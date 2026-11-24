Die Banken bleiben zuversichtlich. JPMorgan nennt 250 Euro, die Bank of America 220 Euro, Jefferies und die Deutsche Bank jeweils 210 Euro, alle mit Kaufempfehlung. Schon das niedrigste dieser Ziele liegt knapp 69 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Charttechnisch gilt die Marke von 136,30 Euro als Hürde für eine Trendwende. Der Auftragsbestand liegt bei rund 164 Milliarden Euro, für das laufende Jahr wird ein Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent erwartet.