Die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) sicherte sich am Montag mit einem Kurssprung von 8,67 Prozent den Spitzenplatz im DAX, so die Experten von XTB.
Siemens Energy Aktie: Entwarnung oder Bärenfalle?
Richtungsentscheidung heute
Doch reiche dieser dynamische Befreiungsschlag für eine nachhaltige Trendwende? Ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte (SMA) im Tages- und 4-Stunden-Chart liefere klare Antworten.
Im großen Bild zeige sich die Aktie weiterhin angeschlagen. Bereits Ende August sei die langfristig bedeutende SMA200 (aktuell bei 152,51 EUR) im Zuge zunehmender Schwäche als Unterstützung aufgegeben worden. Zwar habe sich das Papier im Anschluss kurzzeitig über die SMA20 (aktuell bei 125,83 EUR) (Hinweis: Tippfehler aus Ausgangstext korrigiert) schieben können, doch an der SMA50 (aktuell bei 133,48 EUR) habe den Käufern die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch gefehlt.
Nach mehreren gescheiterten Ausbruchsversuchen sei der Kurs wieder nach Süden abgedreht. Auch eine Zwischenerholung Anfang Oktober nach einem Tief bei 117,00 EUR sei exakt an der SMA20 ausgelaufen, was im weiteren Verlauf zu einem neuen Jahrestief geführt habe.
Aktuelle Situation & Szenarien im Daily-Chart:
Bullisches Szenario: Nachdem die Aktie am vergangenen Freitag mit einem Abwärts-Gap unter die SMA20 gefallen sei, habe die gestrige Gegenbewegung diese Kurslücke vollständig geschlossen und zu einem Tagesschlusskurs oberhalb der SMA20 (125,83 EUR) geführt. Sollte der heutige Handel dieses Niveau mit einer weiteren grünen Tageskerze bestätigen, rücke die SMA50 bei 133,48 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus. Dort sei allerdings wieder mit ersten Gewinnmitnahmen zu rechnen. Eine echte charttechnische Entspannung trete erst bei einem bestätigten Tagesschluss über der SMA50 ein.
Bärisches Szenario: Sollte sich heute hingegen eine rote Tageskerze ausbilden, dürfte die jüngste Erholung verpuffen und sich die Abwärtsbewegung wieder in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): Bärisch
Auch im 4-Stunden-Chart (4h) tue sich der DAX-Titel schwer. Im gesamten Oktober sei es dem Wertpapier nicht gelungen, sich verbindlich nach Norden von der SMA200 (aktuell bei 132,29 EUR) zu lösen. Mehrere Erholungswellen über die SMA20 (124,75 EUR) und SMA50 (127,10 EUR) Ende Oktober und Anfang November seien jeweils im Bereich der 200er-Linie gescheitert und hätten erneute Rücksetzer bis auf neue Jahrestiefs nach sich gezogen.
Die gestrige Aufwärtsbewegung sei exakt an der SMA50 (127,10 EUR) ausgelaufen. Damit stehe heute eine unmittelbare Richtungsentscheidung an:
Aufwärtschancen: Sollten der Ausbruch und die Etablierung über der SMA50 (127,10 EUR) gelingen, eröffne sich erneutes Aufwärtspotenzial bis an die SMA200 bei 132,29 EUR.
Abwärtsrisiken: Sollte die Aktie an der SMA50 nach unten abprallen und dynamisch den Kontakt zur SMA20 (124,75 EUR) verlieren, müsse unmittelbar wieder mit einem Test des Jahrestiefs gerechnet werden.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): Neutral
Tagesprognose für heute (24.11.2026): Abwärts (Analyse vom 24.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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