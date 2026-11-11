Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) meldet sich mit einem beeindruckenden Kursfeuerwerk zurück! Während Anleger nach den jüngsten Turbulenzen noch über die weitere Entwicklung des Energietechnikkonzerns diskutierten, liefert Siemens Energy am 11. November 2026 eine eindrucksvolle Antwort: Rekordzahlen, eine deutlich höhere Dividende, milliardenschwere Aktienrückkäufe und ambitionierte Wachstumsziele bis 2030. Die Börse reagiert begeistert. Auf Xetra klettert die Siemens Energy-Aktie um 9,1 Prozent auf 130,72 Euro. Zusätzlichen Rückenwind erhält das Papier durch eine optimistische Aktienanalyse der Investmentbank Jefferies. Analyst Lucas Ferhani bestätigt sein Rating "buy" und hält am unveränderten Kursziel 210 Euro fest. Damit sieht Jefferies gegenüber dem aktuellen Aktienkurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 60,6 Prozent. Eine bemerkenswerte Perspektive für einen Konzern, der sich innerhalb weniger Jahre von einem industriellen Sanierungsfall zu einem der spannendsten Profiteure des weltweiten Energieinfrastrukturbooms entwickelt hat. Doch was steckt hinter dem Optimismus von Lucas Ferhani? Warum betrachtet Jefferies insbesondere die langfristigen Unternehmensziele als entscheidenden Wendepunkt? Und können die ambitionierten Erwartungen an Siemens Energy tatsächlich erfüllt werden?
Siemens Energy Aktie: Jefferies sieht enormes Potenzial nach Rekordzahlen
Jefferies bleibt bullish
Jefferies bleibt bullish: Lucas Ferhani bestätigt Kursziel 210 Euro
Die aktuelle Siemens Energy-Aktienanalyse von Jefferies vom 11. November 2026 fällt eindeutig positiv aus. Analyst Lucas Ferhani bestätigt das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 210 Euro. Besonders bemerkenswert ist, dass Jefferies die optimistische Einschätzung unmittelbar nach Veröffentlichung der jüngsten Geschäftszahlen bekräftigt. Lucas Ferhani sieht im starken vierten Geschäftsquartal einen wichtigen Vertrauensbeweis für die weitere Entwicklung des Energietechnikkonzerns. Die Prognose für das neue Geschäftsjahr entspricht nach seiner Einschätzung zunächst weitgehend den Erwartungen. Den eigentlichen Höhepunkt bildet jedoch die langfristige Strategie bis 2030. Der Ausblick auf dieses Geschäftsjahr sei ein "Meilenstein", lautet die in der veröffentlichten Zusammenfassung der Jefferies-Studie wiedergegebene Einschätzung. Besonders interessant: Lucas Ferhani hält es für möglich, dass die Gewinnschätzungen infolge der neuen langfristigen Zielsetzungen im zweistelligen Prozentbereich steigen könnten. Damit richtet Jefferies den Blick nicht allein auf die bereits erzielten Rekordergebnisse, sondern vor allem auf das zusätzliche Ertragspotenzial der kommenden Jahre. Das Kursziel 210 Euro und das bestätigte Rating "buy" unterstreichen, dass Jefferies der Siemens Energy-Aktie weiterhin erhebliche Kurschancen zutraut.
Siemens Energy-Aktie: 60,6 Prozent Kurspotenzial bis zum Jefferies-Kursziel
Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht die Dimension der Jefferies-Prognose. Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 130,72 Euro liegt das Kursziel 210 Euro um 79,28 Euro höher. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 60,6 Prozent. Für Anleger ist das eine außergewöhnlich große Differenz zwischen Börsenkurs und Analystenziel. Würde die Siemens Energy-Aktie tatsächlich auf 210 Euro steigen, entspräche dies gegenüber dem aktuellen Niveau einem erheblichen Wertzuwachs. Allerdings handelt es sich beim Kursziel 210 Euro um eine Analystenschätzung und keineswegs um eine garantierte Kursentwicklung. Entscheidend ist, ob Siemens Energy seine operativen Fortschritte fortsetzen und die langfristigen Margenziele erreichen kann. Lucas Ferhani von Jefferies setzt offenbar darauf, dass der Markt das zukünftige Gewinnpotenzial des Konzerns noch nicht vollständig berücksichtigt. Gerade die Kombination aus wachsender Nachfrage nach Gasturbinen, massiven Investitionen in Stromnetze und einer verbesserten Profitabilität könnte nach dieser positiven Aktienanalyse zusätzliche Bewertungsspielräume eröffnen.
