Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker: ENR) setzt sich nach der Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen mit einem kräftigen Kurssprung an die DAX-Spitze. Bei einem Kurs von 129,28 Euro beträgt das Plus 9,44 Euro beziehungsweise 7,88%. Hinter der Begeisterung steckt ein Zahlenpaket, das gleich mehrere Anlegerwünsche bedient: deutlich höhere Gewinne, ein Rekordauftragsbestand, eine kräftig steigende Dividende und zusätzliche Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe. Gleichzeitig legt der Energietechnikkonzern ambitionierte Ziele bis 2030 vor. Die entscheidende Frage lautet damit: Wie viel zusätzliche Ertragskraft steckt noch in diesem Unternehmen – und wie viel davon nimmt die Börse bereits vorweg?
Siemens Energy Aktie +7,9%: Rekordzahlen entfachen Kursfeuerwerk – jetzt beginnt die Milliardenmission
Siemens Energy stürmt mit Rekordzahlen, höherer Dividende und zusätzlichen Milliardenrückkäufen an die DAX-Spitze.
Rekordjahr 2026: Siemens Energy liefert auf breiter Front
Das am 30. September abgeschlossene Geschäftsjahr 2026 markiert für Siemens Energy einen erheblichen Fortschritt. Der Konzern hat sämtliche bereits angehobenen finanziellen Prognoseziele erreicht oder übertroffen. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, um 15,5% auf 44,2 Milliarden Euro. Alle Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei.
Noch eindrucksvoller entwickelte sich das Ergebnis vor Sondereffekten: Es erhöhte sich von 2,355 Milliarden auf 5,486 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 6,0% auf 12,4%. Siemens Energy setzt damit nicht nur mehr um, sondern verdient an jedem Euro Umsatz erheblich mehr als im Vorjahr.
Der Nettogewinn kletterte von 1,685 Milliarden auf 4,129 Milliarden Euro. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie sprang von 1,63 auf 4,44 Euro. Für Aktionäre ist diese Entwicklung besonders relevant: Der operative Fortschritt kommt inzwischen deutlich im Ergebnis je Anteilsschein an.
Die Verbesserung hat mehrere Ursachen. Gas Services und Grid Technologies profitieren von einer außergewöhnlich starken Geschäftsentwicklung. Transformation of Industry legte ebenfalls zu. Den größten Beitrag zur Ergebnisverbesserung lieferte jedoch Siemens Gamesa: Die Windsparte erreichte nach hohen Verlusten die Gewinnschwelle beim Ergebnis vor Sondereffekten.
Starkes Schlussquartal unterstreicht die Dynamik
Auch der Blick auf das vierte Quartal zeigt, weshalb die Zahlen an der Börse so viel Aufmerksamkeit erhalten. Siemens Energy erzielte mit 12,8 Milliarden Euro den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte. Auf vergleichbarer Basis entspricht das einem Wachstum von 21,5%. Gas Services und Grid Technologies erreichten ebenfalls neue Umsatzrekorde.
Das Ergebnis vor Sondereffekten stieg von 471 Millionen auf 1,540 Milliarden Euro und hat sich damit mehr als verdreifacht. Der Quartalsüberschuss erhöhte sich von 236 Millionen auf 1,360 Milliarden Euro. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie legte von 0,19 auf 1,49 Euro zu.
Bei aller Stärke lohnt sich allerdings ein genauer Blick auf die Ergebnisqualität. Positive Sondereffekte von 184 Millionen Euro unterstützten das ausgewiesene Quartalsergebnis. Sie entstanden hauptsächlich durch die Rücknahme von Wertminderungen auf Vermögenswerte im Geschäft mit aeroderivativen Gasturbinen. Solche Effekte lassen sich nicht einfach für kommende Quartale fortschreiben.
Die gute Nachricht: Schon das Ergebnis vor diesen Sondereffekten zeigt einen erheblichen Sprung. Die operative Verbesserung ist damit klar erkennbar und hängt nicht allein an bilanziellen Zuschreibungen.
164 Milliarden Euro Auftragsbestand: Wachstum mit langem Vorlauf
Einen zentralen Grund für das Vertrauen in die weitere Entwicklung liefert das Auftragsbuch. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 18,8% auf 68,1 Milliarden Euro. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz lag bei 1,54. Siemens Energy gewann somit deutlich mehr neues Geschäft hinzu, als im gleichen Zeitraum als Umsatz abgearbeitet wurde.
