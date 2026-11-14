Siemens Energy-Aktie DAX Gewinner: +11 % nach Rekordjahr und 9-Milliarden-Rückkauf – startet jetzt die große Aufholjagd?

Montag – die Analysten gehen in die Offensive. Zum Wochenstart sprang die Siemens Energy-Aktie um 5,48 Prozent auf 123,94 Euro. Bernstein Research bestätigte das Kursziel von 210 Euro und hielt die Sorge vor einem Ende des Gasturbinenbooms für überzogen. RBC bekräftigte 200 Euro und brachte vor den Zahlen einen milliardenschweren Aktienrückkauf ins Spiel. Rückenwind kam zudem vom fallenden Ölpreis und der Erholung der US-Technologiewerte.

Dienstag – Nervosität vor dem großen Tag. Am Tag vor den Jahreszahlen drehte die Aktie nach einem freundlichen Start ins Minus und war mit 2,92 Prozent Abschlag das Schlusslicht im DAX. Die heißen US-Inflationsdaten verstärkten die Vorsicht.

Mittwoch – das Rekordjahr. Dann lieferte der Konzern: Die Siemens Energy-Aktie schoss um 9,42 Prozent auf 132,92 Euro nach oben und war der mit Abstand größte DAX Gewinner des Tages. Sie trug den DAX an diesem Tag mit zu seinem bis dahin höchsten Schlussstand.

Donnerstag und Freitag – Konsolidierung auf hohem Niveau. Nach dem Kurssprung nahmen Anleger Gewinne mit. Am Freitag zeigten sich die Analysten uneinig: Oddo BHF stufte die Aktie auf „Outperform“ hoch, Goldman Sachs senkte das Kursziel von 212 auf 200 Euro und blieb bei „Buy“. Unter dem Strich blieb ein Wochenplus von mehr als 11 Prozent.