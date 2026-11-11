Siemens Energy Aktie: Jefferies sieht enormes Potenzial nach Rekordzahlen

Siemens Energy präsentiert sich am 11. November 2026 in beeindruckender Verfassung. Der Konzern hat ein Rekordgeschäftsjahr abgeschlossen, den Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro gesteigert und den Nettogewinn auf mehr als 4,1 Milliarden Euro erhöht. Der Free Cashflow vor Steuern erreicht 8,8 Milliarden Euro, die Dividende soll auf 2,30 Euro steigen und zusätzliche Aktienrückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro sind geplant. Gleichzeitig eröffnet die langfristige Strategie bis 2030 die Perspektive auf eine Ergebnismarge von 20 bis 22 Prozent. Für Jefferies-Analyst Lucas Ferhani ist insbesondere dieser langfristige Ausblick entscheidend. Lucas Ferhani sieht darin einen Meilenstein und hält zweistellige prozentuale Anhebungen der Gewinnschätzungen für möglich. Deshalb bestätigt Jefferies das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 210 Euro. Ausgehend vom aktuellen Xetra-Kurs von 130,72 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 60,6 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie bleibt damit aus Sicht von Jefferies attraktiv. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass die langfristigen Ziele ambitioniert sind und erhebliche operative Herausforderungen bestehen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr, ob Siemens Energy die Trendwende geschafft hat. Die aktuellen Zahlen liefern dafür überzeugende Hinweise. Entscheidend wird vielmehr sein, ob der Energietechnikkonzern seine außergewöhnliche Wachstumsdynamik bis 2030 fortsetzen kann. Gelingt dies, könnte das Kursziel 210 Euro von Jefferies eine interessante Orientierung bieten. Bleiben die Ergebnisse dagegen hinter den Erwartungen zurück, drohen Rückschläge. Die Siemens Energy-Aktie vereint damit außergewöhnliche langfristige Chancen mit Risiken, die Anleger trotz des bestätigten Rating "buy" nicht unterschätzen sollten.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.