Nervenkitzel pur bei der Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, FSE: ENR): Binnen zwei Handelstagen verlor sie rund 12%, am Donnerstagmorgen springt sie um 4,62% auf 117,66 Euro und führt den DAX an. Und das, obwohl es keine schlechte Unternehmensnachricht gab. Im Gegenteil: Der Konzern hat am 11. November Rekordzahlen vorgelegt, die Dividende soll sich auf 2,30 Euro mehr als verdreifachen, und die lange als Klotz am Bein geltende Windkrafttochter Siemens Gamesa hat die Gewinnschwelle erreicht.
Siemens Energy Aktienanalyse: Kursrutsch, Comeback und Gamesa-Wende - Kaufchance im KI-Sog oder Falle?
Die Siemens Energy Aktie verliert binnen 24 Stunden kräftig und springt am Donnerstagmorgen wieder an die DAX-Spitze. Dahinter stehen Rekordzahlen, die Gamesa-Wende an der Gewinnschwelle und eine mehr als verdreifachte Dividende. Die Siemens Energy Aktienanalyse mit Prognose: Was Kurs, Zahlen und Chartbild jetzt bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG, München
- ISIN / WKN
- DE000ENER6Y0 / ENER6Y
- Ticker
- ENR (Xetra)
- Index
- DAX
- Kerngeschäft
- Gasturbinen und Services, Netztechnik, Industrieanwendungen, Windkraft (Siemens Gamesa)
- Geschäftsjahr
- endet am 30. September
- Dividende
- 2,30 € je Aktie vorgeschlagen, Hauptversammlung 2027
Stand: 26.11.2026, Kurs Xetra, Donnerstagmorgen; Geschäftszahlen vom 11.11.2026
Wie passt das zusammen? Die Siemens Energy Aktie gilt am Markt als Hebel auf den KI-Boom, weil Gasturbinen und Netztechnik Rechenzentren mit Strom versorgen. Wenn die KI-Werte an der Nasdaq fallen, gerät sie mit unter Druck. Die große Analyse mit Siemens Energy Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Die Börsenwoche
Von +6,9% zu -6,8% - und wieder zurück
Die Kursbewegungen der vergangenen Tage zeigen, wie stark die Siemens Energy Aktie derzeit an der Stimmung für KI-Werte hängt und nicht an eigenen Meldungen.
Die Erholung am Donnerstag folgt einer späten Kehrtwende der US-Technologiewerte: Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast 5% verloren und schloss am Ende nur 0,64% im Minus. Siemens Energy leidet laut Beobachtern stärker unter den Sorgen um die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen als die Rechenzentrumsbetreiber selbst. Konzernchef Christian Bruch hatte auf der Bilanzpressekonferenz betont, Siemens Energy sei ein Energieinfrastruktur-Unternehmen, bei dem das Rechenzentrumsgeschäft nur ein Teil sei; dass die Aktie teils stärker für KI-Sorgen büße, sei ärgerlich, aber nicht beeinflussbar.
Die Wende bei Gamesa
Vom Verlustbringer zur Gewinnschwelle
Jahrelang war Siemens Gamesa der Problemfall des Konzerns: Qualitätsmängel, Lieferkettenengpässe und Verluste belasteten die Bilanz und waren auch der Grund für staatliche Garantien des Bundes.
Jetzt dreht das Bild. Gamesa erzielte im vierten Quartal ein operatives Ergebnis vor Sondereffekten von 23 Millionen Euro, nach einem Verlust von 303 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Über das gesamte Geschäftsjahr 2026 erreichte die Windkrafttochter eine Marge von 0,1% und damit die Gewinnschwelle, die das Management zugesagt hatte. Die staatlichen Garantien des Bundes sind vorzeitig abgelöst, womit auch die Beschränkungen für Dividenden entfielen.
Siemens Gamesa: operatives Ergebnis vor Sondereffekten, ausgewählte Quartale
Mio. €
Ausgewählte Quartale, nicht die gesamte Reihe. Q4 GJ 2025 und Q4 GJ 2026 laut Börsen-Zeitung; Q1 GJ 2026 laut Börse Express.
