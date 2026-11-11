Siemens Energy Aktie +7,9%: Rekordzahlen entfachen Kursfeuerwerk – jetzt beginnt die Milliardenmission

Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker: ENR) setzt sich nach der Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen mit einem kräftigen Kurssprung an die DAX-Spitze. Bei einem Kurs von 129,28 Euro beträgt das Plus 9,44 Euro beziehungsweise 7,88%. Hinter der Begeisterung steckt ein Zahlenpaket, das gleich mehrere Anlegerwünsche bedient: deutlich höhere Gewinne, ein Rekordauftragsbestand, eine kräftig steigende Dividende und zusätzliche Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe. Gleichzeitig legt der Energietechnikkonzern ambitionierte Ziele bis 2030 vor. Die entscheidende Frage lautet damit: Wie viel zusätzliche Ertragskraft steckt noch in diesem Unternehmen – und wie viel davon nimmt die Börse bereits vorweg?