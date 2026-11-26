Die Siemens Energy Aktie bewegt sich derzeit im Gleichschritt mit der KI-Stimmung und nicht mit ihrer Bilanz. Fundamental liefert der Konzern: Rekord-Auftragsbestand, verdoppeltes Ergebnis, Gamesa an der Gewinnschwelle und eine mehr als verdreifachte Dividende samt Rückkauf. Kurzfristig entscheiden die Nasdaq und die 120-Euro-Marke, mittelfristig der Auftragseingang, langfristig die Marge von 20 bis 22%. Wer die Siemens Energy Aktie Prognose verfolgt, sollte auf drei Signale achten: die Stabilisierung der KI-Werte, den Auftragseingang im ersten Quartal und die Entwicklung bei Gamesa. Dieser Beitrag ist keine Anlageempfehlung. Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen bis zum Totalverlust.