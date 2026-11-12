Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker: ENR) unter die Lupe.
Siemens Energy Aktie: Hält die Erholung?
Siemens Energy legt 8,77% zu, doch wichtige Widerstände stellen die Erholung auf die Probe.
Die Siemens Energy Aktie habe sich am Mittwoch mit einem Tagesgewinn von 8,77% den Titel als stärkster Wert im DAX 40 gesichert. Besonders bemerkenswert sei die Dynamik dieser Gegenbewegung: Erst am Vortag habe das Papier noch das Tabellenende als größter DAX-Tagesverlierer markiert. Ob aus diesem Rebound eine nachhaltige Trendwende entstehe, zeige der Blick auf die gleitenden Durchschnitte.
Chartcheck: Die Siemens Energy Aktie im Tageschart (Daily)
Bereits Ende August sei die viel beachtete SMA200 (aktuell bei 153,59 EUR) im Zuge allgemeiner Schwäche als Support aufgegeben worden – eine Linie, die zuvor als verlässliche Unterstützung gedient habe. Zwar sei es der Siemens Energy Aktie im Anschluss gelungen, sich über die SMA20 (aktuell bei 126,64 EUR) zu schieben, doch die Kraft habe nicht ausgereicht, um sich auch oberhalb der SMA50 (aktuell bei 136,37 EUR) zu etablieren. Nach mehreren erfolglosen Ausbruchsversuchen sei der Kurs wieder deutlich nach Süden abgewiesen worden.
Nach einem Zwischentief bei 117,00 EUR habe zuletzt eine Erholung eingesetzt, die jedoch exakt an der SMA20 ausgelaufen sei und das Wertpapier im Anschluss auf ein neues Jahrestief gedrückt habe. In den vergangenen Handelstagen sei nun eine erneute technische Gegenreaktion gefolgt:
Bullisches Szenario: Mit der gestrigen Tageskerze habe die Aktie wieder oberhalb der SMA20 geschlossen. Werde dieser Tagesschluss heute durch Anschlusskäufe bestätigt, rücke direkt die SMA50 bei 136,37 EUR in den Fokus. Da diese Linie zuletzt mehrfach als massiver Widerstand fungiert habe, sei hier mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA50 würde das Chartbild spürbar entspannen.
Bärisches Szenario: Bilde sich heute eine rote Tageskerze aus, komme es darauf an, ob die Marke von 126,64 EUR (SMA20) per Tagesschluss verteidigt werden könne. Falle der Kurs wieder unter die SMA20 und werde dies am Folgetag bestätigt, richte sich der Blick erneut auf die Unterseite.
Übergeordnete Einschätzung (Daily-Chart): Bärisch / Neutral
Kurzfristige Analyse: Siemens Energy im 4-Stunden-Chart (4h)
Auch im kurzfristigen 4h-Chart zeige sich das Ringen um eine Bodenbildung. Im Oktober sei die Siemens Energy Aktie mehrfach daran gescheitert, sich nachhaltig von der SMA200 (aktuell bei 135,37 EUR) nach Norden zu lösen. Nach dem Oktober-Tief habe eine Entlastungsbewegung zwar über die SMA20 (121,70 EUR) und die SMA50 (125,45 EUR) geführt, sei aber noch vor Erreichen der SMA200 wieder nach unten abgedreht – ein neues Jahrestief sei die Folge gewesen.
Seit Freitag der vergangenen Handelswoche laufe nun die aktuelle Erholungswelle. Nach einem erfolgreichen Pullback an die SMA20 habe das Papier frischen Schwung aufnehmen und die SMA50 im 4h-Chart zurückerobern können:
Chancen auf der Oberseite: Halte das Kaufinteresse heute an, sei ein Anlauf an die SMA200 (135,37 EUR) realistisch. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Durchschnittslinie würde das 4h-Chart auf bullisch drehen.
Wichtige Unterstützungen: Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise bereits an der SMA50 (125,45 EUR) aufgefangen werden. Breche dieser Support, biete die SMA20 bei 121,70 EUR den nächsten Halt. Um das bullische Momentum nicht zu gefährden, dürfe die Aktie nicht mehr signifikant unter die SMA50 zurückfallen.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): Neutral
Tagesprognose für heute (12.11.2026): Abwärts (Konsolidierung nach dem starken Anstieg wahrscheinlich)
Wichtige Kursmarken für die Siemens Energy Aktie im Überblick
Widerstandszonen (in EUR):
135,37 EUR: SMA200 4h
136,37 EUR: SMA50 Daily
137,70 EUR
144,70 EUR
153,59 EUR: SMA200 Daily
162,70 EUR: Offenes GAP
Unterstützungszonen (in EUR):
126,64 EUR: SMA20 Daily
126,06 EUR
125,47 EUR: Bereich SMA50 4h
123,45 EUR / 123,27 EUR
121,70 EUR: SMA20 4h
117,00 EUR: Markantes Zwischentief
114,58 EUR / 112,26 EUR / 111,14 EUR
106,85 EUR: Offenes GAP
(Analyse vom 12.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.