Nach Angaben von aktiencheck.de und boerse-express.com hängt die Schwäche an der Marktlage: der globalen Flucht aus KI-nahen Aktien und der Sorge, der Ausbau von Rechenzentren in den USA könnte langsamer vorankommen. Genau diese Nachfrage treibt das Geschäft mit Gasturbinen und Netztechnik. Technisch notierte die Aktie zudem unter wichtigen Durchschnittslinien.

Auch ein Detail aus den Zahlen vom 11. November spielt eine Rolle: Der Auftragseingang des vierten Quartals lag nach aktiencheck.de mit 14,8 Milliarden Euro unter der Erwartung von rund 15,5 Milliarden Euro, bei Gasturbinen kamen nur etwa 2 Gigawatt neu hinzu. Berenberg liest das als Timing-Effekt, nicht als schwächere Nachfrage.