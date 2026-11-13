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Siemens Energy-Aktie Prognose: Gamesa erreicht Gewinnschwelle – doch beim Cashflow bleibt Arbeit

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 16:18 11 Min.

Siemens Energy liefert Rekordzahlen und plant zusätzliche Milliardenrückkäufe, doch die Aktie muss wichtige Chart-Hürden überwinden und hohe Erwartungen erfüllen.

Bild: KI-generiert

Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker: ENR) verliert aktuell 1,48 Euro beziehungsweise 1,12% auf 131,04 Euro. Dem Rückgang steht ein starkes Geschäftsjahr gegenüber: Rekordaufträge, ein kräftiger Gewinnanstieg und die operative Gewinnschwelle bei Siemens Gamesa stärken die fundamentale Ausgangslage. Zusätzlich plant Siemens Energy weitere Aktienrückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro. Die Siemens Energy-Aktie Prognose fällt deshalb zweigeteilt aus: Kurzfristig bleibt die technische Erholung anfällig, mittel- bis langfristig liefern die Unternehmenszahlen überzeugende Argumente – sofern die ambitionierten Ziele erreicht werden. Rekordjahr 2026: Der Konzern liefert mehr als Wachstum Siemens Energy hat im Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, sämtliche angehobenen Finanzziele erreicht oder übertroffen. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 15,5% auf 44,2 Milliarden Euro. Der Auftragseingang erhöhte sich vergleichbar um 18,8% auf 68,1 Milliarden Euro. Besonders wichtig ist die verbesserte Profitabilität. Das Ergebnis vor Sondereffekten legte von 2,355 auf 5,486 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 6,0% auf 12,4%. Siemens Energy wächst damit nicht nur, sondern wandelt einen größeren Teil seiner Erlöse in Ergebnis um. Der Nettogewinn stieg von 1,685 auf 4,129 Milliarden Euro. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 1,63 auf 4,44 Euro. Für die Siemens Energy-Aktie ist diese Entwicklung bedeutend: Die positive Investmentthese stützt sich inzwischen auf deutlich verbesserte tatsächliche Ergebnisse und nicht allein auf langfristige Hoffnungen. Christian Bruch, Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy, erklärt in der Unternehmensmitteilung, hier aus dem Englischen übersetzt: "Wir haben unsere Zusagen erfüllt: Wir haben alle angehobenen Prognoseziele erreicht, die Ergebnisse deutlich gesteigert und die Gewinnschwelle in unserem Windgeschäft erreicht." Starkes Schlussquartal bestätigt die Dynamik Im vierten Geschäftsquartal erzielte Siemens Energy einen Rekordumsatz von 12,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem vergleichbaren Wachstum von 21,5%. Das Ergebnis vor Sondereffekten stieg von 471 Millionen Euro auf 1,540 Milliarden Euro und hat sich damit mehr als verdreifacht. Der Nettogewinn erreichte 1,360 Milliarden Euro nach 236 Millionen Euro. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 0,19 auf 1,49 Euro. Der Auftragseingang lag bei 14,8 Milliarden Euro, vergleichbar 5,2% über dem Vorjahr. Damit übertrafen die neuen Bestellungen erneut den Umsatz. Der Konzern konnte seinen Auftragsbestand zum Geschäftsjahresende auf 164 Milliarden Euro ausbauen. 164 Milliarden Euro Auftragsbestand: Sichtbarkeit mit Verpflichtungen Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, die sogenannte Book-to-bill-Ratio, betrug im Gesamtjahr 1,54. Rechnerisch kamen somit für jeden Euro Umsatz 1,54 Euro an neuen Bestellungen hinzu. Das schafft eine starke Grundlage für künftige Erlöse. Besonders dynamisch entwickelte sich Gas Services: Der Auftragseingang stieg vergleichbar um 45,9% auf 32,8 Milliarden Euro. Grid Technologies erreichte 24,0 Milliarden Euro und damit ein vergleichbares Plus von 14,5%. Ein hoher Auftragsbestand ist allerdings kein bereits erzielter Gewinn. Die Projekte müssen termingerecht umgesetzt werden, und Kosten sowie vertragliche Risiken müssen beherrschbar bleiben. Für die langfristige Siemens Energy-Aktie Prognose entscheidet deshalb die Qualität der Auftragsabwicklung darüber, wie wertvoll der Rekordbestand tatsächlich wird. Gas und Stromnetze treiben das Wachstum Siemens Energy erwartet weiterhin