Rekordjahr 2026: Siemens Energy liefert beeindruckende Geschäftszahlen
Die fundamentale Grundlage für den Optimismus von Jefferies bilden die außergewöhnlich starken Geschäftszahlen von Siemens Energy. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2026 erzielte der Konzern einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis entspricht dies einem Wachstum von 15,5 Prozent. Noch beeindruckender entwickelte sich die Profitabilität. Das Ergebnis vor Sondereffekten stieg von 2,355 Milliarden Euro im Vorjahr auf 5,486 Milliarden Euro. Damit hat Siemens Energy das operative Ergebnis auf dieser Basis mehr als verdoppelt. Die entsprechende Ergebnismarge verbesserte sich auf 12,4 Prozent. Auch unter dem Strich präsentierte sich Siemens Energy ausgesprochen stark. Der Nettogewinn erhöhte sich von 1,685 Milliarden Euro auf 4,129 Milliarden Euro. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie erreichte 4,44 Euro nach 1,63 Euro im Vorjahr. Diese Zahlen zeigen, dass die operative Erholung längst nicht mehr nur auf Zukunftsversprechen beruht. Siemens Energy erwirtschaftet inzwischen erhebliche Gewinne. Für Jefferies-Analyst Lucas Ferhani dürfte insbesondere die Kombination aus Umsatzwachstum und steigender Profitabilität ein entscheidendes Argument für das bestätigte Rating "buy" sein. Die Ergebnisse schaffen eine deutlich solidere Grundlage für die ambitionierten Ziele bis 2030.
Jefferies sieht 2030-Ausblick als entscheidenden Meilenstein
Das wichtigste Argument der aktuellen Siemens Energy-Aktienanalyse von Jefferies liegt in den langfristigen Unternehmenszielen. Siemens Energy strebt bis zum Geschäftsjahr 2030 eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 20 bis 22 Prozent an. Gegenüber den bereits deutlich verbesserten 12,4 Prozent des Geschäftsjahres 2026 wäre dies ein weiterer erheblicher Profitabilitätssprung. Lucas Ferhani bezeichnet den Ausblick auf 2030 in der veröffentlichten Zusammenfassung seiner Analyse als "Meilenstein". Diese Einschätzung ist von besonderer Bedeutung. Denn während die kurzfristigen Prognosen für das neue Geschäftsjahr nach Einschätzung von Jefferies weitgehend im erwarteten Rahmen liegen, könnte die langfristige Perspektive eine Neubewertung auslösen. Lucas Ferhani hält sogar zweistellige prozentuale Anhebungen der Gewinnschätzungen für möglich. Dabei geht es nicht um eine bereits vollzogene Prognoseanhebung, sondern um potenzielle Anpassungen der Markterwartungen. Sollte Siemens Energy die angestrebten Margen tatsächlich erreichen, könnte der Konzern seine Ertragskraft erheblich steigern. Das Kursziel 210 Euro von Jefferies spiegelt die Zuversicht wider, dass Siemens Energy auch langfristig von strukturellen Wachstumstrends profitieren kann.
Auftragseingang von 68,1 Milliarden Euro: Siemens Energy profitiert vom Energieboom
Besonders beeindruckend entwickelte sich der Auftragseingang. Siemens Energy verbuchte im Geschäftsjahr 2026 neue Bestellungen im Volumen von 68,1 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis entspricht dies einem Anstieg von 18,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, die sogenannte Book-to-Bill-Ratio, erreichte 1,54. Damit erhielt Siemens Energy deutlich mehr neue Aufträge, als im gleichen Zeitraum Umsatz erwirtschaftet wurde. Für Anleger ist dies ein wichtiges Signal. Eine hohe Nachfrage verbessert die zukünftige Auslastung und schafft grundsätzlich eine bessere Planbarkeit der Geschäftsentwicklung. Besonders stark profitieren die Geschäftsbereiche Gas Services und Grid Technologies. Weltweit investieren Energieversorger, Industrieunternehmen und Staaten erhebliche Summen in neue Kraftwerkskapazitäten, Stromnetze und eine zuverlässigere Energieversorgung. Siemens Energy gehört zu den Unternehmen, die dafür wichtige Technologien liefern. Die positive Aktienanalyse von Jefferies lässt sich vor diesem Hintergrund auch als Vertrauen in die strukturelle Nachfrage nach Energieinfrastruktur verstehen. Allerdings müssen die Aufträge erst erfolgreich abgearbeitet werden, bevor aus dem hohen Bestellvolumen entsprechende Gewinne und Cashflows entstehen.
