Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Verlierer?

Der Ausverkauf im KI-Sektor setzt sich fort. Nvidia verlor in New York deutlich, und Anleger verkaufen Profiteure des Rechenzentrumsbooms.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?

Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?

Rund 164 Milliarden Euro.