Quelle: Siemens Energy, Berichterstattung Börsen-Zeitung und Börse Express
Daten als Tabelle
|Quartal
|Ergebnis
|Q4 GJ 2025
|-303
|Q1 GJ 2026
|-46
|Q4 GJ 2026
|23
Doch die Debatte ist nicht beendet. Der US-Aktivist Ananym Capital fordert eine Abspaltung der Sparte; Großaktionäre wie DWS, Union Investment und Deka warnten, ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt käme einem Verkauf unter Wert gleich. Bruch will erst den Turnaround vollenden. Finanzchefin Maria Ferraro sagte, man schaue sich langfristig das ganze Portfolio an, und kündigte an, dass Gamesa 2026 nicht durchgehend schwarze Zahlen schreiben werde. Für die Siemens Energy Aktie bleibt Gamesa damit ein Unsicherheitsfaktor, aber kein Klotz mehr.
Die Quartalszahlen
Rekordjahr: Gewinn mehr als verdoppelt
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Vorjahr / Veränderung
|Umsatz
|44,2 Mrd. €
|+15,5% (vergleichbar)
|Auftragseingang
|68,1 Mrd. €
|+18,8% (vergleichbar)
|Ergebnis vor Sondereffekten
|5,49 Mrd. €
|mehr als verdoppelt
|Marge vor Sondereffekten
|12,4%
|6,0%
|Nettogewinn
|4,13 Mrd. € (4,44 € je Aktie)
|1,7 Mrd. €
|Freier Cashflow vor Steuern
|rund 8,8 Mrd. €
|nahezu verdoppelt
|Auftragsbestand
|164 Mrd. €
|Rekord
Vorjahreswerte laut Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025 bzw. Unternehmensangaben; Zuwachsraten vergleichbar bereinigt, soweit angegeben.
Quelle: Siemens Energy AG, Ergebnisveröffentlichung vom 11.11.2026; Börsen-Zeitung, Goldesel, ms-aktuell.de
Treiber war vor allem das Geschäft mit Gasturbinen und Services: Der Auftragseingang im Bereich Gas Services stieg laut Unternehmen um 45,9% auf 32,8 Milliarden Euro. Auch das vierte Quartal fiel stark aus: Der Umsatz wuchs um 23% auf 12,83 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 Euro. Das Haar in der Suppe fanden Analysten beim Auftragseingang des Schlussquartals mit 14,8 Milliarden Euro; das Management sagte, es gebe keine Stornierungen, der Gasbereich sei im vierten Quartal saisonal schwächer.
Dividende und Rückkauf
Mehr als verdreifacht: 2,30 Euro je Aktie
Der Vorstand schlägt für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor, nach 0,70 Euro im Vorjahr, der ersten Ausschüttung seit 2022. Dazu kommt ein Aktienrückkaufprogramm, das auf bis zu 9 Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 ausgeweitet wird. Bei einem Kurs von rund 117,66 Euro entspricht die Dividende einer Rendite von rund 2% (Redaktionsrechnung). Die Hauptversammlung muss dem Vorschlag noch zustimmen.
Das Chartbild
Kampf um die 120-Euro-Marke - Stütze bei 110 Euro
Charttechnisch hat die Siemens Energy Aktie seit ihrem Rekordhoch im April mehr als ein Drittel verloren. Zeitweise rutschte sie im Oktober unter 118 Euro. Als erste Hürde beschreiben Beobachter nun die 120-Euro-Marke, danach die Zone von 126 bis 127 Euro, wo der Kurs am Montag drehte. Nach unten gilt der Bereich um 110 Euro als Unterstützung. Solange der Kurs nicht nachhaltig über 120 Euro schließt, bleibt die Erholung eine Gegenbewegung in einem angeschlagenen Trend.