einen steigenden Strombedarf. Als Treiber nennt das Unternehmen unter anderem die Elektrifizierung von Verkehr, Wärmeversorgung und Industrie sowie den Ausbau von Rechenzentren. Der KI-Boom ist in diesem Zusammenhang ein Infrastrukturthema: Neue Rechenzentren benötigen Stromerzeugung, Netzanschlüsse und eine zuverlässige Versorgung. Davon könnten Gas Services und Grid Technologies profitieren. Für 2027 erwartet Gas Services ein vergleichbares Umsatzwachstum von 24% bis 26% und eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 18% bis 20%. Grid Technologies plant ein vergleichbares Wachstum von 22% bis 24% bei einer Marge von 21% bis 23%. Diese Ziele verdeutlichen, wo die operative Dynamik liegen soll. Die Prognose ist jedoch keine Garantie. Kapazitätsausbau, Lieferfähigkeit und Projektabwicklung müssen mit der Nachfrage Schritt halten. Gamesa: Gewinnschwelle erreicht, Cashflow noch negativ Siemens Gamesa hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das Ergebnis vor Sondereffekten lag im Gesamtjahr bei positiven 8 Millionen Euro, nach einem Verlust von rund 1,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Die entsprechende Marge betrug 0,1%. Im vierten Quartal erzielte die Windsparte zum zweiten Mal in Folge ein positives Ergebnis. Damit ist die operative Gewinnschwelle auf Basis dieser Kennzahl erreicht. Eine vollständige finanzielle Normalisierung bedeutet das jedoch noch nicht: Der freie Cashflow vor Steuern von Siemens Gamesa blieb mit minus 1,6 Milliarden Euro deutlich negativ. Auch der Auftragseingang der Windsparte sank vergleichbar um 31,1% auf 5,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen verweist dabei auf eine starke Vorjahresbasis mit großen Ostseeaufträgen. Für 2027 rechnet Siemens Gamesa mit einem vergleichbaren Umsatzrückgang von 1% bis 3% und einer Ergebnismarge vor Sondereffekten von 0% bis 2%. Die Siemens Energy-Aktie Prognose sollte deshalb nicht unterstellen, dass alle Konzernbereiche gleichermaßen dynamisch wachsen. Gamesa bleibt ein wichtiger Hebel für Verbesserungen, aber zugleich eine wesentliche Umsetzungsaufgabe. Cashflow: Stark, aber nicht ausschließlich aus laufenden Gewinnen Der freie Cashflow vor Steuern stieg im Geschäftsjahr 2026 von 4,663 auf 8,799 Milliarden Euro. Gas Services steuerte 6,4 Milliarden Euro bei, Grid Technologies 4,1 Milliarden Euro. Diese beiden Bereiche glichen den negativen Beitrag von Siemens Gamesa mehr als aus. Neben der verbesserten Ertragslage unterstützten Kundenvorauszahlungen und Reservierungsgebühren den Mittelzufluss. Diese Zahlungen stärken die Liquidität, stehen aber auch künftigen Liefer- und Leistungspflichten gegenüber. Für Anleger ist deshalb wichtig, den hohen Cashflow nicht vollständig als beliebig wiederholbaren Mittelüberschuss aus bereits abgewickeltem Geschäft zu betrachten. Zudem handelt es sich ausdrücklich um freien Cashflow vor Steuern. Dividende und Rückkäufe: Milliarden für Aktionäre Siemens Energy schlägt für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor. Im Vorjahr waren es 0,70 Euro. Der Vorschlag entspricht damit mehr als einer Verdreifachung. Beim aktuellen Aktienkurs von 131,04 Euro ergibt sich eine rechnerische Dividendenrendite von rund 1,8%. Die Ausschüttung ist vorgeschlagen und noch nicht allein durch die Veröffentlichung verbindlich beschlossen. Hinzu kommen Aktienrückkäufe. Im Geschäftsjahr 2026 kaufte Siemens Energy eigene Aktien im Wert von 3,1 Milliarden Euro zurück. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen zusätzliche Rückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 an. Diese zusätzlichen 9 Milliarden Euro kommen laut Mitteilung zum laufenden Programm von bis zu 6 Milliarden Euro hinzu. Die bereits durchgeführten Rückkäufe dürfen dabei nicht nochmals als separates zusätzliches Zukunftsvolumen aufaddiert werden. Rückkäufe können die Aktienzahl reduzieren und dadurch den Gewinn je Aktie unterstützen. Ihr wirtschaftlicher Nutzen hängt allerdings auch davon ab, zu welchen Kursen das Unternehmen kauft. Prognose 2027: Der nächste Ergebnissprung ist geplant Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Siemens Energy: Vergleichbares Umsatzwachstum: 14% bis 16%.

