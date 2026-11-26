Auslöser ist eine Wende an der Wall Street. Der Nasdaq 100 lag am Mittwoch zeitweise knapp fünf Prozent im Minus und rückte damit an die Schwelle eines Bärenmarkts. Kurz nach dem europäischen Handelsschluss drehte der Index und beendete den Tag nur noch mit 0,64 Prozent im Minus. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach von einer „beeindruckenden Trendwende“. Laut Jochen Stanzl von der Consorsbank griffen Anleger diesmal wegen der günstigeren Preise zu. Weil Siemens Energy mit Gasturbinen und Netztechnik die Stromversorgung von Rechenzentren sichert, gilt die Siemens Energy Aktie als KI-Profiteur und reagiert besonders stark.