Die Analysten
Warum Experten deutlich höhere Kurse sehen
Der Konsens ist eindeutig: Von 28 Analysten raten 22 zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 191,50 Euro und damit mehr als 60% über dem Kurs. Goldman Sachs bestätigte "Buy", senkte das Kursziel aber von 212 auf 200 Euro, weil die gesunkene Branchenbewertung die hohen Ziele nicht mehr stützt; Goldman lobte zugleich den über dem Konsens liegenden Ausblick. JPMorgan bestätigte "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro, Santander hob das Ziel auf 221 Euro, Oddo BHF stufte auf "Outperform" mit 175 Euro hoch. Vorsichtiger bleiben die DZ Bank (fairer Wert 157 Euro, "Halten") und Morningstar (Fair-Value-Schätzung 140 Euro). Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Das große Bild
KI-Boom, Stromnetze, 2030-Ziele - und die Frage der Bewertung
Mittel- bis langfristig geht es für die Siemens Energy Aktie Prognose um die Frage, ob die Konzernziele halten, was der Rekord-Auftragsbestand verspricht.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Siemens Energy ein Umsatzwachstum von 14 bis 16% und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro in Aussicht. Bis 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14% wachsen und die Marge auf 20 bis 22% steigen, deutlich mehr als zuvor angepeilt und mehr, als Analysten erwartet hatten. Treiber sind Stromerzeugung und Netze, die vom steigenden Strombedarf profitieren. Entscheidend ist, ob der Konzern höhere Mengen zu attraktiven Preisen abwickeln kann.
Zur Bewertung: Bei 117,66 Euro liegt das KGV auf Basis des Gewinns 2026 bei rund 26, auf Basis des Gewinnziels für 2026/27 bei rund 22 (Redaktionsrechnung). Das ist ein Preis für Wachstum, der enttäuscht, wenn die KI-Investitionen ins Stocken geraten.
Die Prognose
Siemens Energy Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem Wert mit solchen Ausschlägen nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nervöse Bodensuche
Die Aktie folgt den KI-Werten. Gelingt die Rückeroberung der 120-Euro-Marke und beruhigt sich die Nasdaq, wäre ein Test der Zone um 126 bis 127 Euro denkbar. Kippt die Stimmung erneut, rückt die Unterstützung um 110 Euro in den Blick.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Zahlen müssen liefern
Bestätigt Siemens Energy mit den Zahlen zum ersten Quartal 2027 den Pfad zu rund 5 Milliarden Euro Nettogewinn und überzeugt der Auftragseingang, dürfte der Markt den Abstand zu den Analystenzielen verkleinern. Enttäuscht der Auftragseingang erneut, drohen Revisionen.
Langfristig (bis 2030): Marge von 20 bis 22%
Langfristig zählt, ob Siemens Energy bei Gasturbinen und Netzen Preismacht behält, Gamesa dauerhaft in der Gewinnzone hält und die Kapitalrückführung wie geplant umsetzt. Gelingt das, könnte die Aktie ihren Abschlag auf die Analystenziele abbauen.
Termine
Was Anleger der Siemens Energy Aktie jetzt beobachten
Laufend: Entwicklung der KI-Werte an der Nasdaq und Auswirkungen auf Rechenzentrums-Zulieferer.
Laufend: Aktienrückkaufprogramm von bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030.
Laufend: Debatte um eine mögliche Abspaltung von Gamesa (Ananym Capital).
2027: Hauptversammlung mit Abstimmung über die Dividende von 2,30 Euro (Termin noch zu bestätigen).
Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum fällt die Siemens Energy Aktie trotz Rekordzahlen? Die Aktie wird als Profiteur des KI-Booms gehandelt und ist deshalb von den Schwankungen bei KI-Werten betroffen. Ein unternehmensspezifischer Auslöser ist nicht belegt.
Hat Siemens Gamesa die Gewinnschwelle erreicht? Ja: Im Geschäftsjahr 2026 lag die Marge bei 0,1%, im vierten Quartal erzielte die Sparte ein operatives Ergebnis von 23 Millionen Euro.
Wie hoch ist die Dividende? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026, nach 0,70 Euro im Vorjahr. Die Hauptversammlung muss zustimmen.
Wie lautet die Siemens Energy Aktie Prognose der Analysten? Von 28 Analysten raten 22 zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 191,50 Euro.
Ist die Siemens Energy Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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