Siemens Energy Aktienanalyse: 164 Milliarden Aufträge, Dividende verdreifacht – warum die Aktie trotzdem ein Drittel unter dem Rekord steht

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Energy ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Marge von 14 bis 16 Prozent und einen Gewinn von rund 5 Milliarden Euro – Analysten hatten allerdings mit 5,5 Milliarden Euro gerechnet. Bis 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen und die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen. Schwachstelle bleibt die Windsparte Siemens Gamesa, die 2027 nur 0 bis 2 Prozent Marge erreichen soll.