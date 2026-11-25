Die Siemens Energy-Aktie (Handelssymbol ENR, ISIN DE000ENER6Y0) erlebt eine Achterbahnfahrt ohne eigene Nachricht: Am Montag sprang der Kurs um 6,9 Prozent auf 126,46 Euro, am Dienstag ging es um 6,8 Prozent auf 117,88 Euro wieder abwärts, am Mittwoch rutscht die Siemens Energy-Aktie weiter und notiert am Abend bei rund 117 Euro. Gegenüber dem Montagsschluss sind das gut 7 Prozent. Der Auftragsbestand ist so hoch wie nie, das Papier wird trotzdem wie ein KI-Wert mitverkauft.
Siemens Energy-Aktie: KI-Mitverkauf trotz 164 Milliarden Euro Auftragsbestand – ist der Absturz überzogen?
Siemens Energy-Aktie rutscht auf rund 117 Euro, gut 7 Prozent unter dem Montagsschluss – ohne eigene Hiobsbotschaft. Rekord-Auftragsbestand, Windauftrag, Jobwarnung: das große Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Handelssymbol
- ENR (Xetra)
- Geschäftsfelder
- Gasturbinen, Netztechnik, Windkraft (Siemens Gamesa)
Stand: 25.11.2026, Kurs: Börse Express, 25.11.2026, 20:30 Uhr, 15 Minuten verzögert
Genau darin liegt der Reiz für Anleger: Siemens Energy ist der deutsche Profiteur des KI-Booms, weil Rechenzentren enorme Mengen Strom brauchen und Gasturbinen sowie Netztechnik liefern. Wenn die Fantasie um künstliche Intelligenz kippt, trifft es auch den Münchner Konzern.
Der Auslöser
Warum fällt die Siemens Energy-Aktie ohne eigene Schlagzeile?
Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser nennt keine der ausgewerteten Quellen. Laut aktiencheck.de, das sich auf dpa-AFX stützt, gab der Kurs nach, weil Anleger den Titel als weiteren deutschen KI-Profiteur verkauften. Ein am Montag von Nvidia angestoßenes KI-Rally hatte nicht gehalten, an der Wall Street verlor die Nasdaq am Mittwoch zeitweise rund 4 Prozent.
Das Unternehmen selbst hatte in seinem Aktionärsbrief vom 17. November auf die starke KI-Abhängigkeit der Kursentwicklung hingewiesen, berichtet ad-hoc-news.de. Charttechnisch ist die Marke von 120 Euro seit Dienstag gebrochen; Widerstände sehen die Beobachter laut aktiencheck.de bei 120 sowie 126 bis 127 Euro.
|Tag
|Kurs
|Veränderung
|Freitag, 20.11.
|–
|-6,6 %
|Montag, 23.11.
|126,46
|+6,9 %
|Dienstag, 24.11.
|117,88
|-6,8 %
|Mittwoch, 25.11.
|ca. 117
|-2,9 %
Mittwoch: Stand 20:30 Uhr laut Börse Express, 15 Minuten verzögert, kein Xetra-Schlusskurs. Werte in Euro.
Quelle: aktiencheck.de (Freitag bis Dienstag), Börse Express (Mittwoch)
Die Substanz
Wie stark ist das Geschäft hinter der Siemens Energy-Aktie?
Operativ steht Siemens Energy so gut da wie lange nicht. Im Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz nach Unternehmensangaben auf 44,2 Milliarden Euro, das vergleichbare Umsatzwachstum lag bei 15,5 Prozent, das Ergebnis vor Sondereffekten bei 5,5 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord. Die Dividende für das abgelaufene Jahr beträgt 2,30 Euro je Aktie.
Für 2027 stellt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent, einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow vor Steuern von rund 10 Milliarden Euro in Aussicht.
Gasturbinen und Netze
Die Nachfrage von Rechenzentren und der Netzausbau füllen die Bücher; der Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro sichert die Auslastung über Jahre.
Windsparte wieder im Plus
Siemens Gamesa wurde von Vattenfall und Copenhagen Infrastructure Partners am 18. November für die erste Phase des niederländischen Offshore-Windparks Zeevonk ausgewählt: 69 Turbinen mit je 15 Megawatt, zusammen etwas mehr als ein Gigawatt.
Prognose bestätigt Wachstum
Das Ziel von rund 5 Milliarden Euro Nettogewinn im Geschäftsjahr 2027 setzt eine anhaltend hohe Auslastung voraus.
Die Analysten
Was sagen Analysten zum Kursziel der Siemens Energy-Aktie?
Die Kursziele der Analysten liegen deutlich über dem aktuellen Kurs. Laut ad-hoc-news.de hob die Grupo Santander am 17. November das Kursziel von 205 auf 221 Euro an und bestätigte die Einstufung Outperform. Haitong International Research stufte von Outperform auf Overweight hoch und nennt 154,71 Euro. Zwei weitere, nicht namentlich genannte Häuser bestätigten Outperform und senkten ihre Ziele auf 185 und 201 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Grupo Santander
|Outperform
|221 (zuvor 205)
|Haitong International
|Overweight (zuvor Outperform)
|154,71
Stand: Studien vom 16./17.11.2026. Kursziele in Euro. Einschätzungen Dritter.
Quelle: ad-hoc-news.de, 25.11.2026
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Siemens Energy-Aktie?
Ein bestätigter Termin liegt in den ausgewerteten Quellen nicht vor. Kurzfristig dürfte die Stimmung im KI-Sektor den Takt vorgeben: Am Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch lag laut Börse Express im April bei 195,38 Euro; bei 115 bis 117 Euro liegt die Siemens Energy-Aktie damit rund 40 Prozent darunter.
Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie
Warum fällt die Siemens Energy-Aktie? Eine eigene Nachricht gibt es nicht; Anleger verkaufen den Titel mit den KI-Werten, nachdem das Nvidia-Rally vom Montag nicht gehalten hat.
Wie hoch ist der Auftragsbestand? Der Rekord liegt bei 164 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol? Die ISIN der Siemens Energy-Aktie lautet DE000ENER6Y0, das Handelssymbol ENR (Xetra).
Wie hoch ist die Dividende? Für das Geschäftsjahr 2026 beträgt sie 2,30 Euro je Aktie.
Welche Kursziele nennen Analysten? Santander 221 Euro (Outperform), Haitong 154,71 Euro (Overweight), Stand 16./17. November.
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