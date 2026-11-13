Siemens Energy-Aktie Prognose: Analysten-Zoff nach dem Kursfeuerwerk – jetzt fällt die Entscheidung an der 136-Euro-Marke

Die Siemens Energy-Aktie hat mit den Rekordzahlen die Skeptiker der vergangenen Monate eindrucksvoll widerlegt: 4,1 Milliarden Euro Gewinn, 164 Milliarden Euro Auftragsbestand und ein Margenziel von bis zu 22 Prozent sprechen eine deutliche Sprache. Doch zwei Tage nach dem Kursfeuerwerk zeigt sich, dass der Weg zurück nach oben kein Selbstläufer wird. Die Analysten sind gespalten, einige Banken kappen ihre Ziele, und die Siemens Energy Chartanalyse zeigt die Aktie direkt vor der wichtigen Hürde bei 136 bis 138 Euro. Kurzfristig entscheidet deshalb der Chart: Ein Ausbruch würde die Erholung bestätigen, ein Rückfall unter 130 Euro sie in Frage stellen. Mittel- bis langfristig spricht das große Bild für Siemens Energy – die Elektrifizierung und der Strombedarf der KI-Ära sind in Aufträgen für Jahre abgesichert. Die Bewertung lässt jedoch keinen Raum für Lieferprobleme oder einen abrupten Einbruch der Rechenzentrums-Investitionen.