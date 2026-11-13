Erst das Kursfeuerwerk, dann der Streit. Zwei Tage nach den Rekordzahlen ist die Siemens Energy-Aktie das meistdiskutierte Papier im DAX – und die Profis sind sich so uneinig wie lange nicht. Oddo BHF stuft am Freitag auf „Outperform“ hoch, Goldman Sachs und die Bank of America kappen dagegen ihre Kursziele, während JPMorgan mit 250 Euro das höchste Ziel der großen Häuser hält. Die Aktie selbst startet mit Gewinnen in den Freitag und notiert bei rund 133 Euro – nur noch wenige Euro unter der Marke, an der sich die kurzfristige Richtung entscheiden dürfte. Unsere Siemens Energy-Aktie Prognose zeigt, was jetzt zählt.
Siemens Energy-Aktie Prognose: Analysten-Zoff nach dem Kursfeuerwerk – jetzt fällt die Entscheidung an der 136-Euro-Marke
Oddo BHF stuft hoch, Goldman Sachs und Bank of America kappen ihre Ziele, JPMorgan legt nach: Zwei Tage nach den Rekordzahlen streiten die Analysten über den wahren Wert der Siemens Energy-Aktie. Unsere Siemens Energy-Aktie Prognose zeigt, warum die Aktie jetzt an ihrer wichtigsten kurzfristigen Hürde steht, was die Quartalszahlen fundamental hergeben und wie das große Bild bis 2030 aussieht.
ENRENR
Die aktuellen News
Hochstufung hier, Zielsenkung dort: die Analysten sind gespalten
Nach dem Zahlentag folgt bei Siemens Energy die Phase der Einordnung. Und die fällt erstaunlich widersprüchlich aus.
Die französische Investmentbank Oddo BHF hebt die Siemens Energy-Aktie am Freitag von „Neutral“ auf „Outperform“ und nennt ein Kursziel von 175 Euro. Gleichzeitig senkt Goldman Sachs sein Ziel von 212 auf 200 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Auch die Bank of America (220 Euro) und die LBBW (173 Euro) haben ihre Ziele zuletzt gekürzt. RBC-Analyst Colin Moody bestätigte nach einem Treffen mit dem Management „Outperform“ und 200 Euro; im Gespräch ging es vor allem um die langfristigen Wachstumstreiber im Gasturbinen-Service und den Ausblick für die Netztechnik. JPMorgan hatte am Donnerstag sein Ziel von 245 auf 250 Euro angehoben. Am anderen Ende der Skala steht Panmure Liberum, das die Aktie nach den Zahlen zwar von „Sell“ auf „Hold“ hochstufte, aber nur 125 Euro als fairen Wert sieht.
Für die Siemens Energy Aktienanalyse ist dieses Bild aufschlussreich: Die Richtung der Einstufungen zeigt mehrheitlich nach oben, doch die Kursziele werden realistischer. Die Phase der 250-Euro-Fantasien weicht einer nüchternen Debatte darüber, wie schnell Siemens Energy seine Margenziele tatsächlich erreicht. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Siemens Energy-Aktie: aktuelle Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am Freitagmorgen: 132,70 Euro (Tradegate, 09:04 Uhr). DZ Bank: fairer Wert bei „Halten“, Panmure Liberum: „Hold“. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, goldesel, aktiencheck.de, finanztrends; Studien vom 6. bis 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|JPMorgan
|250
|Evercore ISI
|250
|Bank of America
|220
|Deutsche Bank
|210
|Jefferies
|210
|Bernstein
|210
|Goldman Sachs
|200
|RBC
|200
|Oddo BHF
|175
|LBBW
|173
|DZ Bank
|157
|Panmure Liberum
|125
Die Quartalszahlen
Das Fundament: ein Rekordjahr ohne Wenn und Aber
Was auch immer die Analysten über Kursziele denken – an den Zahlen selbst gibt es wenig zu deuteln.
Siemens Energy hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem starken Schlussquartal beendet: Der Umsatz erreichte mit 12,8 Milliarden Euro eine Rekordmarke, das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich mehr als verdreifacht, und der Gewinn nach Steuern stieg auf 1,36 Milliarden Euro nach 236 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Im Gesamtjahr kletterte der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, die Marge vor Sondereffekten verdoppelte sich auf 12,4 Prozent, und der Gewinn nach Steuern legte von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro zu. Der Free Cashflow vor Steuern erreichte 8,8 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand wuchs auf den Rekordwert von 164 Milliarden Euro – rund 15 Milliarden Euro davon entfallen auf Projekte für Rechenzentren.