Der Auftragsbestand erreichte zum Geschäftsjahresende den Rekordwert von 164 Milliarden Euro. Rechnerisch entspricht das etwa dem 3,7-Fachen des Jahresumsatzes 2026. Diese Größenordnung verdeutlicht die langfristige Auslastungsperspektive, darf aber nicht als garantierte Umsatzreichweite von exakt 3,7 Jahren verstanden werden. Projekte und Serviceverträge verteilen sich über unterschiedliche Zeiträume.
Für Anleger verbessert der Bestand die Planbarkeit. Entscheidend bleibt allerdings, zu welchen Kosten und mit welchen Margen die Aufträge umgesetzt werden. Ein großer Auftrag wird erst dann zum wirtschaftlichen Erfolg, wenn Fertigung, Lieferung und Abnahme funktionieren.
Im Schlussquartal nahm der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 5,2% auf 14,8 Milliarden Euro zu. Gegenüber den außergewöhnlich starken ersten drei Quartalen ließ das Tempo erwartungsgemäß nach. Das unterstreicht den Projektcharakter des Geschäfts: Einzelne Großaufträge können Quartalsvergleiche erheblich beeinflussen.
Gas Services: Der Turbinenboom bekommt eine zweite Ertragsperspektive
Besonders dynamisch entwickelte sich Gas Services. Die Bestellungen stiegen im Gesamtjahr auf vergleichbarer Basis um 45,9% auf 32,8 Milliarden Euro. Damit war das Geschäft der wichtigste Wachstumstreiber beim Auftragseingang.
Dahinter steht der steigende Bedarf an zuverlässiger Stromerzeugung. Elektrifizierung, industrielle Nachfrage und neue Rechenzentren erhöhen den Investitionsdruck. Hinzu kommen Programme zur Netzstabilität und zum Ersatz von Kohlekraftwerken. Siemens Energy erwartet deshalb auch im Geschäftsjahr 2027 einen robusten Gasturbinenmarkt.
Für Gas Services stellt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 24% bis 26% in Aussicht. Die Marge vor Sondereffekten soll von zuletzt 16,4% auf 18% bis 20% steigen. Diese Kombination aus hohem Wachstum und steigender Profitabilität macht die Sparte zu einem wesentlichen Bestandteil der Investmentthese.
Der langfristige Reiz reicht über den Verkauf neuer Anlagen hinaus. Eine größere installierte Turbinenbasis schafft zusätzliche Möglichkeiten im Servicegeschäft. Aus heutigen Ausrüstungsaufträgen können später Wartungs- und Dienstleistungserlöse entstehen. Voraussetzung bleibt, dass Siemens Energy die Anlagen erfolgreich ausliefert und die Kundenbeziehungen langfristig wirtschaftlich nutzt.
Grid Technologies: Ohne Netze bleibt der Stromboom stecken
Der zweite große Ergebnistreiber ist Grid Technologies. Der Auftragseingang erhöhte sich im Geschäftsjahr 2026 auf vergleichbarer Basis um 14,5% auf 24,0 Milliarden Euro. Das Geschäft profitiert davon, dass Stromnetze erweitert, modernisiert und stabilisiert werden müssen.
Neue Erzeugungsanlagen allein lösen die Herausforderungen der Energieversorgung nicht. Zusätzlicher Strom muss transportiert, verteilt und zuverlässig in bestehende Systeme eingebunden werden. Rechenzentren, erneuerbare Energien und die Elektrifizierung von Industrie und Verkehr verstärken diesen Bedarf.
Für 2027 erwartet Siemens Energy bei Grid Technologies ein vergleichbares Umsatzwachstum von 22% bis 24%. Die Marge vor Sondereffekten soll von 18,9% auf 21% bis 23% steigen. Damit liegt die Sparte bei der angestrebten Profitabilität vor den übrigen Geschäftsbereichen.
Bereits ausgeweitete Kapazitäten an bestehenden Standorten von Gas Services und Grid Technologies trugen 2026 zu höheren Produktionsmengen bei. Das zeigt, dass Siemens Energy die Nachfrage zunehmend bedienen kann. Zugleich bleibt der weitere Ausbau anspruchsvoll: Zusätzliche Kapazitäten müssen rechtzeitig verfügbar sein und wirtschaftlich ausgelastet werden.
Siemens Gamesa: Gewinnschwelle erreicht, Bewährungsprobe bleibt
Bei Siemens Gamesa ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Nach einem Verlust vor Sondereffekten von rund 1,4 Milliarden Euro im Vorjahr erzielte die Windsparte im Geschäftsjahr 2026 einen positiven Wert von 8 Millionen Euro. Die Marge lag bei 0,1%. Auch das vierte Quartal fiel vor Sondereffekten zum zweiten Mal in Folge positiv aus.
