Siemens Energy-Aktie Prognose: Rekordjahr zündet – ist das die Wende nach dem 40-Prozent-Absturz?

Wie lautet die kurzfristige Siemens Energy-Aktie Prognose?

Kurzfristig entscheidet die Zone um die 50-Tage-Linie bei rund 136 Euro. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein erstes positives Signal mit Blick auf 141 bis 144 Euro. Scheitert die Aktie dort, gilt die Zone um 129/130 Euro als wichtige Unterstützung.

Warum ist die Siemens Energy-Aktie so stark gestiegen?

Siemens Energy meldete ein Rekordjahr mit 4,1 Milliarden Euro Gewinn, hob die Dividende auf 2,30 Euro an, kündigte einen Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro an und legte Ziele bis 2030 mit einer Marge von 20 bis 22 Prozent vor. Zudem war nach dem Kursrückgang von rund 40 Prozent viel Skepsis eingepreist.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Siemens Energy-Aktie?

Die Spanne der positiven Einstufungen reicht von 200 Euro (RBC) über 210 Euro (unter anderem Deutsche Bank, UBS, Jefferies) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI) und 260 Euro (Bank of America). Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 157 Euro, Morningstar bei 140 Euro.

Was sagt die Siemens Energy Chartanalyse?

Die Aktie hat sich vom Jahrestief bei knapp 111 Euro um mehr als 20 Prozent erholt, notiert aber noch unter der 50-Tage-Linie und deutlich unter der einfachen 200-Tage-Linie um 154 Euro. Der übergeordnete Abwärtstrend seit April ist damit noch nicht gebrochen.

Ist die Siemens Energy-Aktie zu teuer?

Auf Basis des Gewinns 2026 liegt das KGV bei rund 30, auf Basis des Gewinnziels 2027 bei rund 25. Erreicht Siemens Energy seine Margenziele bis 2030, würde sich die Bewertung mit der Zeit deutlich relativieren.