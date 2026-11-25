Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser nennt keine der ausgewerteten Quellen. Laut aktiencheck.de, das sich auf dpa-AFX stützt, gab der Kurs nach, weil Anleger den Titel als weiteren deutschen KI-Profiteur verkauften. Ein am Montag von Nvidia angestoßenes KI-Rally hatte nicht gehalten, an der Wall Street verlor die Nasdaq am Mittwoch zeitweise rund 4 Prozent.

Das Unternehmen selbst hatte in seinem Aktionärsbrief vom 17. November auf die starke KI-Abhängigkeit der Kursentwicklung hingewiesen, berichtet ad-hoc-news.de. Charttechnisch ist die Marke von 120 Euro seit Dienstag gebrochen; Widerstände sehen die Beobachter laut aktiencheck.de bei 120 sowie 126 bis 127 Euro.