Siemens Energy Aktie: DAX-Verlierer am Mittag mit -1,88% - KI-Kater belastet Rekord-Auftragsbestand

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:46 2 Min.

Die Siemens-Energy-Aktie fällt am Mittag auf 115,66 Euro. Sie wird wie ein KI-Wert mitverkauft, obwohl Auftragsbestand und Zahlen so stark sind wie nie. Eine eigene Meldung gibt es nicht.

Die Siemens-Energy-Aktie verliert am Mittwochmittag 1,88% auf 115,66 Euro und gehört damit zu den DAX-Verlierern. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Das Papier wird an der Börse zunehmend wie ein KI-Wert gehandelt, schließlich liefert Siemens Energy Gasturbinen und Netztechnik für Rechenzentren, und leidet deshalb unter dem anhaltenden Ausverkauf der KI-Werte. Kurs der Siemens-Energy-Aktie am Mittag 115,66 € Tagesminus -1,88% Rekord-Auftragsbestand 164 Mrd. € Quelle : Börsenkurse am Mittag, 25.11.2026 DAX Verlierer am Mittag Warum die Siemens Energy Aktie heute fällt Der Kursverlauf der Woche gleicht einer Achterbahn, getrieben von der Stimmung bei Nvidia und Co. Am Freitag verlor die Siemens-Energy-Aktie 6,61%, am Montag folgte ein Plus von 6,88% auf 126,46 Euro, am Dienstag ging es wieder um 6,78% auf 117,88 Euro abwärts. Am Mittwoch fiel sie früh auf Tradegate bis 115 Euro. Laut dpa-AFX gaben die Aktien von Siemens Energy "als weiterer deutscher KI-Profiteur" ebenso nach. Finanztrends spricht von einer Kursbewegung, die "völlig losgelöst von den eigenen Ergebnissen" sei. Siemens Energy Aktie: Fundamentaldaten sind stark Siemens Energy im Überblick Kennzahl Wert Umsatz Geschäftsjahr 2026 44,2 Mrd. € Vergleichbares Umsatzwachstum +15,5% Auftragsbestand 164 Mrd. € (Rekord) Dividende 2,30 € je Aktie 52-Wochen-Hoch 195,38 € (April) Abstand zum Hoch rund -40% Quelle : Unternehmenszahlen vom 11.11.2026, finanzen.net, aktiencheck.de Nach den Zahlen am 11.11. liegen die aktualisierten Kursziele der Analysten laut finanzen.net zwischen 200 und 250 Euro, also rund 75 bis 115% über dem Kurs. Die riesige Lücke zeigt: Das ist eine Stimmungskorrektur, kein fundamentaler Bruch. Beim Jahrestief widersprechen sich die Quellen: Finanztrends spricht bei 115 Euro vom tiefsten Kursstand des Jahres, aktiencheck nennt 103 Euro. Die zweite Angabe erscheint plausibler, ist aber nicht belastbar. Charttechnik: 120 Euro gebrochen Am 19.11. fiel die Aktie unter die 20-Tage-Linie bei 124,28 Euro, seit Dienstag ist auch die Marke von 120 Euro gebrochen. Widerstände liegen bei 120 Euro und 126 bis 127 Euro. Fällt die Aktie unter das Jahrestief, droht weiterer technischer Verkaufsdruck. Was die Aktie belastet KI-Stimmung: Die Aktie ist stark an die Stimmung bei KI-Werten gekoppelt.

Technische Marken: Mehrere Unterstützungen sind in dieser Woche gefallen.

Hohe Volatilität: Tagesschwankungen von knapp 7% zeigen das Risiko. Ausblick: Energiewende bleibt Treiber Energiewende, Netzausbau und der Strombedarf von Rechenzentren sind fundamental intakt, die Auftragsbücher sind voll, die Margen entwickeln sich stark. Für die Siemens-Energy-Aktie entscheidet kurzfristig dennoch die Stimmung am KI-Markt. Fazit Die Siemens Energy Aktie ist DAX-Verlierer, weil sie zusammen mit den KI-Werten verkauft wird. Die Fundamentaldaten sprechen eine andere Sprache als der Kurs.

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