Das entlastet den Konzern erheblich. Dennoch wäre es verfrüht, aus der erreichten Gewinnschwelle bereits eine dauerhaft hohe Ertragskraft abzuleiten. Zwischen einem kleinen positiven Ergebnis und einem robust profitablen Windgeschäft liegt weiterhin ein anspruchsvoller Weg.
Besonders deutlich zeigt sich das beim Zahlungsmittelzufluss. Siemens Gamesa verzeichnete noch immer einen negativen freien Cashflow vor Steuern von rund 1,6 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich dieser zwar um 174 Millionen Euro, doch die Sparte bindet weiterhin erhebliche Mittel.
Für 2027 erwartet Siemens Gamesa einen vergleichbaren Umsatzrückgang von 1% bis 3% und eine Marge vor Sondereffekten von 0% bis 2%. Auch der Auftragseingang sank 2026 um 31,1% auf 5,9 Milliarden Euro, wobei das starke Vorjahr große Ostseeaufträge enthalten hatte. Die Windkraft bleibt damit zugleich Ergebnisreserve und Risikofaktor.
Cashflow von 8,8 Milliarden Euro: Stark, aber nicht ohne Besonderheiten
Der freie Cashflow vor Steuern stieg im Gesamtjahr von 4,663 Milliarden auf 8,799 Milliarden Euro. Damit lag Siemens Energy auch über dem eigenen Ziel von rund 8 Milliarden Euro. Alle Geschäftsbereiche verbesserten sich.
Gas Services steuerte rund 6,4 Milliarden Euro bei, Grid Technologies rund 4,1 Milliarden Euro. Die beiden Sparten konnten damit den weiterhin negativen Beitrag von Siemens Gamesa mehr als ausgleichen. Diese Finanzkraft schafft Spielraum für Investitionen, Ausschüttungen und Aktienrückkäufe.
Allerdings stammt der hohe Mittelzufluss nicht ausschließlich aus bereits abgewickelten, profitablen Projekten. Auch Kundenanzahlungen und Reservierungsgebühren infolge der starken Nachfrage trugen dazu bei. Sie verbessern die Finanzierung, stehen aber teilweise künftigen Liefer- und Leistungsverpflichtungen gegenüber.
Für Anleger ist deshalb die Verbindung aus Gewinnentwicklung und Cashflow entscheidend. Bleibt die Umsetzung des Auftragsbestands profitabel, ist der hohe Mittelzufluss eine Stärke. Schwächt sich der Auftragseingang ab oder verändert sich die Zahlungsstruktur, kann sich der Cashflow dagegen anders entwickeln als das Ergebnis. Zudem handelt es sich ausdrücklich um eine Kennzahl vor Steuern.
Dividende und Aktienrückkäufe: Milliarden für die Aktionäre
Siemens Energy will die Aktionäre deutlich stärker am Erfolg beteiligen. Für das Geschäftsjahr 2026 schlägt der Konzern eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor. Im Vorjahr waren es 0,70 Euro. Die geplante Ausschüttung steigt damit auf mehr als das Dreifache.
Bezogen auf den genannten Aktienkurs von 129,28 Euro ergibt sich eine rechnerische Dividendenrendite von rund 1,8%. Der Dividendenanstieg ist beträchtlich, die laufende Rendite bleibt angesichts des Kursniveaus allerdings überschaubar. Die Aktie überzeugt daher vor allem über ihre Wachstumsperspektive.
Hinzu kommen umfangreiche Rückkäufe. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden bereits eigene Aktien für insgesamt 3,1 Milliarden Euro zurückgekauft. Zusätzlich zum derzeit laufenden Programm von bis zu 6 Milliarden Euro plant Siemens Energy weitere Rückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030.
Wichtig ist die Abgrenzung: Die beiden genannten Programmvolumina dürfen nicht als vollständig noch ausstehender Rückkaufbetrag interpretiert werden. Ein Teil des laufenden Programms wurde bereits umgesetzt. Außerdem bezeichnen die angekündigten Beträge Obergrenzen.
Rückkäufe können das Ergebnis je Aktie unterstützen, wenn sich die maßgebliche Aktienzahl verringert. Ihr wirtschaftlicher Nutzen hängt jedoch auch vom Kaufpreis ab. Je höher die Bewertung, desto weniger Aktien lassen sich mit einem bestimmten Betrag erwerben.
2027: Die nächste Wachstumsstufe ist bereits formuliert
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14% bis 16%. Gleichzeitig soll die Marge vor Sondereffekten auf 14% bis 16% steigen. Gegenüber den 12,4% des abgelaufenen Jahres wäre das eine weitere deutliche Verbesserung.
Der Nettogewinn soll rund 5 Milliarden Euro erreichen. Verglichen mit 4,129 Milliarden Euro im Jahr 2026 entspräche dies einem Zuwachs von etwa 21%. Beim freien Cashflow vor Steuern peilt das Management rund 10 Milliarden Euro an.
