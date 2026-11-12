Siemens Energy Aktie: Hält die Erholung?

Bereits Ende August sei die viel beachtete SMA200 (aktuell bei 153,59 EUR) im Zuge allgemeiner Schwäche als Support aufgegeben worden – eine Linie, die zuvor als verlässliche Unterstützung gedient habe. Zwar sei es der Siemens Energy Aktie im Anschluss gelungen, sich über die SMA20 (aktuell bei 126,64 EUR) zu schieben, doch die Kraft habe nicht ausgereicht, um sich auch oberhalb der SMA50 (aktuell bei 136,37 EUR) zu etablieren. Nach mehreren erfolglosen Ausbruchsversuchen sei der Kurs wieder deutlich nach Süden abgewiesen worden.