Gas Services als Kraftwerk
Die Gasturbinensparte wuchs vergleichbar um gut 20 Prozent bei einer Marge von 16,4 Prozent. Die Nachfrage nach schnell verfügbarer Stromerzeugung für Rechenzentren treibt das Geschäft.
Grid Technologies als Margenstar
Die Netztechnik legte um 26 Prozent zu und erreichte eine Marge von 18,9 Prozent – der stärkste Bereich im Konzern.
Siemens Gamesa an der Gewinnschwelle
Die Windsparte erreichte mit 0,1 Prozent Marge den Break-even, nachdem sie ihr Ergebnis um fast 1,4 Milliarden Euro verbessert hatte.
Aktionäre profitieren
Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030.
Mit einer Dividende von 2,30 € je Aktie und durch unser kontinuierliches Aktienrückkaufprogramm profitieren unsere Aktionäre vom Geschäftserfolg.
Kurzfristige Prognose
Siemens Energy Chartanalyse: die 136-Euro-Marke wird zum Nadelöhr
Charttechnisch ist die Siemens Energy-Aktie nach dem Kurssprung an der ersten echten Bewährungsprobe angekommen.
Vom Jahrestief bei rund 111 Euro Anfang November hat sich die Aktie um rund 20 Prozent erholt. Am Donnerstag lief sie bis auf knapp 135 Euro und prallte dort ab – ein erster Hinweis darauf, wie zäh der Widerstand ist. Denn genau darüber, im Bereich von 136 bis 138 Euro, verlaufen die 50-Tage-Linie und das Hoch der letzten Zwischenerholung. Die Siemens Energy Chartanalyse zeigt dahinter eine zweite Hürde: Zwischen 141 und 144 Euro liegen die exponentielle 200-Tage-Linie und die Abwärtstrendlinie seit dem Rekordhoch im April. Die einfache 200-Tage-Linie verläuft erst bei rund 154 Euro. Nach unten hat die Aktie am Donnerstag die Zone um 130 Euro verteidigt, die damit zur ersten Unterstützung wird. Darunter folgt ein Unterstützungsbündel zwischen 114 und 118 Euro.
Szenario 1: Ausbruch über die 50-Tage-Linie
Schafft die Siemens Energy-Aktie einen Schlusskurs über 136 bis 138 Euro, wäre die Erholung aus Sicht der Charttechnik bestätigt. Dann rückt die Zone um 141 bis 144 Euro in den Blick. Rückenwind könnten die Investorentermine liefern: Nach London stehen am Freitag Roadshows in Paris und Frankfurt an, am 24. November folgt das Deutsche Eigenkapitalforum. Auch der laufende Aktienrückkauf stützt.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 130 und 136 Euro
Nach dem Kurssprung von mehr als 10 Prozent am Zahlentag wäre eine Konsolidierung unterhalb der 50-Tage-Linie nicht ungewöhnlich. Die gekürzten Kursziele einiger Banken könnten den Aufwärtsdrang vorerst bremsen, ohne das Bild zu drehen – solange die 130 Euro halten.
Szenario 3: Rückfall unter 130 Euro
Fällt die Aktie unter die Zone um 130 Euro, wäre der Erholungsversuch vorerst gescheitert. Dann droht ein Test des Unterstützungsbündels zwischen 114 und 118 Euro. Auslöser könnten neue Zweifel am Ausbautempo der KI-Rechenzentren in den USA sein, die die Aktie bereits seit April belastet haben.
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Strom wird zum knappsten Gut der KI-Ära
Wer über die nächsten Wochen hinausblickt, findet in der Siemens Energy-Aktie Prognose die eigentlich spannende Geschichte: einen Konzern, der seine Profitabilität bis 2030 noch einmal fast verdoppeln will.
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent an. Der Gewinn nach Steuern soll auf rund 5 Milliarden Euro steigen, der Free Cashflow vor Steuern auf rund 10 Milliarden Euro. Bis 2030 will der Konzern im Schnitt um 12 bis 14 Prozent pro Jahr wachsen und die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigern. Die Grundlage dafür ist der Auftragsbestand: Mit 164 Milliarden Euro entspricht er rund dem 3,7-Fachen eines Jahresumsatzes. Entscheidend wird die Lieferfähigkeit. Laut der französischen Zeitung Les Echos dauert die Fertigung einer großen Gasturbine rund 24 Monate und 6.500 Arbeitsstunden – wer heute bestellt, bekommt seine Turbine frühestens 2028.
