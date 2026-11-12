Vor einer Woche war die Siemens Energy-Aktie noch der Prügelknabe des DAX. Rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch aus dem April, zeitweise unter 111 Euro, die Anleger in Sorge um das Ende des KI-Booms. Jetzt das Comeback: Nach einem Kurssprung von 10,8 Prozent am Zahlentag legt das Papier am Donnerstag weiter zu und notiert bei rund 134 Euro. Der Auslöser ist ein Rekordjahr mit 4,1 Milliarden Euro Gewinn, ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro und ehrgeizige Ziele bis 2030. Die Frage, die jetzt jeden Anleger umtreibt: Ist das die echte Trendwende – oder nur eine Gegenbewegung im Abwärtstrend? Unsere Siemens Energy-Aktie Prognose trennt, was kurzfristig zählt, von dem, was langfristig trägt.
Siemens Energy-Aktie Prognose: Rekordjahr zündet – ist das die Wende nach dem 40-Prozent-Absturz?
4,1 Milliarden Euro Gewinn, bis zu 9 Milliarden Euro Aktienrückkauf, eine mehr als verdreifachte Dividende und ein Margenziel von bis zu 22 Prozent: Die Siemens Energy-Aktie startet nach den Quartalszahlen eine furiose Aufholjagd. Unsere Siemens Energy-Aktie Prognose zeigt, welche Chartmarken jetzt über die Wende entscheiden, was die Zahlen wirklich taugen und warum das große Bild bis 2030 so viel Fantasie bietet – aber auch, wo die Risiken lauern.
ENRENR
Die Ausgangslage
Vom Rekordhoch in den Keller: ein Absturz um rund 40 Prozent
Wer die Siemens Energy-Aktie in diesem Herbst gehalten hat, brauchte starke Nerven. Wer sie heute betrachtet, sieht einen Kandidaten für die Wende.
Ende April markierte die Siemens Energy-Aktie mit gut 191 Euro ihren Rekordschluss. Danach kippte die Stimmung: Zweifel am Tempo des Rechenzentrumsausbaus in den USA, Kursrutsche beim US-Konkurrenten GE Vernova, Diskussionen um die Zukunft der Industriesparte und die Dauerbaustelle Siemens Gamesa zogen den Kurs Monat für Monat nach unten. In der Spitze verlor das Papier mehr als 40 Prozent und markierte Ende vergangener Woche bei knapp 111 Euro ein neues Jahrestief – genau an einer Unterstützung aus dem November 2025. Dort setzte die Stabilisierung ein, die mit den Zahlen nun zur Rally wurde.
Die Quartalszahlen
Was hinter dem Kurssprung steckt: ein Rekordjahr auf ganzer Linie
Für jede Siemens Energy Aktienanalyse ist die Frage zentral, ob das Wachstum auch in Gewinne mündet. Die Antwort fiel diesmal eindeutig aus.
Im Schlussquartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, erreichte der Umsatz mit 12,8 Milliarden Euro einen Rekord, vergleichbar ein Plus von 21,5 Prozent. Das Ergebnis vor Sondereffekten verdreifachte sich auf 1,54 Milliarden Euro, unter dem Strich blieben 1,36 Milliarden Euro nach 236 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Einziger Wermutstropfen: Der Auftragseingang lag mit 14,8 Milliarden Euro unter den Erwartungen der Analysten, weil sich große Projekte verschoben.
Umsatz und Marge auf Rekordniveau
Im Gesamtjahr stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 15,5 Prozent. Die Marge vor Sondereffekten verdoppelte sich auf 12,4 Prozent.
Gewinn mehr als verdoppelt
Der Gewinn nach Steuern kletterte von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie von 1,63 auf 4,44 Euro.
Cash-Maschine
Der Free Cashflow vor Steuern erreichte 8,8 Milliarden Euro, fast 90 Prozent mehr als im Vorjahr.
Aufträge für Jahre
Mit 68,1 Milliarden Euro Bestellungen wuchs der Auftragsbestand auf 164 Milliarden Euro – das entspricht rund dem 3,7-Fachen des Jahresumsatzes.