Das Zielbild ist damit klar: Siemens Energy will den hohen Auftragsbestand zunehmend in Umsatz, Gewinn und Liquidität umsetzen. Die Stärke soll vor allem von Gas Services und Grid Technologies kommen. Bei Transformation of Industry werden dagegen lediglich 0% bis 2% vergleichbares Umsatzwachstum und eine Marge von 11% bis 13% erwartet.
Die unterschiedlichen Perspektiven zeigen, weshalb eine pauschale Betrachtung des Konzerns zu kurz greift. Nicht jedes Geschäft wächst gleich schnell. Umso wichtiger ist es, dass die beiden großen Wachstumstreiber die Erwartungen erfüllen.
2030: Eine Marge von 20% bis 22% als neue Messlatte
Bis zum Geschäftsjahr 2030 strebt Siemens Energy ausgehend von 2026 ein durchschnittliches jährliches vergleichbares Umsatzwachstum von 12% bis 14% an. Die Marge vor Sondereffekten soll 2030 zwischen 20% und 22% liegen.
Das wäre ein erheblicher Sprung gegenüber den zuletzt erreichten 12,4%. Der angestrebte Anstieg um 7,6 bis 9,6 Prozentpunkte erklärt, weshalb der Kapitalmarkt dem Unternehmen zusätzliche Ertragskraft zutrauen kann. Wachstum und Margenverbesserung würden sich gegenseitig verstärken.
Zusätzliche strategische Möglichkeiten eröffnet die vorbereitete rechtliche und operative Verselbstständigung von Transformation of Industry. Denkbar sind unter anderem externe Investoren oder eine Kapitalmarkttransaktion. Eine konkrete Transaktion und daraus entstehende Erlöse stehen damit jedoch noch nicht fest.
Die Ziele bis 2030 bleiben anspruchsvolle Managementvorgaben. Sie setzen günstige Märkte, erfolgreiche Kapazitätserweiterungen und disziplinierte Projektabwicklung voraus. Aktionäre sollten deshalb die jährlichen Fortschritte höher gewichten als die bloße Größe des langfristigen Versprechens.
Bewertung und Risiken: Die Börse verlangt weitere Erfolge
Die Euphorie hat eine nachvollziehbare operative Grundlage. Trotzdem ist eine starke Geschäftsentwicklung nicht automatisch gleichbedeutend mit einer günstig bewerteten Aktie. Bei 129,28 Euro und dem unverwässerten Jahresergebnis von 4,44 Euro je Aktie ergibt sich ein rückblickendes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 29.
Diese einfache Rechnung ist kein vollständiges Bewertungsmodell. Sie zeigt aber, dass Anleger bereits weiteres Wachstum bezahlen. Enttäuschungen bei Margen, Auftragseingang oder Cashflow könnten deshalb spürbare Kursreaktionen auslösen.
Hinzu kommt die Bedeutung des US-Marktes. Dort stiegen die Bestellungen 2026 um 70,8% auf 27,7 Milliarden Euro. Das entspricht rund 41% des konzernweiten Auftragseingangs. Diese Stärke eröffnet Chancen, erhöht aber auch die Bedeutung amerikanischer Investitionsentscheidungen für das Neugeschäft.
Weitere Risiken liegen in Projektverzögerungen, Kostensteigerungen und der Umsetzung des Windkraftumbaus. Außerdem enthält der Ausblick ausdrücklich keine Belastungen aus möglichen künftigen rechtlichen oder regulatorischen Sachverhalten. Die hohe Nachfrage reduziert diese Risiken nicht auf null.
Fazit: Operativ überzeugend, an der Börse anspruchsvoll
Siemens Energy verbindet kräftiges Wachstum inzwischen mit deutlich höheren Margen und starken Mittelzuflüssen. Der Rekordauftragsbestand, die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik sowie die erreichte Gewinnschwelle bei Siemens Gamesa stützen eine positive Einschätzung. Dividende und Rückkäufe ergänzen das Bild.
Der Kurssprung um 7,88% an die DAX-Spitze lässt sich damit fundamental gut erklären. Nach der Rally hängt das weitere Potenzial jedoch zunehmend davon ab, dass Siemens Energy die hohen Erwartungen erfüllt. Die entscheidende Bewährungsprobe ist die profitable Umsetzung der Aufträge auf dem Weg zu den Zielen für 2027 und 2030.
Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – bevor beim nächsten Stammtisch wieder jemand behauptet, Siemens Energy stelle hauptsächlich Batterien für die Fernbedienung her.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 11. November 2026
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