Siemens Energy Aktienanalyse: Rekordjahr, 164 Milliarden Aufträge, bis zu 15 Milliarden Rückkauf – und trotzdem ein Drittel unter dem Hoch

Es war das Comeback, auf das die Anleger monatelang gewartet hatten. Am 11. November legte Siemens Energy das beste Geschäftsjahr seiner Firmengeschichte vor: Rekordumsatz, Gewinn mehr als verdoppelt, Dividende mehr als verdreifacht, dazu ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro und ein Margenziel von bis zu 22 Prozent für 2030. Die Siemens Energy-Aktie sprang am Zahlentag um fast 9 Prozent und war der stärkste Wert im DAX. Zwei Tage später notiert sie bei rund 132 Euro – und damit noch immer fast ein Drittel unter ihrem Rekordhoch vom April. Wie passt das zusammen? Diese Siemens Energy Aktienanalyse geht der Frage nach, ob der Markt die Wende schon eingepreist hat – oder erst am Anfang steht.