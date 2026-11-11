Siemens Energy Aktie: Gasturbinen-Boom noch nicht am Höhepunkt - UBS rät weiterhin zum Kauf

Die Zahlen für das Geschäftsjahr und der Ausblick stehen im Zentrum der aktuellen Aktienanalyse der UBS. Analyst Christopher Leonard erwartete eine positive Marktreaktion, weil Siemens Energy mit seinen Aussagen zum Gasturbinen-Geschäft eine Fortsetzung des Aufschwungs in Aussicht gestellt hat. Entscheidend ist dabei nicht allein die bisherige Entwicklung, sondern vor allem die Frage, ob das Unternehmen seine operative Dynamik auch künftig aufrechterhalten kann.