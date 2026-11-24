Bullisches Szenario: Nachdem die Aktie am vergangenen Freitag mit einem Abwärts-Gap unter die SMA20 gefallen sei, habe die gestrige Gegenbewegung diese Kurslücke vollständig geschlossen und zu einem Tagesschlusskurs oberhalb der SMA20 (125,83 EUR) geführt. Sollte der heutige Handel dieses Niveau mit einer weiteren grünen Tageskerze bestätigen, rücke die SMA50 bei 133,48 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus. Dort sei allerdings wieder mit ersten Gewinnmitnahmen zu rechnen. Eine echte charttechnische Entspannung trete erst bei einem bestätigten Tagesschluss über der SMA50 ein.