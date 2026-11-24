Warum fällt die Siemens-Energy-Aktie heute?

Der KI-Sektor gibt nach der Montagsrally nach, Nvidia verliert, und Anleger nehmen Gewinne mit. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es bis zum Mittag nicht.

Wie stark fällt die Siemens-Energy-Aktie?

Am Mittag um 3,53 Prozent auf 122,00 Euro (ca. 13:40 Uhr). Am Montag hatte sie 6,81 Prozent zugelegt.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Siemens-Energy-Aktie?

ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, in den USA außerbörslich SMEGF.

Warum hängt Siemens Energy am KI-Thema?

Rechenzentren benötigen viel Strom und damit Gasturbinen und Netztechnik, ein Kerngeschäft des Konzerns.