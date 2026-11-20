Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, FSE: ENR) verlor am 20. November 2026 im Xetra-Handel um 12:12 Uhr 5,13 Prozent auf 120,20 Euro und zählt damit zu den schwächsten DAX-Werten. Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten liegt weit darüber: Der Konsens von finanzen.net nennt 194,10 Euro Kursziel, die Unternehmensprognose für 2027 sieht 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum vor.
Siemens Energy Aktie Prognose: Kurs rutscht auf 120 Euro, Analysten sehen im Schnitt 194 Euro Kursziel - Wie groß ist die Kluft wirklich?
Die Siemens Energy Aktie fällt am 20. November im Xetra-Handel um 5,1 Prozent auf 120,20 Euro. Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 194 Euro Kursziel, die Unternehmensprognose für 2027 bei 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum. Was Szenarien, Kursziele und Termine zeigen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN / Ticker
- DE000ENER6Y0 / ENR
- Index
- DAX
- Auftragsbestand
- 164 Mrd. €
- Dividendenvorschlag
- 2,30 € je Aktie
- Nächste Termine
- 24.11.2026 Eigenkapitalforum, 11.02.2027 Q1-Zahlen
Stand: 20.11.2026, Kurs 12:12 Uhr MEZ, Xetra-Basis angenommen
Rechnerisch trennen den Kurs und das Konsens-Kursziel damit mehr als 60 Prozent. Kursziele sind keine Garantie, sondern Annahmen der Analysten zu Aufträgen, Margen und Bewertung, die am Markt gerade infrage gestellt werden. Dieser Beitrag ordnet die Siemens Energy Aktie Prognose ein: Was Unternehmen und Analysten erwarten, wie weit ihre Ziele auseinanderliegen und welche Termine über die nächsten Wochen entscheiden. aktiencheck.de gibt dabei weder ein eigenes Kursziel noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Was ist bei der Siemens Energy Aktie heute passiert?
Auslöser ist kein Unternehmensereignis, sondern das Marktumfeld. Der DAX steuert nach Börsenberichten auf den sechsten Verlusttag in Folge, an der Wall Street verloren die großen Indizes am Donnerstag mehr als zwei Prozent, in Asien setzte sich der Ausverkauf fort. Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren belastet Werte, die an diesem Zyklus hängen: Chiphersteller wie Infineon, den Baukonzern Hochtief und eben Siemens Energy, das Gasturbinen und Netztechnik für Rechenzentren liefert. Eine eigene Meldung des Konzerns gab es nicht.
Die Siemens Energy Aktie 2026 bleibt damit volatil. Nach den Jahreszahlen Mitte November war sie über 131 Euro gesprungen (Schluss am 13. November: 131,28 Euro), gab seither wieder nach und schloss am 19. November bei rund 127 Euro. Das Hoch vom Frühjahr wird je nach Quelle bei 188 bis rund 192 Euro verortet.
Das Geschäftsmodell in Kürze: Wovon hängt die Siemens Energy Aktie ab?
Siemens Energy verdient mit drei Bereichen Geld: Gasturbinen und Dienstleistungen (Gas Services), Netztechnik wie Transformatoren und Schaltanlagen (Grid Technologies) sowie Windkraft über Siemens Gamesa. Die Nachfrage nach Strom für Rechenzentren, nach Netzausbau und nach neuen Kraftwerken treibt vor allem die ersten beiden Bereiche. Gamesa erreichte im Geschäftsjahr 2026 laut Unternehmen nach hohen Verlusten ein ausgeglichenes Ergebnis. Genau diese Abhängigkeit vom Investitionszyklus erklärt, warum die Aktie auf KI-Nachrichten so empfindlich reagiert.
Welche Unternehmensprognose liefert Siemens Energy für 2027?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar um 15,5 Prozent. Der Auftragseingang erreichte 68,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand ein Rekordniveau von 164 Milliarden Euro. Im vierten Quartal lag der Auftragseingang mit 14,8 Milliarden Euro unter den Markterwartungen von rund 15,5 Milliarden; bei Gasturbinen gingen nur rund zwei Gigawatt neu in die Bücher. Berenberg wertet das als zeitliche Verschiebung und nicht als Nachfrageproblem.
