Von 125 bis 250 Euro: die Profis sind gespalten
Nach den Zahlen haben die Analysten reihenweise reagiert – in beide Richtungen. JPMorgan hob sein Kursziel von 245 auf 250 Euro an, Oddo BHF stufte am Freitag auf „Outperform“ mit 175 Euro hoch. Goldman Sachs senkte dagegen sein Ziel von 212 auf 200 Euro, bleibt aber bei „Buy“: Analyst Ajay Patel hob zwar seine Prognosen, die gesunkene Branchenbewertung überlagere dies jedoch. Auch die Bank of America und die LBBW kürzten ihre Ziele. Am unteren Ende steht Panmure Liberum, das von „Sell“ auf „Hold“ hochstufte, aber nur 125 Euro als fairen Wert sieht. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Siemens Energy-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 13. November 2026 vormittags: rund 132 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.at, goldesel, boersennews; Studien vom 6. bis 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|JPMorgan
|250
|Evercore ISI
|250
|Bank of America
|220
|Deutsche Bank
|210
|Jefferies
|210
|Bernstein
|210
|UBS
|210
|Goldman Sachs
|200
|RBC
|200
|Oddo BHF
|175
|LBBW
|173
|DZ Bank
|157
|Panmure Liberum
|125
Die Szenarien
Drei Wege für die Siemens Energy-Aktie
Szenario 1: Die Neubewertung
Die Nachfrage aus Rechenzentren und Netzausbau bleibt hoch, Siemens Energy liefert im Februar ein starkes erstes Quartal und bestätigt den Margenpfad. Dann könnte der Markt beginnen, die Ziele für 2030 einzupreisen – getragen von Dividende und Rückkäufen.
Szenario 2: Seitwärts mit Rückenwind
Das Geschäft läuft nach Plan, doch die Zweifel am KI-Investitionszyklus halten die Bewertung in Schach. Die Aktie pendelt, während Rückkäufe und Dividende einen Boden bilden.
Szenario 3: Der KI-Rückschlag
Große Cloudkonzerne kürzen ihre Investitionen oder strengere Regeln bremsen den Bau von Rechenzentren in den USA. Dann würde die Siemens Energy-Aktie trotz voller Auftragsbücher erneut unter Druck geraten.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Siemens Energy?
Im vierten Quartal stieg der Umsatz vergleichbar um 21,5 Prozent auf den Rekordwert von 12,8 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern auf 1,36 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr verdiente Siemens Energy 4,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Dividende der Siemens Energy-Aktie?
Für das Geschäftsjahr 2026 schlägt Siemens Energy 2,30 Euro je Aktie vor, nach 0,70 Euro im Vorjahr. Über die Dividende entscheidet die Hauptversammlung.
Was plant Siemens Energy bis 2030?
Ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent pro Jahr und eine Marge vor Sondereffekten von 20 bis 22 Prozent im Geschäftsjahr 2030. Für 2027 sind 14 bis 16 Prozent Wachstum und Marge sowie rund 5 Milliarden Euro Gewinn angepeilt.
Ist die Siemens Energy-Aktie teuer?
Das KGV liegt auf Basis 2026 bei rund 30 und auf Basis des Gewinnziels 2027 bei etwa 25. Die Free-Cashflow-Rendite auf Basis des Ausblicks 2027 liegt überschlägig bei rund 8 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 125 Euro (Panmure Liberum) über 200 Euro (Goldman Sachs, RBC) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI).
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