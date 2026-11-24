Wer am Montag vorn war, ruht sich am Dienstag aus. Die Siemens Energy Aktie notiert am Vormittag bei 124,58 Euro, ein Minus von 1,49 Prozent. Einen Tag zuvor hatte der Hersteller von Gasturbinen und Netztechnik den DAX angeführt. Auf den Finanzportalen gehört die Aktie zu den meistgesuchten Werten des Tages.
Siemens Energy Aktie: Nach der DAX-Spitze die Pause – Analysten sehen bis zu 250 Euro
Die Siemens Energy Aktie verliert am Dienstagvormittag 1,49 Prozent auf 124,58 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Am Montag war der Energietechnikkonzern mit fast sieben Prozent Plus stärkster DAX-Wert. Die Kursziele der Banken liegen weit über dem Kurs.
Die Bewegung
Die Aktie tanzt nach Nvidias Takt
Am Freitag hatte die Aktie 6,61 Prozent auf 118,32 Euro verloren. Am Montag stieg sie um 6,88 Prozent auf 126,46 Euro, nachdem die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die Profiteure des Rechenzentrumsbaus angeschoben hatte. Siemens Energy liefert Turbinen und Netztechnik für die Stromversorgung dieser Anlagen. Unsere Lesart für den Dienstag: Da Nvidia vorbörslich wieder nachgibt, nehmen Anleger auch hier Gewinne mit.
Die Analysten
Zwischen 210 und 250 Euro
Die Banken bleiben zuversichtlich. JPMorgan nennt 250 Euro, die Bank of America 220 Euro, Jefferies und die Deutsche Bank jeweils 210 Euro, alle mit Kaufempfehlung. Schon das niedrigste dieser Ziele liegt knapp 69 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Charttechnisch gilt die Marke von 136,30 Euro als Hürde für eine Trendwende. Der Auftragsbestand liegt bei rund 164 Milliarden Euro, für das laufende Jahr wird ein Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent erwartet.
Einordnung der Redaktion: Die Siemens Energy Aktie wird wie ein KI-Wert gehandelt, obwohl dahinter ein Industriekonzern mit Aufträgen für viele Jahre steht. Das erklärt die Lücke zwischen Kurs und Kurszielen. Geschlossen wird sie erst, wenn der Markt wieder auf die Auftragsbücher schaut und weniger auf Nvidia.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum fällt die Siemens Energy Aktie heute?
Nach dem Plus von fast sieben Prozent am Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Eine eigene negative Meldung liegt nicht vor.
Was sagen Analysten zur Siemens Energy Aktie?
JPMorgan nennt 250 Euro, die Bank of America 220 Euro, Jefferies und die Deutsche Bank je 210 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siemens Energy Aktie?
ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y. Handelssymbol an deutschen Börsen: ENR. US-Handelssymbol (ADR): SMNEY.
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