Für 2027 stellt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent in Aussicht, dazu einen Konzerngewinn von rund 5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow von rund 10 Milliarden Euro. Der Gewinnausblick lag unter den rund 5,5 Milliarden Euro, die Analysten laut Börsenberichten erwartet hatten. Bis 2030 peilt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent pro Jahr und eine Marge von 20 bis 22 Prozent an.
|Kennzahl
|GJ2026
|Ausblick GJ2027
|Umsatzwachstum (vergleichbar)
|+15,5%
|+14-16%
|Marge vor Sondereffekten
|12,4%
|14-16%
|Konzerngewinn
|ca. 4,1 Mrd. €
|ca. 5 Mrd. €
|Freier Cashflow (vor Steuern)
|ca. 8,8 Mrd. €
|ca. 10 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|4,44 €
|–
Zahlen laut Unternehmensmitteilung zum Geschäftsjahr 2026 (11.11.2026). Eine belastbare Konsensschätzung für Umsatz und Ergebnis je Aktie 2027/2028 konnte nicht belegt werden. Konzerngewinn und Cashflow in Quellen leicht abweichend gerundet.
Quelle: Siemens Energy AG, Unternehmensmitteilung 11.11.2026
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten?
Nach den Zahlen blieben die Häuser überwiegend positiv. Der Konsens von finanzen.net liegt bei 194,10 Euro; die neun hier genannten Häuser kommen auf Ziele zwischen 175 und 250 Euro, im Schnitt auf rund 210 Euro. Warum die Durchschnitte abweichen: Sie beruhen auf unterschiedlichen Häusern und Stichtagen. Zum Kurs von 120,20 Euro ergibt der Konsens von 194,10 Euro rechnerisch ein Potenzial von rund 61 Prozent, das niedrigste genannte Ziel (175 Euro) von rund 46 Prozent und das höchste (250 Euro) von rund 108 Prozent. Das sind Rechenwerte, keine Vorhersagen.
Welches Kursziel trauen Analysten der Siemens Energy Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|J.P. Morgan
|Overweight
|250 € (zuvor 245 €)
|12.11.2026
|Bank of America
|–
|220 € (gesenkt)
|Mitte 11.2026
|Bernstein
|Outperform
|210 €
|11.11.2026
|UBS
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Jefferies
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|210 € (bestätigt)
|12.11.2026
|Berenberg
|Buy
|205 € (bekräftigt)
|19.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|200 € (zuvor 212 €)
|Mitte 11.2026
|Oddo BHF
|Outperform (hochgestuft)
|175 €
|13.11.2026
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Datumsangaben teils nur auf den Tag nach den Zahlen genau; Kursziele zum Teil aus Börsenberichten und Analystenzusammenfassungen.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser, finanzen.net, wallstreet-online
Auffällig: Die Ziele liegen eng beieinander, mehrere Häuser nennen exakt 210 Euro. Nach unten korrigiert wurden zuletzt Goldman Sachs (von 212 auf 200 Euro) und die Bank of America; J.P. Morgan hob an. Das Bild ist also nicht einheitlich nach oben gerichtet, sondern eine Verschiebung innerhalb einer hohen Spanne.
Wie ist die Siemens Energy Aktie im Vergleich bewertet?
Auf das Ergebnis je Aktie von 4,44 Euro für 2026 ergibt sich beim Kurs von 120,20 Euro ein KGV von rund 27. Setzt man den angepeilten Konzerngewinn 2027 von etwa 5 Milliarden Euro an, liegt das KGV nach unserer Rechnung bei rund 24. Als Vergleich nennen Börsenberichte (Stand überwiegend 17. November) für GE Vernova ein erwartetes KGV von rund 32 und für Siemens 24,4. Die Dividende von 2,30 Euro je Aktie (Vorjahr 0,70 Euro) entspricht bei 120,20 Euro rund 1,9 Prozent. Dazu läuft ein Rückkaufprogramm von bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030.
|Unternehmen
|KGV
|Basis
|Siemens Energy (GJ2026)
|ca. 27
|Ergebnis je Aktie 4,44 €
|Siemens Energy (Ausblick 2027)
|ca. 24
|Konzerngewinn ca. 5 Mrd. €
|GE Vernova
|ca. 32
|erwartet
|Siemens
|24,4
|laut Börsenbericht
KGV-Basis je Anbieter unterschiedlich; Siemens Energy auf Kurs 20.11.2026 12:12 Uhr gerechnet, Peers Stand überwiegend 17.11.2026.