Ergebnismarge vor Sondereffekten: 14% bis 16%.

Nettogewinn: rund 5 Milliarden Euro.

Freier Cashflow vor Steuern: rund 10 Milliarden Euro. Gegenüber 4,129 Milliarden Euro Nettogewinn im Geschäftsjahr 2026 würde die Prognose einen Zuwachs von rund 21% bedeuten. Die Ziele sprechen für eine Fortsetzung der operativen Verbesserung. Gleichzeitig steigt damit die Erwartungshürde: Gute Zahlen allein reichen an der Börse nicht immer aus, wenn bereits eine deutliche weitere Steigerung vorausgesetzt wird. Die Prognose schließt Belastungen aus möglichen künftigen rechtlichen und regulatorischen Angelegenheiten ausdrücklich aus. Solche Effekte sind damit ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor. 2030: Ambitionierte Margenziele mit erheblichem Hebel Bis 2030 strebt Siemens Energy ein durchschnittliches jährliches vergleichbares Umsatzwachstum von 12% bis 14% an. Für das Geschäftsjahr 2030 soll die Ergebnismarge vor Sondereffekten 20% bis 22% erreichen. Eine vereinfachte Modellrechnung zeigt die Größenordnung: Würde man die Wachstumsraten über vier Jahre auf den Umsatz von 44,2 Milliarden Euro anwenden, ergäbe sich rechnerisch ein Umsatzniveau von rund 69,5 bis 74,7 Milliarden Euro. In Verbindung mit den Margenzielen entspräche dies einem Ergebnis vor Sondereffekten von ungefähr 13,9 bis 16,4 Milliarden Euro. Diese Rechnung ist eine Illustration und keine zusätzliche Unternehmensprognose. Vergleichbare Wachstumsraten lassen sich wegen Währungs- und Portfolioveränderungen nicht ohne Weiteres in künftige berichtete Euro-Umsätze übersetzen. Auch die geplante Verselbstständigung von Transformation of Industry kann die Vergleichbarkeit beeinflussen. Die strategische Richtung bleibt dennoch klar: Siemens Energy will zugleich wachsen und profitabler werden. Gelingt beides, wäre der Ergebnishebel erheblich. Bewertung: Viel besseres Geschäft, aber keine anspruchslose Aktie Beim aktuellen Kurs von 131,04 Euro und einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 4,44 Euro ergibt sich ein rückblickendes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 29,5. Das ist keine Bewertung, die ohne weiteres Wachstum auskommt. Anleger bezahlen bereits für die Erwartung, dass die zuletzt erzielten Fortschritte weitergehen. Die langfristige Siemens Energy-Aktie Prognose hängt daher nicht nur davon ab, ob der Konzern wächst. Entscheidend ist, ob Wachstum, Margen und Cashflow die ambitionierten Erwartungen erfüllen oder übertreffen. Selbst ein gutes Unternehmen kann an der Börse unter Druck geraten, wenn die eingepreisten Annahmen zu hoch sind. Analystenratings: Neun sichtbare Kaufurteile, Ziele bis 250 Euro Die beiden vorliegenden TipRanks-Screenshots zeigen neun Analysteneinträge vom 11. bis 13. November 2026. Alle sichtbaren Einstufungen werden dort als "Buy" dargestellt. Die Aufwärtspotenziale sind nachfolgend zum aktuellen Kurs von 131,04 Euro neu berechnet. Sie weichen deshalb geringfügig von den Prozentwerten der Screenshots ab. RBC Capital: Kursziel 200 Euro; "Buy" bestätigt am 13.11.2026; rechnerisches Potenzial rund 52,6%.

Oddo BHF: Kursziel 175 Euro; auf "Buy" hochgestuft am 13.11.2026; rechnerisches Potenzial rund 33,5%.

Deutsche Bank: Kursziel 210 Euro; "Buy" bestätigt am 12.11.2026; rechnerisches Potenzial rund 60,3%.

Goldman Sachs, Ajay Patel: Kursziel 212 Euro; "Buy" bestätigt am 11.11.2026; rechnerisches Potenzial rund 61,8%.

Jefferies: Kursziel 210 Euro; "Buy" bestätigt am 11.11.2026; rechnerisches Potenzial rund 60,3%.

UBS: Kursziel 210 Euro; "Buy" bestätigt am 11.11.2026; rechnerisches Potenzial rund 60,3%.

