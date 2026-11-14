Eine Woche hat genügt, um die Stimmung komplett zu drehen. Noch in der Vorwoche zählte Siemens Energy mit einem Minus von 8,31 Prozent zu den größten Verlierern im DAX, weil Anleger um den Boom bei KI-Rechenzentren fürchteten. Jetzt ist die Siemens Energy-Aktie der DAX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,28 Prozent führt sie die Liste der Wochengewinner an und schloss am Freitag auf Xetra bei 131,28 Euro. Den Ausschlag gab das beste Geschäftsjahr der Firmengeschichte – mit einem Gewinn von 4,1 Milliarden Euro, einer mehr als verdreifachten Dividende und einem neuen Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum die Aktie trotzdem noch rund 30 Prozent unter ihrem Rekordhoch steht.
Siemens Energy-Aktie DAX Gewinner: +11 % nach Rekordjahr und 9-Milliarden-Rückkauf – startet jetzt die große Aufholjagd?
Die Siemens Energy-Aktie ist der DAX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,28 Prozent führt der Energietechnikkonzern die Wochengewinner im DAX an. Rekordgewinn, verdreifachte Dividende, ein neuer Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro und ehrgeizige Ziele bis 2030 haben die Stimmung gedreht. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter dem Kurssprung steckt, was die Analysten sagen und warum die Aktie trotzdem noch rund 30 Prozent unter ihrem Rekord notiert.
Wochenanalyse
Fünf Tage, ein Comeback: so lief die Woche der Siemens Energy-Aktie
Der Weg zum DAX Gewinner der Woche war alles andere als geradlinig. Die Siemens Energy-Aktie erlebte in fünf Handelstagen einen Kurssprung, einen Rückschlag und eine Explosion.
Montag – die Analysten gehen in die Offensive. Zum Wochenstart sprang die Siemens Energy-Aktie um 5,48 Prozent auf 123,94 Euro. Bernstein Research bestätigte das Kursziel von 210 Euro und hielt die Sorge vor einem Ende des Gasturbinenbooms für überzogen. RBC bekräftigte 200 Euro und brachte vor den Zahlen einen milliardenschweren Aktienrückkauf ins Spiel. Rückenwind kam zudem vom fallenden Ölpreis und der Erholung der US-Technologiewerte.
Dienstag – Nervosität vor dem großen Tag. Am Tag vor den Jahreszahlen drehte die Aktie nach einem freundlichen Start ins Minus und war mit 2,92 Prozent Abschlag das Schlusslicht im DAX. Die heißen US-Inflationsdaten verstärkten die Vorsicht.
Mittwoch – das Rekordjahr. Dann lieferte der Konzern: Die Siemens Energy-Aktie schoss um 9,42 Prozent auf 132,92 Euro nach oben und war der mit Abstand größte DAX Gewinner des Tages. Sie trug den DAX an diesem Tag mit zu seinem bis dahin höchsten Schlussstand.
Donnerstag und Freitag – Konsolidierung auf hohem Niveau. Nach dem Kurssprung nahmen Anleger Gewinne mit. Am Freitag zeigten sich die Analysten uneinig: Oddo BHF stufte die Aktie auf „Outperform“ hoch, Goldman Sachs senkte das Kursziel von 212 auf 200 Euro und blieb bei „Buy“. Unter dem Strich blieb ein Wochenplus von mehr als 11 Prozent.
Die Gründe für den Kurssprung
Rekordzahlen, Rückkauf, Ziele bis 2030: was den Wochengewinner antreibt
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, ließen kaum Wünsche offen. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, die Marge stieg auf 12,4 Prozent. Der Gewinn nach Steuern kletterte von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der Free Cashflow vor Steuern verdoppelte sich nahezu auf 8,8 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord – das entspricht rund dem 3,7-Fachen eines Jahresumsatzes.
