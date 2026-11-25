Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) kommt nicht aus dem Abwärtssog. Am Mittwochmorgen notiert das Papier des Münchner Energietechnikkonzerns bei 117,08 Euro, ein Minus von 1,76 Prozent. Damit gehört Siemens Energy erneut zu den größten DAX Verlierern am Morgen. Am Dienstag war die Siemens-Energy-Aktie um 6,78 Prozent auf 117,88 Euro eingebrochen – nachdem sie am Montag noch fast 7 Prozent zugelegt hatte.
Siemens Energy Aktie: DAX Verlierer am Morgen – der KI-Kater hält an, rutscht der Rekordkonzern unter das Oktobertief?
Die Siemens Energy Aktie gehört am Mittwochmorgen erneut zu den DAX Verlierern: Minus 1,76 Prozent auf 117,08 Euro. Nach dem Einbruch um fast 7 Prozent am Dienstag findet der Energietechnikkonzern keinen Halt. Der Grund liegt nicht im Geschäft, sondern in der Nervosität rund um den KI-Sektor. Was hinter dem Rückgang der Siemens Energy Aktie steckt.
Der Auslöser
Die KI-Nervosität bleibt: warum die Siemens Energy Aktie weiter fällt
Siemens Energy liefert Gasturbinen und Netztechnik für den Strombedarf der Rechenzentren. Solange der KI-Sektor wackelt, wackelt auch diese Aktie.
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Belastend wirkt die anhaltende Schwäche im Technologiesektor: Die Aktie von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) verlor in New York knapp 6 Prozent, die Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang ist verpufft. Während der DAX vorbörslich leicht im Plus erwartet wurde, blieben die deutschen KI-Profiteure unter Druck. Für die Siemens Energy Aktie bedeutet das: Anleger verkaufen den Rechenzentrums-Profiteur, solange die Zweifel am Tempo der KI-Investitionen anhalten.
Zweiter Verlusttag
Nach minus 6,78 Prozent am Dienstag folgt kein Erholungsversuch.
KI-Abhängigkeit
Der Strombedarf der Rechenzentren ist Wachstumstreiber – und Stimmungsrisiko.
120 Euro verloren
Die runde Marke wurde am Dienstag durchbrochen.
Abwärtstrend seit April
Seit dem Rekord hat die Aktie fast 40 Prozent verloren.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und 164 Milliarden Aufträge: das Geschäft brummt
Am Geschäft liegt es nicht. Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Siemens Energy den Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 15,5 Prozent. Der Nettogewinn lag bei mehr als 4 Milliarden Euro, der Auftragsbestand bei rund 164 Milliarden Euro. Analysten nennen Kursziele zwischen 200 und 245 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Energy Aktie: 117 Euro als Prüfstein
Charttechnisch kämpft die Siemens Energy Aktie um die Zone um 117 Euro, auf der sie bereits Ende Oktober notierte. Fällt sie nachhaltig darunter, rückt der Bereich um 110 Euro in den Blick. Nach oben ist die Marke von 120 Euro die erste Hürde.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Verlierer?
Der Ausverkauf im KI-Sektor setzt sich fort. Nvidia verlor in New York deutlich, und Anleger verkaufen Profiteure des Rechenzentrumsbooms.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Rund 164 Milliarden Euro.
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