Gasturbinen werden zum Wachstumsmotor: Rechenzentren erhöhen den Strombedarf
Ein zentraler Wachstumstreiber für Siemens Energy ist die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Gasturbinen. Weltweit wächst der Strombedarf, während gleichzeitig hohe Anforderungen an Versorgungssicherheit und Netzstabilität bestehen. Besonders der Ausbau von Rechenzentren und Anwendungen der künstlichen Intelligenz verstärkt den Bedarf an zuverlässiger Stromerzeugung. Siemens Energy verfügt mit seinem Geschäftsbereich Gas Services über eine starke Position in diesem Markt. Moderne Gasturbinen werden für neue Kraftwerke benötigt und können zugleich bestehende Energieinfrastrukturen ergänzen. Hinzu kommen langfristige Wartungs- und Serviceverträge, die wiederkehrende Einnahmen ermöglichen. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Gas Services bereits ein vergleichbares Umsatzwachstum von 20,3 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 16,4 Prozent. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Siemens Energy eine weitere Beschleunigung. Der Umsatz soll auf vergleichbarer Basis um 24 bis 26 Prozent wachsen, während die Ergebnismarge auf 18 bis 20 Prozent steigen soll. Diese Perspektive verdeutlicht, warum Jefferies mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 210 Euro optimistisch bleibt. Allerdings können hohe Erwartungen an den Gasturbinenmarkt auch Risiken bergen, etwa durch Kapazitätsengpässe, Lieferverzögerungen oder veränderte Investitionsentscheidungen der Kunden.
Stromnetze als Goldgrube: Grid Technologies profitiert von Milliardeninvestitionen
Neben dem Gasturbinengeschäft entwickelt sich Grid Technologies zu einem der wichtigsten Wachstumsmotoren von Siemens Energy. Der weltweite Ausbau der Stromnetze ist eine zentrale Voraussetzung für die Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Gebäuden. Gleichzeitig müssen neue Wind- und Solaranlagen, große Rechenzentren und zusätzliche Kraftwerkskapazitäten in die Energieinfrastruktur integriert werden. Siemens Energy liefert dafür unter anderem Transformatoren, Schaltanlagen und Technologien zur Hochspannungs-Gleichstromübertragung. Die Nachfrage ist entsprechend hoch. Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Grid Technologies den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 26,2 Prozent. Die Ergebnismarge vor Sondereffekten erreichte bereits 18,9 Prozent. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Siemens Energy ein weiteres Umsatzwachstum von 22 bis 24 Prozent und eine Marge zwischen 21 und 23 Prozent. Damit könnte der Geschäftsbereich seine ohnehin hohe Profitabilität nochmals verbessern. Für die Aktienanalyse von Jefferies ist diese Entwicklung ein wichtiger fundamentaler Hintergrund. Denn der Netzausbau dürfte über viele Jahre hinweg hohe Investitionen erfordern. Allerdings bleibt entscheidend, dass Siemens Energy die starke Nachfrage auch bei steigenden Produktionsvolumina wirtschaftlich erfolgreich bedienen kann.