Geld zurück an die Aktionäre
Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen. Dazu kommt ein Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030.
Getragen wurde das Rekordjahr von zwei Motoren: Die Gasturbinensparte Gas Services wuchs vergleichbar um gut 20 Prozent bei einer Marge von 16,4 Prozent, die Netztechniksparte Grid Technologies sogar um 26 Prozent bei einer Marge von 18,9 Prozent. Beide profitieren vom weltweit steigenden Strombedarf – und ganz besonders vom Hunger der KI-Rechenzentren nach verlässlicher Energie. Die Windtochter Siemens Gamesa erreichte mit einer Marge von 0,1 Prozent die Gewinnschwelle, nachdem sie das Ergebnis um fast 1,4 Milliarden Euro verbessert hatte.
Kurzfristige Prognose
Siemens Energy Chartanalyse: Wende oder Bärenmarkt-Rally?
Charttechnisch hat die Siemens Energy-Aktie einen beeindruckenden ersten Schritt gemacht. Der schwierigere Teil der Wende liegt aber noch vor ihr.
Vom Jahrestief bei knapp 111 Euro hat die Aktie binnen weniger Tage mehr als 20 Prozent aufgeholt. Damit steht sie jetzt direkt vor der ersten großen Hürde: Im Bereich von 136 bis 138 Euro verlaufen die 50-Tage-Linie und das Hoch der letzten Zwischenerholung. Darüber folgt eine Widerstandszone zwischen 141 und 144 Euro, in der die exponentielle 200-Tage-Linie und die seit dem Frühjahr gültige Abwärtstrendlinie zusammenfallen. Die klassische, einfache 200-Tage-Linie liegt dagegen erst bei rund 154 Euro. Erst ein nachhaltiger Sprung darüber würde den langfristigen Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht wiederherstellen. Nach unten bildet die Zone um 129 bis 130 Euro – das Eröffnungsniveau vom Zahlentag und das heutige Tagestief – die erste Unterstützung. Darunter liegt ein Unterstützungsbündel zwischen 114 und 118 Euro, ehe das Jahrestief bei rund 111 Euro wieder in den Blick rücken würde.
Szenario 1: Die Wende setzt sich durch
Gelingt ein Schlusskurs über der 50-Tage-Linie bei rund 136 Euro, wäre das ein erstes positives Signal im Sinne der Charttechnik. Dann rückt die Zone um 141 bis 144 Euro in den Fokus. Wird auch sie überwunden, öffnet sich aus Sicht der Siemens Energy Chartanalyse der Weg in Richtung 150 Euro und zur 200-Tage-Linie um 154 Euro. Rückenwind könnten die Investorengespräche liefern, die Siemens Energy nach den Zahlen führt, sowie der laufende Aktienrückkauf.
Szenario 2: Verschnaufpause nach der Rally
Nach mehr als 20 Prozent Plus in wenigen Tagen sind Gewinnmitnahmen nicht ungewöhnlich. Eine Konsolidierung zwischen 129 und 138 Euro würde das neue positive Bild nicht beschädigen, solange die Zone um 129/130 Euro hält.
Szenario 3: Die Erholung verpufft
Fällt die Aktie unter 129 Euro zurück, wäre der Ausbruchsversuch vorerst gescheitert. Dann dürfte das Unterstützungsbündel zwischen 114 und 118 Euro getestet werden. Ein Rückfall unter das Jahrestief von rund 111 Euro würde den übergeordneten Abwärtstrend bestätigen – ein Szenario, das vor allem bei neuen Zweifeln am KI-Investitionszyklus droht.