Quelle: aktiencheck.de-Rechnung, Börsenberichte
Was sagt die Charttechnik zur Siemens Energy Aktie?
Der Kurs von 120,20 Euro liegt klar unter der Zone um 130 Euro, die nach den Zahlen als Widerstand wirkte, und rund 37 Prozent unter dem Frühjahrshoch (je nach Quelle 188 bis 192 Euro). Die Jahrestiefs werden im Bereich von 100 bis 111 Euro verortet, die Angaben variieren. Werte für 50- und 200-Tage-Linie und den RSI konnten nicht belegt werden.
Siemens Energy Aktie 2027: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case
|Szenario
|Wer
|Kursziel
|Rechnerisch zum Kurs
|Bull
|J.P. Morgan (höchstes genanntes Ziel)
|250 €
|+108 %
|Base
|Konsens finanzen.net
|194,10 €
|+61 %
|Bear
|Oddo BHF (niedrigstes genanntes Ziel)
|175 €
|+46 %
Zusammenstellung aus den oben genannten Analystenhäusern; Potenzial rechnerisch zum Kurs von 120,20 Euro.
Quelle: Analystenhäuser, finanzen.net; Berechnung aktiencheck.de
Selbst das vorsichtigste der genannten Ziele liegt deutlich über dem Kurs. Das bedeutet nicht, dass der Kurs dorthin läuft; es zeigt, dass die Streuung der Häuser klein ist, während der Markt eine viel skeptischere Annahme einpreist. Ob die Analysten oder der Markt recht behalten, hängt nach Lage der Dinge an den Auftragseingängen der nächsten Quartale.
Was beobachten Anleger bei der Siemens Energy Aktie jetzt?
Am 24. November tritt das Management beim Deutschen Eigenkapitalforum auf.
Am 11. Februar 2027 folgen die Zahlen zum ersten Quartal, am 25. Februar 2027 stimmt die Hauptversammlung über die Dividende von 2,30 Euro ab.
Dazwischen zählen Meldungen zu Gasturbinen- und Netzaufträgen sowie die Stimmung im KI-Sektor und bei den Zinsen: Heute stehen noch Daten um 16:00 Uhr und Reden von Fed-Mitgliedern an.
Zusätzlich im Blick: Am 18. November wurde laut Börsenbericht eine mögliche Abspaltung der Sparte Transformation of Industry bekannt, die als separater Prozess eingeordnet wird.
FAQ: Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienprognose
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von finanzen.net liegt bei 194,10 Euro Kursziel; die neun hier genannten Häuser sehen Ziele zwischen 175 und 250 Euro.
Welches Kursziel hat die Siemens Energy Aktie? J.P. Morgan nennt 250 Euro, Bernstein, UBS, Jefferies und die Deutsche Bank je 210 Euro, Berenberg 205 Euro, Goldman Sachs 200 Euro, Oddo BHF 175 Euro.
Warum fällt die Siemens Energy Aktie heute? Nach Börsenberichten belasten die Verkaufswelle bei KI-nahen Werten und Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren; eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie geht es mit der Siemens Energy Aktie 2026 und 2027 weiter? Das Unternehmen peilt für 2027 ein Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent und rund 5 Milliarden Euro Konzerngewinn an; eine Vorhersage des Kurses gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wann kommen die nächsten Siemens-Energy-Zahlen? Die Zahlen zum ersten Quartal sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele der genannten Analystenhäuser wieder. Offenlegungen: Berenberg, J.P. Morgan, Goldman Sachs, UBS, Bernstein, Deutsche Bank, Oddo BHF, Bank of America, Jefferies. Die Einschätzungen stammen nicht von aktiencheck.de. Stand der Kurse: Xetra, 20.11.2026, 12:12 Uhr MEZ.
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