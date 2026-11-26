Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) meldet sich mit Wucht zurück. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des Münchner Energietechnik-Konzerns auf 117,66 Euro, ein Plus von 4,62 Prozent. Damit führt Siemens Energy die DAX Gewinner am Morgen an. Zuvor hatte die Siemens-Energy-Aktie in nur zwei Handelstagen rund zwölf Prozent verloren.
Siemens Energy Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Comeback nach dem KI-Crash, startet jetzt die Rückeroberung der 120 Euro?
Die Siemens Energy Aktie ist am Donnerstagmorgen der größte DAX Gewinner: Plus 4,62 Prozent auf 117,66 Euro. Nach rund zwölf Prozent Verlust in zwei Tagen kaufen Anleger den Energietechnik-Konzern wieder, weil die KI-Werte an der Nasdaq kräftig drehen. Was hinter dem Anstieg der Siemens Energy Aktie steckt.
Der Auslöser
Nasdaq-Wende über Nacht: warum die Siemens Energy Aktie steigt
Der KI-Ausverkauf hat Siemens Energy hart getroffen. Jetzt profitiert der Konzern als Erster von der Gegenbewegung.
Auslöser ist eine Wende an der Wall Street. Der Nasdaq 100 lag am Mittwoch zeitweise knapp fünf Prozent im Minus und rückte damit an die Schwelle eines Bärenmarkts. Kurz nach dem europäischen Handelsschluss drehte der Index und beendete den Tag nur noch mit 0,64 Prozent im Minus. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach von einer „beeindruckenden Trendwende“. Laut Jochen Stanzl von der Consorsbank griffen Anleger diesmal wegen der günstigeren Preise zu. Weil Siemens Energy mit Gasturbinen und Netztechnik die Stromversorgung von Rechenzentren sichert, gilt die Siemens Energy Aktie als KI-Profiteur und reagiert besonders stark.
Nasdaq dreht ins Plus
Die späte Erholung der US-Techwerte zieht Europas KI-Profiteure mit.
Überverkaufte Lage
Zwölf Prozent Minus in zwei Tagen locken Schnäppchenjäger.
Starkes Fundament
Rekord-Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro.
Ruhiger US-Handel
Wegen Thanksgiving bleibt die Wall Street heute geschlossen.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und große Ziele: operativ läuft es rund
Operativ liefert Siemens Energy. Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereffekten mehr als verdoppelte sich auf 5,49 Milliarden Euro. Für 2026/27 peilt der Konzern 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro an. Die Dividende soll auf 2,30 Euro steigen. Von 28 Analysten empfehlen 22 den Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 191,5 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Energy Aktie: 120 Euro als erste Hürde
Charttechnisch kämpft die Siemens Energy Aktie bereits mit dem Schlusskurs vom Montag bei 117,88 Euro. Darüber folgt die runde Marke von 120 Euro, danach die Zone um 126 bis 127 Euro. Nach unten bildet der Bereich um 110 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Gewinner?
Nach rund zwölf Prozent Verlust in zwei Tagen profitiert sie von der späten Erholung der US-Techwerte. Anleger kaufen KI-Profiteure wieder zu günstigeren Kursen.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Rund 164 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
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