Die Analysten
Kursziele bis 260 Euro: die Profis bleiben euphorisch
Die Analysten ließen nach den Zahlen keinen Zweifel an ihrer Lesart. JPMorgan-Analyst Phil Buller hob sein Kursziel von 245 auf 250 Euro an und bestätigte „Overweight“: Das Quartal sei stark gewesen, der Tenor der Telefonkonferenz beruhigend. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis bis zum Geschäftsjahr 2029 erhöhte er um bis zu 21 Prozent. Auf 250 Euro kommt auch Evercore ISI, die Bank of America traut der Aktie Berichten zufolge sogar 260 Euro zu. Deutsche Bank-Analyst Gael de-Bray bestätigte „Buy“ mit 210 Euro und hält die Perspektiven auch über 2030 hinaus für vielversprechend. Goldman Sachs (212 Euro), Jefferies, UBS und Bernstein (je 210 Euro), Berenberg (205 Euro) und RBC (200 Euro) liegen ebenfalls deutlich über dem aktuellen Kurs. Es gibt aber auch vorsichtigere Stimmen: Die DZ Bank führt die Aktie mit „Halten“ und einem fairen Wert von 157 Euro, Morningstar sieht den fairen Wert bei 140 Euro. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Siemens Energy-Aktie: Kursziele und faire Werte ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am Mittag des 12. November 2026: 134,28 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, aktiencheck.de, sharedeals, finanztrends; Studien von Anfang bis 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Bank of America
|260
|JPMorgan
|250
|Evercore ISI
|250
|Goldman Sachs
|212
|Deutsche Bank
|210
|Jefferies
|210
|UBS
|210
|Bernstein
|210
|Berenberg
|205
|RBC
|200
|DZ Bank
|157
|Morningstar
|140
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Siemens Energy als Gewinner des Stromhungers
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, sieht den eigentlichen Kern der Siemens Energy-Aktie Prognose: einen Konzern, der seine Profitabilität bis 2030 noch einmal fast verdoppeln will.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent in Aussicht. Der Gewinn nach Steuern soll auf rund 5 Milliarden Euro steigen, der Free Cashflow vor Steuern auf rund 10 Milliarden Euro. Bis 2030 will der Konzern im Schnitt um 12 bis 14 Prozent pro Jahr wachsen und die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigern. Über 2030 hinaus peilt das Management ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie an.
Siemens Energy: Ergebnismarge vor Sondereffekten
Prozent
- Ausblick und Ziel des Managements
Wert für 2025 eigene Berechnung aus Ergebnis vor Sondereffekten und Umsatz. Ausblick 2027 und Ziel 2030 als Spannen, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Siemens Energy, Mitteilungen vom November 2025 und 11. November 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Marge
|2025
|6,0
|2026
|12,4
|2027 (Ausblick)
|14–16
|2030 (Ziel)
|20–22
Damit verbindet Siemens Energy gleich mehrere langfristige Trends, die sich gegenseitig verstärken:
KI-Rechenzentren
Jedes neue Rechenzentrum braucht verlässlichen Strom. Gasturbinen gelten als schnellste Lösung, um große Leistungen bereitzustellen – Gas Services soll 2027 um 24 bis 26 Prozent wachsen, bei einer Marge von 18 bis 20 Prozent.
Ausbau der Stromnetze
Grid Technologies liefert Transformatoren, Schaltanlagen und Netzanbindungen für Offshore-Windparks. Für 2027 plant die Sparte 22 bis 24 Prozent Wachstum und eine Marge von 21 bis 23 Prozent.
Steigender Strombedarf
Deutsche-Bank-Analyst de-Bray schätzt, dass Siemens Energy bis 2040 rund ein Fünftel des weltweiten Wachstums beim Strombedarf ausmachen könnte.
Planbarkeit
Der Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro und langlaufende Serviceverträge machen die Umsätze der kommenden Jahre gut kalkulierbar.
Für zusätzliche Fantasie sorgt die Sparte Transformation of Industry. Sie wächst mit 3,4 Prozent deutlich langsamer als der Rest des Konzerns, für 2027 rechnet Siemens Energy nur mit 0 bis 2 Prozent Wachstum. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters erwägt Vorstandschef Christian Bruch, einen Teil der Sparte abzugeben und dabei einen großen Anteil zu behalten; auch ein Börsengang sei nicht ausgeschlossen. Gespräche mit Investoren sollen ab dem Frühjahr 2027 laufen, eine Umsetzung sei nicht vor 2028 geplant. Ein solcher Schritt würde Siemens Energy noch stärker auf die wachstums- und margenstarken Geschäfte mit Gasturbinen und Netztechnik fokussieren.
