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Siemens Energy Aktie: Fast 60% Kurspotenzial - Rechenzentren liefern neue Fantasie

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 15:36 2 Min.

Deutsche Bank Research bestätigt für Siemens Energy das Kursziel von 210 Euro und sieht Rechenzentren als zusätzlichen Wachstumstreiber.

Bild: Siemens Pressebild / Wikimedia Commons (File:Gasturbine Montage01.jpg)

Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker: ENR) gibt beim vorliegenden Kursstand um 1,06 Euro beziehungsweise 0,80% auf 131,70 Euro nach. Deutsche Bank Research bleibt nach Zahlen und Ausblick dennoch optimistisch: Gael de-Bray bestätigt das Kursziel 210 Euro und das Rating "buy". Gegenüber dem genannten Aktienkurs entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 59,5%. Perspektiven, die weit über 2030 hinausreichen In der Siemens Energy-Aktienanalyse sehe Gael de-Bray vielversprechende Perspektiven für den Münchner Energietechnikkonzern – und zwar über das Jahr 2030 hinaus. Die positive Einschätzung von Deutsche Bank Research richte sich damit auf einen langfristigen Zeitraum. Das Kursziel 210 Euro und das Rating "buy" unterstreichen diesen Optimismus. Gael de-Bray hält nach den veröffentlichten Zahlen und dem Ausblick an seiner Kaufempfehlung fest. Zwischen dem vorliegenden Börsenkurs und dem Analystenziel liegen 78,30 Euro je Aktie. Rechenzentren: Zusätzlicher Wachstumstreiber mit Gewicht Besonders interessant sei die Rolle der Rechenzentren. Nach Einschätzung von Gael de-Bray würden sie zu einem zusätzlichen Faktor für das positive Aktienszenario von Siemens Energy, ohne jedoch dessen Grundlage zu bilden. Damit gehe die Siemens Energy-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research über eine reine Wette auf den Ausbau von Rechenzentren hinaus. Deren wachsender Strombedarf komme als zusätzlicher Impuls hinzu; die langfristig positive Einschätzung des Unternehmens beruhe laut Gael de-Bray jedoch nicht allein darauf. Bis 2040 ein Fünftel des zusätzlichen Strombedarfs? Gael de-Bray schätze, dass Rechenzentren bis 2040 rund ein Fünftel zum Wachstum des Strombedarfs beitragen könnten. Gemeint ist damit ihr Anteil am Zuwachs des Strombedarfs, nicht am gesamten Stromverbrauch. Diese Unterscheidung macht die Aussage besonders relevant: Rechenzentren könnten einen erheblichen Teil der zusätzlichen Nachfrage ausmachen. Zugleich bleibe das positive Aktienszenario nach Einschätzung von Deutsche Bank Research breiter angelegt. Kaufempfehlung trotz aktuellem Kursminus Die Siemens Energy-Aktienanalyse verbindet somit langfristig vielversprechende Perspektiven mit einem zusätzlichen Nachfrageimpuls durch Rechenzentren. Das aktuelle Minus von 0,80% steht einer unverändert positiven Analysteneinschätzung gegenüber. Das rechnerische Potenzial von rund 59,5% bis zum Kursziel ist dabei keine garantierte Rendite. Es zeigt jedoch, wie deutlich die Bewertung von Deutsche Bank Research über dem vorliegenden Aktienkurs liegt. Gael de-Bray bestätigt für Siemens Energy das Kursziel 210 Euro und das Rating "buy". Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – damit im Gruppenchat endlich über Strom gesprochen wird, ohne dass jemand seine letzte Rechnung hochlädt! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 12. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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