Siemens Gamesa schafft die Wende: Ein früheres Sorgenkind wird stabiler
Eine der wichtigsten Nachrichten des Geschäftsjahres 2026 betrifft Siemens Gamesa. Das Windenergiegeschäft hatte Siemens Energy in der Vergangenheit mit erheblichen Qualitätsproblemen, hohen Verlusten und finanziellen Belastungen unter Druck gesetzt. Nun meldet der Konzern einen wichtigen Fortschritt. Siemens Gamesa erreichte im Geschäftsjahr 2026 beim Ergebnis vor Sondereffekten die Gewinnschwelle. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das entsprechende Ergebnis um fast 1,4 Milliarden Euro. Für Siemens Energy ist das ein bedeutender Erfolg. Denn die Stabilisierung des Windgeschäfts reduziert einen wesentlichen Belastungsfaktor für die Konzernprofitabilität. Allerdings bleibt die weitere Entwicklung anspruchsvoll. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Siemens Energy bei Siemens Gamesa ein vergleichbares Umsatzminus von 1 bis 3 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von lediglich 0 bis 2 Prozent. Von einer dauerhaft hochprofitablen Sparte kann daher noch keine Rede sein. Für Jefferies-Analyst Lucas Ferhani dürfte die erreichte Gewinnschwelle dennoch ein wichtiger Baustein für das Vertrauen in die langfristige Entwicklung sein. Entscheidend wird sein, ob Siemens Gamesa seine operative Stabilisierung fortsetzen kann.
8,8 Milliarden Euro Free Cashflow: Siemens Energy gewinnt finanzielle Stärke
Neben dem Umsatz- und Gewinnwachstum überzeugt Siemens Energy mit einer außergewöhnlich starken Entwicklung des Free Cashflows. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Free Cashflow vor Steuern von 4,663 Milliarden Euro auf 8,799 Milliarden Euro. Damit hat sich der Mittelzufluss nahezu verdoppelt. Für Anleger ist diese Kennzahl besonders wichtig, weil sie zeigt, wie viel Liquidität das operative Geschäft nach den entsprechenden Investitionsausgaben generiert. Allerdings profitierte Siemens Energy auch von Kundenvorauszahlungen und Reservierungsgebühren im Zusammenhang mit dem hohen Auftragseingang. Solche Zahlungen stärken die Liquidität, dürfen aber nicht vollständig mit dauerhaft wiederkehrenden operativen Überschüssen gleichgesetzt werden. Dennoch ist die Entwicklung bemerkenswert. Die finanzielle Stärke ermöglicht es Siemens Energy, Investitionen zu finanzieren und gleichzeitig die Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Die bestätigte Jefferies-Aktienanalyse mit dem Kursziel 210 Euro erhält dadurch zusätzliche fundamentale Unterstützung. Denn steigende Gewinne sind besonders überzeugend, wenn sie mit einer starken Liquiditätsentwicklung einhergehen.
Dividende steigt auf 2,30 Euro: Siemens Energy belohnt seine Aktionäre
Die starke Geschäftsentwicklung soll sich auch für die Aktionäre auszahlen. Siemens Energy schlägt für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor. Im Vorjahr waren es lediglich 0,70 Euro gewesen. Damit würde die Ausschüttung mehr als verdreifacht. Bezogen auf den aktuellen Xetra-Kurs von 130,72 Euro entspricht die vorgeschlagene Dividende einer rechnerischen Rendite von rund 1,8 Prozent. Siemens Energy ist damit zwar keine klassische Hochdividendenaktie, doch die deutliche Erhöhung unterstreicht die verbesserte finanzielle Situation. Besonders interessant ist, dass die Dividendenpolitik durch umfangreiche Aktienrückkäufe ergänzt wird. Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr kaufte Siemens Energy eigene Aktien im Volumen von rund 3,1 Milliarden Euro zurück. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 plant das Unternehmen zusätzliche Rückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro. Solche Programme können den Gewinn je verbleibender Aktie unterstützen, sofern die zurückgekauften Aktien entsprechend eingezogen werden. Für Anleger ist die Kombination aus Wachstum, steigender Profitabilität und Kapitalrückführung attraktiv. Auch sie bildet einen wichtigen Hintergrund für das bestätigte Rating "buy" von Jefferies.