Gasturbinen für das KI-Zeitalter
Die Sparte Gas Services wuchs vergleichbar um 20,3 Prozent bei 16,4 Prozent Marge. Rechenzentren, Programme zur Netzstabilität und der Kohleausstieg treiben die Nachfrage. Wer heute eine große Gasturbine bestellt, wartet oft rund zwei Jahre auf die Lieferung.
Netztechnik als Margenstar
Grid Technologies legte vergleichbar um 26,2 Prozent zu und erreichte eine Marge von 18,9 Prozent. Elektrifizierung und der Ausbau der Stromnetze halten die Investitionen weltweit hoch.
Geld für die Aktionäre
Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen. Dazu kommt ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030 – zusätzlich zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.
Ambitionierte Ziele bis 2030
Für 2027 plant Siemens Energy 14 bis 16 Prozent Wachstum und rund 5 Milliarden Euro Gewinn. Bis 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen, die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen.
Windsparte an der Gewinnschwelle
Die lange kriselnde Tochter Siemens Gamesa erreichte wie versprochen den Break-even und schrieb das zweite Quartal in Folge schwarze Zahlen.
Mit einer Dividende von 2,30 € je Aktie und durch unser kontinuierliches Aktienrückkaufprogramm profitieren unsere Aktionäre vom Geschäftserfolg.
Einordnung
Warum der DAX Gewinner der Woche noch immer ein Drittel unter dem Hoch notiert
So stark die Woche war – die Siemens Energy-Aktie hat noch einen weiten Weg vor sich. Am 24. April markierte sie mit 191,66 Euro ihren Rekordschluss. Danach fiel sie um fast 40 Prozent, weil Anleger an der Dauer des Investitionsbooms bei KI-Rechenzentren zweifelten und nach den US-Zwischenwahlen strengere Regeln für den Bau neuer Anlagen fürchteten. Trotz des Wochenplus liegt die Aktie noch rund 31 Prozent unter dem Rekord. Der Kursrutsch hatte allerdings wenig mit dem Geschäft zu tun – die Jahreszahlen zeigen davon nichts. Auf Basis des Gewinns je Aktie von 4,44 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 30, auf Basis des Gewinnziels für 2027 bei etwa 25. Die Rückkäufe dürften den Gewinn je Aktie zusätzlich anheben.
Die Analysten
Kursziele von 125 bis 250 Euro: die Profis sind gespalten
Nach den Zahlen haben die Analysten ihre Einschätzungen in beide Richtungen angepasst. JPMorgan hob das Kursziel von 245 auf 250 Euro an, auch Evercore ISI sieht 250 Euro. Die Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein und UBS nennen jeweils 210 Euro. Goldman Sachs senkte das Ziel dagegen von 212 auf 200 Euro, bleibt aber bei „Buy“: Die gesunkene Branchenbewertung überlagere die höheren Gewinnschätzungen. Oddo BHF stufte auf „Outperform“ mit 175 Euro hoch. Am unteren Ende steht Panmure Liberum mit 125 Euro. Die Mehrheit der genannten Häuser sieht die Aktie damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie
Warum ist die Siemens Energy-Aktie der DAX Gewinner der Woche?
Siemens Energy legte am 11. November Rekordzahlen für das Geschäftsjahr 2026 vor, mehr als verdreifachte die Dividende auf 2,30 Euro und kündigte einen Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro an. Die Aktie stieg in der Woche vom 9. bis 13. November um 11,28 Prozent.
Wie viel hat Siemens Energy 2026 verdient?
Der Gewinn nach Steuern stieg von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro.
Was plant Siemens Energy bis 2030?
Ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent pro Jahr und eine Marge vor Sondereffekten von 20 bis 22 Prozent im Geschäftsjahr 2030.
Wie weit ist die Siemens Energy-Aktie von ihrem Rekord entfernt?
Mit 131,28 Euro liegt die Aktie rund 31 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 191,66 Euro vom 24. April 2026.
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