Siemens Energy: Ergebnismarge vor Sondereffekten
Prozent
- Ausblick und Ziel des Managements
Wert für 2025 eigene Berechnung aus Ergebnis vor Sondereffekten (2,355 Mrd. Euro) und Umsatz (39,1 Mrd. Euro). Ausblick und Ziel als Spannen, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Siemens Energy, Mitteilungen vom November 2025 und 11. November 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Marge
|2025
|6,0
|2026
|12,4
|2027 (Ausblick)
|14–16
|2030 (Ziel)
|20–22
KI-Rechenzentren
Rund 15 Milliarden Euro des Auftragsbestands entfallen bereits auf Rechenzentren. Gas Services soll 2027 um 24 bis 26 Prozent wachsen, bei einer Marge von 18 bis 20 Prozent.
Netzausbau
Grid Technologies plant für 2027 ein Wachstum von 22 bis 24 Prozent und eine Marge von 21 bis 23 Prozent. Der Ausbau der Stromnetze ist weltweit eine Generationenaufgabe.
Steigender Strombedarf
Deutsche-Bank-Analyst Gael de-Bray schätzt, dass Siemens Energy bis 2040 rund ein Fünftel des Wachstums beim Strombedarf ausmachen könnte.
Portfolio-Fantasie
Laut Reuters erwägt Siemens Energy einen Teilverkauf oder Börsengang der langsamer wachsenden Industriesparte Transformation of Industry – Gespräche ab Frühjahr 2027, Umsetzung nicht vor 2028.
Bleibt die Bewertung – der Kern jeder Siemens Energy Aktienanalyse. Auf Basis des Gewinns je Aktie 2026 von 4,44 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 30. Mit dem für 2027 angepeilten Gewinn von rund 5 Milliarden Euro sinkt es rechnerisch auf etwa 25, der Aktienrückkauf dürfte den Gewinn je Aktie zusätzlich stützen. Der US-Konkurrent GE Vernova wird mit einem erwarteten KGV von rund 32 gehandelt. Gelingt der Margensprung bis 2030, wächst Siemens Energy in die Bewertung hinein. Kühlt der KI-Investitionszyklus ab, wäre die Fallhöhe dagegen erheblich – das hat der Kurssturz seit April gezeigt.
Die Siemens Energy-Aktie auf einen Blick
Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 132,70 Euro (Tradegate) am Morgen des 13. November 2026
Rekordschluss: gut 191 Euro (April 2026), Jahrestief: rund 111 Euro (Anfang November 2026)
Chartmarken: Unterstützung um 130 Euro, 50-Tage-Linie um 136 Euro, Widerstand 141 bis 144 Euro, einfache 200-Tage-Linie um 154 Euro
GJ 2026: Umsatz 44,2 Mrd. Euro, Marge 12,4 Prozent, Gewinn 4,1 Mrd. Euro, Gewinn je Aktie 4,44 Euro
Auftragsbestand: 164 Mrd. Euro, davon rund 15 Mrd. Euro Rechenzentren
Ausblick GJ 2027: Wachstum 14 bis 16 Prozent, Marge 14 bis 16 Prozent, Gewinn rund 5 Mrd. Euro
Ziele 2030: Wachstum 12 bis 14 Prozent pro Jahr, Marge 20 bis 22 Prozent
Dividendenvorschlag: 2,30 Euro, Rückkauf bis zu 9 Mrd. Euro bis 2030
Analysten-Kursziele: 125 Euro (Panmure Liberum) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI)
Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Siemens Energy-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet die Zone um die 50-Tage-Linie bei 136 bis 138 Euro. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein positives Signal mit Blick auf 141 bis 144 Euro. Nach unten ist die Zone um 130 Euro die erste Unterstützung.
Warum senken einige Analysten ihre Kursziele?
Goldman Sachs (200 Euro), Bank of America (220 Euro) und LBBW (173 Euro) haben ihre Ziele gekürzt, bleiben aber positiv gestimmt. Ein Grund dürfte der Gewinnausblick für 2027 sein, der mit rund 5 Milliarden Euro unter den Markterwartungen lag. Die Häuser selbst nannten in den vorliegenden Berichten keine Details.
Welche Kursziele gibt es für die Siemens Energy-Aktie?
Die Spanne reicht von 125 Euro (Panmure Liberum, „Hold“) über 175 Euro (Oddo BHF) und 200 Euro (Goldman Sachs, RBC) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI).
Was sagt die Siemens Energy Chartanalyse?
Die Aktie hat sich vom Jahrestief um rund 20 Prozent erholt, ist am Donnerstag bei knapp 135 Euro aber abgeprallt. Sie notiert weiter unter der 50- und der 200-Tage-Linie, der Abwärtstrend seit April ist noch nicht gebrochen.
Ist die Siemens Energy-Aktie zu teuer?
Das KGV liegt auf Basis 2026 bei rund 30, auf Basis des Gewinnziels 2027 bei rund 25. Erreicht Siemens Energy seine Margenziele bis 2030, relativiert sich die Bewertung deutlich.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.