JPMorgan, Phil Buller: Kursziel von 245 auf 250 Euro erhöht; "Buy" bestätigt am 11.11.2026; rechnerisches Potenzial rund 90,8%.

Berenberg: Kursziel 205 Euro; "Buy" bestätigt am 11.11.2026; rechnerisches Potenzial rund 56,4%.

Evercore ISI: Kursziel 250 Euro; "Buy" bestätigt am 11.11.2026; rechnerisches Potenzial rund 90,8%. Der einfache Durchschnitt dieser neun sichtbaren Kursziele beträgt rund 213,56 Euro. Gegenüber 131,04 Euro entspricht das rund 63,0% rechnerischem Potenzial. Dieser Wert ist kein vollständiger Marktkonsens. Die Screenshots zeigen einen Ausschnitt; ursprüngliche Ratingbezeichnungen einzelner Häuser können von der vereinheitlichten TipRanks-Darstellung abweichen. Zudem sind Analystenziele keine verbindlichen Prognosen und keine kurzfristigen charttechnischen Zielmarken. Kurzfristige Siemens Energy-Aktie Prognose: Die Erholung braucht Bestätigung Für die technische Einordnung liefert die XTB-Analyse vom 12. November eine Momentaufnahme: Im Tageschart liegt die SMA20 bei 126,64 Euro, die SMA50 bei 136,37 Euro. Im 4-Stunden-Chart verläuft die SMA200 bei 135,37 Euro. Der Kurs von 131,04 Euro liegt damit zwischen der kurzfristigen Unterstützung und der Widerstandszone um 135 bis 136 Euro. Die genannten Durchschnittswerte stammen vom Vortag und verändern sich mit neuen Kursdaten. Aus dieser Konstellation lässt sich eine bedingte Prognose ableiten: Oberhalb von 126,64 Euro bleibt die Erholung grundsätzlich möglich. Ein bestätigter Ausbruch über 135,37 bis 136,37 Euro würde das technische Bild verbessern. Unterhalb von 126,64 Euro droht dagegen ein erneuter Test tieferer Bereiche, zunächst um 125,45 Euro. Kurzfristig ist daher eine neutrale bis vorsichtige Haltung angemessen. Die fundamentale Stärke allein ersetzt noch kein bestätigtes charttechnisches Kaufsignal. Mittel- bis langfristig: Drei Szenarien für die Siemens Energy-Aktie Positives Szenario: Gas Services und Grid Technologies setzen ihre starke Entwicklung fort.

Siemens Gamesa verbessert Ergebnis und Cashflow weiter.

Der Konzern erfüllt die Prognose für 2027 und macht glaubwürdige Fortschritte Richtung 2030.

Die Kursziele der sichtbaren Analysten könnten dann als längerfristige Bewertungsorientierung an Bedeutung gewinnen. Basisszenario: Das operative Wachstum bleibt robust, fällt zwischen den Geschäftsbereichen aber unterschiedlich aus.

Gamesa erholt sich schrittweise, während hohe Investitionen und Projektverpflichtungen Aufmerksamkeit verlangen.

Die Aktie schwankt deutlich und benötigt weitere Ergebnisbestätigungen, bevor höhere Bewertungen nachhaltig getragen werden. Negatives Szenario: Projektverzögerungen, Kostensteigerungen oder neue Belastungen bei Gamesa bremsen die Ergebnisentwicklung.

Vorauszahlungen und Reservierungsgebühren tragen weniger zum Mittelzufluss bei.

Hohe Erwartungen werden zurückgenommen, wodurch selbst weiterhin steigende Umsätze einen Kursrückgang nicht verhindern müssen. Fazit: Fundamentale Stärke trifft auf eine hohe Erwartungshürde Die Siemens Energy-Aktie Prognose ist mittel- bis langfristig konstruktiv. Rekordaufträge, eine deutlich verbesserte Marge und der operative Fortschritt bei Gamesa stützen das Bild. Die Ziele für 2027 und 2030 eröffnen zusätzliches Ergebnispotenzial. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch anfällig für Rücksetzer. Der Kurs von 131,04 Euro liegt unter wichtigen technischen Hürden, während die Bewertung bereits weiteres Wachstum voraussetzt. Entscheidend ist deshalb die Umsetzung: Siemens Energy muss den Rekordauftragsbestand profitabel abarbeiten, Gamesa finanziell weiter stabilisieren und die hohen Ziele schrittweise bestätigen. Gelingt das, reicht die Geschichte deutlich über ein einzelnes Rekordjahr hinaus. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 13. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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