Lucas Ferhani erwartet mögliche Anhebungen der Gewinnschätzungen
Ein besonders spannender Aspekt der aktuellen Siemens Energy-Aktienanalyse betrifft die zukünftigen Gewinnerwartungen. Jefferies-Analyst Lucas Ferhani hält es angesichts der langfristigen Unternehmensziele für möglich, dass die Schätzungen im zweistelligen Prozentbereich steigen. Diese Aussage besitzt erhebliches Gewicht. Denn die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von den aktuellen Gewinnen ab, sondern vor allem von den erwarteten zukünftigen Erträgen. Wenn Analysten ihre Gewinnprognosen deutlich erhöhen, kann dies eine höhere Unternehmensbewertung rechtfertigen. Allerdings ist eine mögliche Anhebung der Schätzungen noch keine Garantie für steigende Aktienkurse. Entscheidend ist, wie viel Optimismus bereits im Börsenkurs enthalten ist. Siemens Energy hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert und wird inzwischen von zahlreichen Anlegern als Profiteur des weltweiten Energieinfrastrukturbooms betrachtet. Jefferies bleibt dennoch zuversichtlich. Lucas Ferhani bestätigt das Kursziel 210 Euro und das Rating "buy", weil die langfristigen Perspektiven nach seiner Einschätzung weiteres Potenzial eröffnen.
Warum Jefferies trotz der starken Kursentwicklung optimistisch bleibt
Die Siemens Energy-Aktie hat bereits eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich. Umso interessanter ist die Frage, weshalb Jefferies weiterhin ein Kursziel von 210 Euro für angemessen hält. Die aktuelle Aktienanalyse liefert dafür mehrere Anhaltspunkte. Erstens stärkt das außergewöhnlich gute vierte Geschäftsquartal das Vertrauen in die operative Entwicklung. Zweitens entspricht der kurzfristige Ausblick weitgehend den Erwartungen, sodass keine grundlegende Enttäuschung erkennbar ist. Drittens eröffnet die langfristige Strategie bis 2030 nach Einschätzung von Lucas Ferhani zusätzlichen Spielraum für höhere Gewinnschätzungen. Gerade dieser dritte Punkt scheint für Jefferies entscheidend zu sein. Siemens Energy könnte sich von einem Unternehmen mit erheblichen Restrukturierungsproblemen zu einem dauerhaft hochprofitablen Anbieter von Energieinfrastruktur entwickeln. Allerdings setzt eine solche Neubewertung voraus, dass die ambitionierten Ziele tatsächlich erreicht werden. Jefferies bleibt mit dem bestätigten Rating "buy" optimistisch, doch die Risiken einer hohen Bewertung sollten Anleger nicht unterschätzen.
Welche Risiken Jefferies-Anleger bei Siemens Energy beachten sollten
Trotz der positiven Aktienanalyse von Jefferies ist Siemens Energy keineswegs frei von Risiken. Die langfristigen Margenziele bis 2030 sind ambitioniert und setzen eine erfolgreiche operative Umsetzung voraus. Besonders im Gasturbinen- und Stromnetzgeschäft muss Siemens Energy die Produktionskapazitäten ausbauen, Lieferketten stabil halten und komplexe Großprojekte zuverlässig abwickeln. Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen könnten die Profitabilität belasten. Hinzu kommen mögliche Veränderungen bei der weltweiten Investitionsbereitschaft. Höhere Finanzierungskosten, politische Unsicherheiten oder eine schwächere Konjunktur könnten einzelne Energieprojekte verzögern. Auch Siemens Gamesa bleibt ein Risikofaktor. Zwar wurde die Gewinnschwelle erreicht, doch die erwartete Marge für das neue Geschäftsjahr liegt weiterhin auf niedrigem Niveau. Darüber hinaus könnte die starke Nachfrage nach Energietechnik bereits teilweise in den Aktienkurs eingepreist sein. Sollten die zukünftigen Ergebnisse hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben, wären deutliche Kurskorrekturen möglich. Diese Risiken sind eine ergänzende redaktionelle Einordnung und keine wörtlich dokumentierten Aussagen von Lucas Ferhani. Die veröffentlichte Zusammenfassung der Jefferies-Studie konzentriert sich vor allem auf die positiven Geschäftszahlen und die langfristigen Wachstumsziele.
