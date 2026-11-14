Siemens Energy hat das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte vorgelegt: Rekordumsatz, Gewinn mehr als verdoppelt, Dividende mehr als verdreifacht, dazu ein Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro. Die Siemens-Energy-Aktie sprang am Zahlentag zweistellig – und schloss am Freitag dennoch bei nur 131,28 Euro, rund 30 Prozent unter dem Rekord vom April. Diese Siemens Energy Aktienanalyse zeigt, wie das zusammenpasst und was die Siemens Energy Aktienprognose jetzt bestimmt.
Siemens Energy Aktienanalyse: 164 Milliarden Aufträge, Dividende verdreifacht – warum die Aktie trotzdem ein Drittel unter dem Rekord steht
Rekordjahr mit 4,1 Milliarden Euro Gewinn, ein Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro, bis zu 9 Milliarden Euro Aktienrückkauf und ein Margenziel von bis zu 22 Prozent für 2030 – und doch notiert die Siemens-Energy-Aktie rund 30 Prozent unter ihrem Hoch vom April. Unsere Siemens Energy Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen taugen, wo die Risiken liegen und was die Siemens Energy Aktienprognose bestimmt.
ENRENR
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Sitz
- München
- Ticker
- ENR (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 131,28 Euro
- Börsenwert
- rund 111 Milliarden Euro
- KGV
- rund 27
- Dividendenrendite
- rund 1,8 Prozent
- Rekordschluss
- 191,66 Euro (24. April 2026)
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Börsenwert laut onvista, Dividendenrendite eigene Rechnung
Die Ausgangslage
Vom Sanierungsfall zum KI-Profiteur – und zurück?
Die Siemens Energy Aktie war 2025 und Anfang 2026 einer der stärksten Werte Europas. Dann kamen die Zweifel.
Siemens Energy liefert Gasturbinen, Netztechnik und Windkraftanlagen. Der Boom bei Rechenzentren hat die Nachfrage nach Gasturbinen und Netzausrüstung explodieren lassen; rund 15 Milliarden Euro des Auftragsbestands entfallen inzwischen auf Rechenzentren. Im April erreichte die Aktie ihr Rekordhoch. Danach wuchsen die Zweifel am Ausbautempo der KI-Infrastruktur – bis Anfang November verlor das Papier rund 40 Prozent und fiel zeitweise unter 111 Euro.
Die Zahlen
Das beste Jahr der Firmengeschichte
Für jede Siemens Energy Aktienanalyse zählt: Die Wende vom Sanierungsfall ist vollzogen.
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz vergleichbar um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Die Marge vor Sondereffekten verdoppelte sich auf 12,4 Prozent, der Gewinn nach Steuern kletterte auf 4,1 Milliarden Euro nach 1,7 Milliarden im Vorjahr. Der freie Cashflow vor Steuern erreichte 8,8 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand wuchs auf den Rekord von 164 Milliarden Euro. Einziger Wermutstropfen: Im Schlussquartal blieben die Aufträge wegen verschobener Großprojekte unter den Erwartungen.
Siemens Energy: Gewinn nach Steuern
Milliarden Euro
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichungen; 2027 Ziel
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Gewinn
|2025
|1,7
|2026
|4,1
|2027 Ziel
|5
Der Ausblick
Bis 2030: Marge von 20 bis 22 Prozent
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Energy ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Marge von 14 bis 16 Prozent und einen Gewinn von rund 5 Milliarden Euro – Analysten hatten allerdings mit 5,5 Milliarden Euro gerechnet. Bis 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen und die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen. Schwachstelle bleibt die Windsparte Siemens Gamesa, die 2027 nur 0 bis 2 Prozent Marge erreichen soll.
Die Bewertung
KGV um 27 – mit Rückkauf-Rückenwind
Auf Basis des Gewinns 2026 liegt das KGV bei rund 27. Mit dem für 2027 angepeilten Gewinn von rund 5 Milliarden Euro sinkt es rechnerisch auf etwa 25, der Aktienrückkauf dürfte den Gewinn je Aktie zusätzlich stützen. Der US-Konkurrent GE Vernova wird mit einem erwarteten KGV von rund 32 gehandelt. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kurs bei rund 1,8 Prozent.
Die Analysten
Kursziele zwischen 125 und 250 Euro
Die Mehrheit der Analysten sieht deutliches Potenzial. Am oberen Ende stehen JPMorgan und Evercore ISI mit je 250 Euro, am unteren Ende Panmure Liberum mit 125 Euro. Nach den Zahlen kürzten allerdings Goldman Sachs, die Bank of America und die LBBW ihre Ziele. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Siemens Energy Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Wende setzt sich durch
Der KI-Ausbau geht weiter, die Margen steigen nach Plan. Dann könnte die Aktie die 200-Tage-Linie um 154 Euro zurückerobern.
Szenario 2: Bodenbildung
Starke Zahlen, aber anhaltende KI-Skepsis. Die Aktie pendelt zwischen 120 und 145 Euro.
Szenario 3: Der Zyklus kühlt ab
Rechenzentrumsprojekte werden verschoben, Gamesa enttäuscht. Dann droht ein Rückfall unter das Jahrestief um 111 Euro.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienanalyse
Wie viel hat Siemens Energy 2026 verdient?
4,1 Milliarden Euro nach Steuern, nach 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr.
Wie hoch ist die Dividende der Siemens Energy Aktie?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro.
Warum notiert die Aktie unter dem Rekord?
Wegen Zweifeln am Ausbautempo der KI-Rechenzentren und eines Gewinnausblicks für 2027 unter den Erwartungen.
Was plant Siemens Energy bis 2030?
Jährlich 12 bis 14 Prozent Umsatzwachstum und eine Marge von 20 bis 22 Prozent.
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