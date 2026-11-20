Die Siemens Energy-Aktie (Symbol ENR, ISIN DE000ENER6Y0) war am Freitag einer der größten Verlierer im DAX: Sie schloss bei 118,32 Euro, ein Minus von 6,61 Prozent. Das Bemerkenswerte daran: Der Konzern sitzt auf einem Rekord-Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro, dem mehr als dreieinhalb Jahresumsätzen. Es gab keine konkrete Unternehmensnachricht, die den Einbruch erklärt.
Siemens Energy-Aktie: Minus 6,6 Prozent trotz 164 Mrd. Euro Aufträgen – zweifelt der Markt am KI-Strom?
Die Siemens Energy-Aktie schloss bei 118,32 Euro, 6,6 Prozent im Minus, obwohl der Auftragsbestand mit 164 Milliarden Euro ein Rekord ist. Was den DAX-Wert belastet und was Analysten sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Symbol
- ENR (Xetra)
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Index
- DAX
- Dividendenvorschlag
- 2,30 Euro je Aktie (Vorjahr 0,70 Euro)
Stand: 20.11.2026, Xetra-Schluss
Der DAX schloss mit 24.802,78 Punkten 2,6 Prozent tiefer, es war der sechste Verlusttag in Folge. Seit dem Rekord von 27.001,67 Punkten am 12. November ist der Index tief gefallen und rutschte unter die 200-Tage-Linie. Die Verkaufswelle bei KI-Werten, die an der Wall Street Nvidia um 14 Prozent und den Nasdaq 100 um 5,61 Prozent drückte, traf in Frankfurt jene Industrietitel, die vom KI-Boom über Strom, Netze und Gasturbinen leben.
Der Absturz
Warum fällt die Siemens Energy-Aktie, obwohl die Auftragsbücher voll sind?
Nach Angaben von aktiencheck.de und boerse-express.com hängt die Schwäche an der Marktlage: der globalen Flucht aus KI-nahen Aktien und der Sorge, der Ausbau von Rechenzentren in den USA könnte langsamer vorankommen. Genau diese Nachfrage treibt das Geschäft mit Gasturbinen und Netztechnik. Technisch notierte die Aktie zudem unter wichtigen Durchschnittslinien.
Auch ein Detail aus den Zahlen vom 11. November spielt eine Rolle: Der Auftragseingang des vierten Quartals lag nach aktiencheck.de mit 14,8 Milliarden Euro unter der Erwartung von rund 15,5 Milliarden Euro, bei Gasturbinen kamen nur etwa 2 Gigawatt neu hinzu. Berenberg liest das als Timing-Effekt, nicht als schwächere Nachfrage.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|44,2 Mrd. €
|Auftragseingang
|68,1 Mrd. € (+18,8 % vergleichbar)
|Auftragsbestand
|164 Mrd. €
|Gewinnmarge vor Sondereffekten
|12,4 %
|Dividendenvorschlag
|2,30 € (Vorjahr 0,70 €)
Geschäftsjahr bis 30.09.2026
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 11.11.2026 laut aktiencheck.de und boerse-express.com
Wie sieht der Ausblick der Siemens Energy-Aktie für 2027 aus?
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent in Aussicht. Bis 2030 soll die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen. Beim Konzernergebnis peilt das Unternehmen etwa 5 Milliarden Euro an; der Markt hatte laut aktiencheck.de rund 5,5 Milliarden Euro erwartet.
Das Polster ist groß: Nach Berechnung von Berenberg sind rund 85 Prozent des für 2027 erwarteten Umsatzes bereits durch Aufträge gedeckt.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Siemens Energy-Aktie?
Die Spanne der Kursziele reicht von 175 bis 250 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, nicht von aktiencheck.de.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel in Euro
|J.P. Morgan
|Overweight
|250 (zuvor 245)
|Berenberg
|Buy
|205
|Goldman Sachs
|Buy
|200 (zuvor 212)
|Oddo BHF
|Outperform (hochgestuft)
|175
Stand der Einschätzungen: 11. bis 19.11.2026
Quelle: aktiencheck.de (Zusammenstellung der Analystenstimmen)
Was spricht gegen die Siemens Energy-Aktie?
Was kommt als Nächstes für die Siemens Energy-Aktie?
Am 24. November tritt das Management auf dem Deutschen Eigenkapitalforum auf. Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 folgen am 11. Februar 2027, die Hauptversammlung am 25. Februar 2027 stimmt über die Dividende von 2,30 Euro ab.
FAQ zur Siemens Energy-Aktie
Warum fällt die Siemens Energy-Aktie? Am 20. November 2026 gab es keine konkrete Unternehmensnachricht; die Aktie litt unter dem Ausverkauf bei KI-nahen Werten und dem schwachen DAX.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy? Zum Ende des Geschäftsjahres 2026 lag er bei einem Rekord von 164 Milliarden Euro.
Welche Kursziele gibt es für die Siemens Energy-Aktie? Die genannten Häuser sehen Ziele zwischen 175 Euro (Oddo BHF) und 250 Euro (J.P. Morgan).
Zahlt Siemens Energy eine Dividende? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr; die Hauptversammlung stimmt am 25. Februar 2027 ab.
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