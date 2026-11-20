Auslöser ist kein Unternehmensereignis, sondern das Marktumfeld. Der DAX steuert nach Börsenberichten auf den sechsten Verlusttag in Folge, an der Wall Street verloren die großen Indizes am Donnerstag mehr als zwei Prozent, in Asien setzte sich der Ausverkauf fort. Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren belastet Werte, die an diesem Zyklus hängen: Chiphersteller wie Infineon, den Baukonzern Hochtief und eben Siemens Energy, das Gasturbinen und Netztechnik für Rechenzentren liefert. Eine eigene Meldung des Konzerns gab es nicht.

Die Siemens Energy Aktie 2026 bleibt damit volatil. Nach den Jahreszahlen Mitte November war sie über 131 Euro gesprungen (Schluss am 13. November: 131,28 Euro), gab seither wieder nach und schloss am 19. November bei rund 127 Euro. Das Hoch vom Frühjahr wird je nach Quelle bei 188 bis rund 192 Euro verortet.