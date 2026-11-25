Die Siemens-Energy-Aktie verliert am Mittwochmittag 1,88% auf 115,66 Euro und gehört damit zu den DAX-Verlierern. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Das Papier wird an der Börse zunehmend wie ein KI-Wert gehandelt, schließlich liefert Siemens Energy Gasturbinen und Netztechnik für Rechenzentren, und leidet deshalb unter dem anhaltenden Ausverkauf der KI-Werte.
Siemens Energy Aktie: DAX-Verlierer am Mittag mit -1,88% - KI-Kater belastet Rekord-Auftragsbestand
Die Siemens-Energy-Aktie fällt am Mittag auf 115,66 Euro. Sie wird wie ein KI-Wert mitverkauft, obwohl Auftragsbestand und Zahlen so stark sind wie nie. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
DAX Verlierer am Mittag
Warum die Siemens Energy Aktie heute fällt
Der Kursverlauf der Woche gleicht einer Achterbahn, getrieben von der Stimmung bei Nvidia und Co.
Am Freitag verlor die Siemens-Energy-Aktie 6,61%, am Montag folgte ein Plus von 6,88% auf 126,46 Euro, am Dienstag ging es wieder um 6,78% auf 117,88 Euro abwärts. Am Mittwoch fiel sie früh auf Tradegate bis 115 Euro. Laut dpa-AFX gaben die Aktien von Siemens Energy "als weiterer deutscher KI-Profiteur" ebenso nach. Finanztrends spricht von einer Kursbewegung, die "völlig losgelöst von den eigenen Ergebnissen" sei.
Siemens Energy Aktie: Fundamentaldaten sind stark
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Geschäftsjahr 2026
|44,2 Mrd. €
|Vergleichbares Umsatzwachstum
|+15,5%
|Auftragsbestand
|164 Mrd. € (Rekord)
|Dividende
|2,30 € je Aktie
|52-Wochen-Hoch
|195,38 € (April)
|Abstand zum Hoch
|rund -40%
Quelle: Unternehmenszahlen vom 11.11.2026, finanzen.net, aktiencheck.de
Nach den Zahlen am 11.11. liegen die aktualisierten Kursziele der Analysten laut finanzen.net zwischen 200 und 250 Euro, also rund 75 bis 115% über dem Kurs. Die riesige Lücke zeigt: Das ist eine Stimmungskorrektur, kein fundamentaler Bruch.
Beim Jahrestief widersprechen sich die Quellen: Finanztrends spricht bei 115 Euro vom tiefsten Kursstand des Jahres, aktiencheck nennt 103 Euro. Die zweite Angabe erscheint plausibler, ist aber nicht belastbar.
Charttechnik: 120 Euro gebrochen
Am 19.11. fiel die Aktie unter die 20-Tage-Linie bei 124,28 Euro, seit Dienstag ist auch die Marke von 120 Euro gebrochen. Widerstände liegen bei 120 Euro und 126 bis 127 Euro. Fällt die Aktie unter das Jahrestief, droht weiterer technischer Verkaufsdruck.
Ausblick: Energiewende bleibt Treiber
Energiewende, Netzausbau und der Strombedarf von Rechenzentren sind fundamental intakt, die Auftragsbücher sind voll, die Margen entwickeln sich stark. Für die Siemens-Energy-Aktie entscheidet kurzfristig dennoch die Stimmung am KI-Markt.
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