Die Bewertung ist der Prüfstein jeder Siemens Energy Aktienanalyse. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 30 auf Basis des abgelaufenen Jahres ist die Aktie kein Schnäppchen. Rechnet man mit dem für 2027 angepeilten Gewinn von rund 5 Milliarden Euro, sinkt das KGV auf etwa 25 – der Aktienrückkauf dürfte den Gewinn je Aktie zusätzlich stützen. Zum Vergleich: Für den US-Konkurrenten GE Vernova wird ein erwartetes KGV von rund 32 aufgerufen. Erreicht Siemens Energy seine Margenziele bis 2030, würde der Konzern rechnerisch zügig in seine Bewertung hineinwachsen. Verfehlt er sie oder kühlt der KI-Investitionszyklus ab, wäre der Spielraum nach unten dagegen erheblich – das hat der Herbst eindrucksvoll gezeigt.
Die Siemens Energy-Aktie auf einen Blick
Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 134,28 Euro (Xetra) am Mittag des 12. November 2026, nach plus 10,8 Prozent am Vortag
Rekordschluss: gut 191 Euro (April 2026), Jahrestief: knapp 111 Euro (Anfang November 2026)
Chartmarken: Unterstützung 129/130 Euro, 50-Tage-Linie um 136 Euro, Widerstandszone 141 bis 144 Euro, einfache 200-Tage-Linie um 154 Euro
Q4 GJ 2026: Umsatz 12,8 Mrd. Euro (vergleichbar +21,5 Prozent), Gewinn 1,36 Mrd. Euro
GJ 2026: Umsatz 44,2 Mrd. Euro, Marge 12,4 Prozent, Gewinn 4,1 Mrd. Euro, Gewinn je Aktie 4,44 Euro
Auftragsbestand: 164 Mrd. Euro
Ausblick GJ 2027: Wachstum 14 bis 16 Prozent, Marge 14 bis 16 Prozent, Gewinn rund 5 Mrd. Euro
Ziele 2030: Wachstum 12 bis 14 Prozent pro Jahr, Marge 20 bis 22 Prozent
Dividendenvorschlag: 2,30 Euro (Vorjahr 0,70 Euro), Rückkauf bis zu 9 Mrd. Euro bis 2030
Analysten-Kursziele: 200 bis 260 Euro, vorsichtigere Stimmen bei 140 bis 157 Euro
Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Siemens Energy-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet die Zone um die 50-Tage-Linie bei rund 136 Euro. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein erstes positives Signal mit Blick auf 141 bis 144 Euro. Scheitert die Aktie dort, gilt die Zone um 129/130 Euro als wichtige Unterstützung.
Warum ist die Siemens Energy-Aktie so stark gestiegen?
Siemens Energy meldete ein Rekordjahr mit 4,1 Milliarden Euro Gewinn, hob die Dividende auf 2,30 Euro an, kündigte einen Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro an und legte Ziele bis 2030 mit einer Marge von 20 bis 22 Prozent vor. Zudem war nach dem Kursrückgang von rund 40 Prozent viel Skepsis eingepreist.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Siemens Energy-Aktie?
Die Spanne der positiven Einstufungen reicht von 200 Euro (RBC) über 210 Euro (unter anderem Deutsche Bank, UBS, Jefferies) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI) und 260 Euro (Bank of America). Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 157 Euro, Morningstar bei 140 Euro.
Was sagt die Siemens Energy Chartanalyse?
Die Aktie hat sich vom Jahrestief bei knapp 111 Euro um mehr als 20 Prozent erholt, notiert aber noch unter der 50-Tage-Linie und deutlich unter der einfachen 200-Tage-Linie um 154 Euro. Der übergeordnete Abwärtstrend seit April ist damit noch nicht gebrochen.
Ist die Siemens Energy-Aktie zu teuer?
Auf Basis des Gewinns 2026 liegt das KGV bei rund 30, auf Basis des Gewinnziels 2027 bei rund 25. Erreicht Siemens Energy seine Margenziele bis 2030, würde sich die Bewertung mit der Zeit deutlich relativieren.
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