Siemens Energy-Aktie: Was für das Kursziel 210 Euro sprechen könnte
Die fundamentalen Argumente für Siemens Energy sind beeindruckend. Der Konzern profitiert von mehreren langfristigen Wachstumstrends gleichzeitig. Der steigende weltweite Strombedarf erhöht die Nachfrage nach Erzeugungskapazitäten. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfordert leistungsfähigere Stromnetze. Rechenzentren und künstliche Intelligenz verstärken den Bedarf an zuverlässiger Energieversorgung. Gleichzeitig verbessert Siemens Energy seine operative Profitabilität und generiert erhebliche Mittelzuflüsse. Besonders wichtig ist, dass die positive Entwicklung nicht mehr ausschließlich auf einzelnen Geschäftsbereichen beruht. Gas Services und Grid Technologies wachsen stark, Transformation of Industry liefert stabile Beiträge und Siemens Gamesa hat die Gewinnschwelle erreicht. Die langfristigen Margenziele von 20 bis 22 Prozent könnten bei erfolgreicher Umsetzung zusätzliche Gewinnsteigerungen ermöglichen. Genau hier liegt der entscheidende Hintergrund für die optimistische Aktienanalyse von Jefferies. Analyst Lucas Ferhani bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 210 Euro, weil die neue langfristige Perspektive nach seiner Einschätzung erhebliches Potenzial für höhere Gewinnschätzungen eröffnet.
Siemens Energy-Aktie: Was gegen einen schnellen Anstieg auf 210 Euro spricht
Trotz des beeindruckenden Wachstumspotenzials sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass die Siemens Energy-Aktie zwangsläufig kurzfristig auf 210 Euro steigt. Das Kursziel von Jefferies ist eine Bewertungseinschätzung und keine verbindliche Prognose für einen bestimmten Handelstag. Zudem hängt die zukünftige Kursentwicklung von zahlreichen Faktoren ab. Neben den operativen Ergebnissen spielen das allgemeine Börsenumfeld, die Zinsentwicklung und die Bewertung vergleichbarer Industrieunternehmen eine wichtige Rolle. Besonders relevant ist die Frage, ob Siemens Energy die hohen Erwartungen dauerhaft übertreffen kann. Nach einer starken Kursentwicklung können bereits kleinere Enttäuschungen zu erheblichen Kursbewegungen führen. Auch die langfristigen Ziele bis 2030 müssen erst umgesetzt werden. Die angestrebte Marge von 20 bis 22 Prozent ist ambitioniert und setzt erhebliche operative Fortschritte voraus. Anleger sollten deshalb zwischen dem langfristigen wirtschaftlichen Potenzial und den kurzfristigen Risiken unterscheiden. Das bestätigte Rating "buy" von Jefferies ist ein positives Signal, ersetzt aber keine eigenständige Risikobewertung.
Fazit: Siemens Energy-Aktie mit Rekordzahlen und 60,6 Prozent Kurspotenzial laut Jefferies
Siemens Energy präsentiert sich am 11. November 2026 in beeindruckender Verfassung. Der Konzern hat ein Rekordgeschäftsjahr abgeschlossen, den Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro gesteigert und den Nettogewinn auf mehr als 4,1 Milliarden Euro erhöht. Der Free Cashflow vor Steuern erreicht 8,8 Milliarden Euro, die Dividende soll auf 2,30 Euro steigen und zusätzliche Aktienrückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro sind geplant. Gleichzeitig eröffnet die langfristige Strategie bis 2030 die Perspektive auf eine Ergebnismarge von 20 bis 22 Prozent. Für Jefferies-Analyst Lucas Ferhani ist insbesondere dieser langfristige Ausblick entscheidend. Lucas Ferhani sieht darin einen Meilenstein und hält zweistellige prozentuale Anhebungen der Gewinnschätzungen für möglich. Deshalb bestätigt Jefferies das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 210 Euro. Ausgehend vom aktuellen Xetra-Kurs von 130,72 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 60,6 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie bleibt damit aus Sicht von Jefferies attraktiv. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass die langfristigen Ziele ambitioniert sind und erhebliche operative Herausforderungen bestehen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr, ob Siemens Energy die Trendwende geschafft hat. Die aktuellen Zahlen liefern dafür überzeugende Hinweise. Entscheidend wird vielmehr sein, ob der Energietechnikkonzern seine außergewöhnliche Wachstumsdynamik bis 2030 fortsetzen kann. Gelingt dies, könnte das Kursziel 210 Euro von Jefferies eine interessante Orientierung bieten. Bleiben die Ergebnisse dagegen hinter den Erwartungen zurück, drohen Rückschläge. Die Siemens Energy-Aktie vereint damit außergewöhnliche langfristige Chancen mit Risiken, die Anleger trotz des bestätigten Rating "buy" nicht unterschätzen sollten.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 11. November 2026
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